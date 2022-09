KRISETID: – Frustrasjonen i de fleste europeiske land er stor, og den er økende. Flere internasjonale ledere har allerede pekt mot den rike oljenasjonen Norge som skummer fløten av krisene. Sett med europeiske øyne er landet vårt lite solidarisk. Det kan få langvarige konsekvenser, skriver Sigbjørn Aanes.

Står Norges omdømme for fall?

Europa har liten empati med den rike oljenasjonen som skummer fløten av Ukraina-krigen og i langt mindre grad opplever den økonomiske nedsiden av energikrisen.

SIGBJØRN AANES, partner i First House og tidligere rådgiver for Erna Solberg

Strømdebatten har aldri vært hetere. Politikerne kjemper om å finne en forklaring som mannen i gata faktisk tror på. Det som er enda mer krevende er å finne løsninger på kort sikt som virker, utover den strømstøtten man nå gir folk.

Her hjemme handler debatten om at kraftkabler mellom Norge og Europa er vår største utfordring, og at kabler mellom nord og sør i er løsningen på problemet i håp om at overskuddskraften i Nord-Norge skal få ned strømprisene i Sør-Norge.

I Europa ser man helt annerledes på rike Norges utfordringer.

Mange nordmenn opplever at lønningene ikke strekker til. Strømprisene øker, og maten er blitt dyrere. Mange må stramme inn livremmen.

For mange er det første gang de opplever å få innskrenket sin økonomiske frihet. Første gang regningene må ligge ubetalte.

Frustrasjonen er forståelig. Om vi løfter blikket og ser sørover til våre nærmeste allierte i Europa, er våre utfordringer små. Klimautfordringer, tørke, skogbranner, flyktningstrømmer, rekordhøye strømpriser, og ikke minst krigen i Ukraina oppleves nærmere.

Frustrasjonen er stor, og den er økende. Den er stor for folk flest. Og den er stor for politikerne som skal finne gode svar.

Flere internasjonale ledere har allerede pekt mot rike Norge. Sett med europeiske øyne er landet vårt lite solidarisk.

Det kan få langvarige konsekvenser.

MEKTIG VESKEBÆRER: Kronikkforfatteren var daværende statsminister Erna Solbergs nærmeste medarbeider i flere år.

Europa har liten empati med den rike oljenasjonen som skummer fløten av krigen og i langt mindre grad opplever den økonomiske nedsiden.

I Putins krig mot Ukraina brukes gass som et våpen. Putins mål er å skape mest mulig kaos og splittelse. Til nå har Europa stått samlet, men økende rente, matvarepriser og strømpriser setter Europas ledere og samholdet under press.

De ser samtidig at Norge tjener stort på Putins krig. Selv om norske familier også rammes av økte levekostnader, så tjener AS Norge historisk mye på høye gasspriser og energipriser.

Mens Europa er redd for vedvarende høye gasspriser, gjør den samme prisøkningen Norge rikere.

Polens statsminister har allerede bedt Norge om å dele overskuddet fra olje- og gasseksporten som følger av Putins krig. Belgias utenriksminister har bedt statsminister Jonas Gahr Støre om å senke gassprisene til Europa. Velrenommerte Financial Times ber Norge vurdere pristak på gass. Vi kan forvente at flere følger.

HÅVER INN:

Hvordan skal Norge møte dette?

Denne uken har den norske regjeringen gjennomført sin siste budsjettkonferanse for neste års statsbudsjett. Resultatet når budsjettet offentliggjøres 6. oktober. Høy inflasjon og økte renter gjør arbeidet svært krevende for regjeringen.

Budsjettet skal tekkes hjemlige velgere, samtidig som prioriteringene også kan få store konsekvenser for vår posisjon ute i Europa.

Regjeringens dilemmaer. Høye olje og gassinntekter gjør at Norges BNP øker betydelig. Det vil kunne føre til at vi havner lenger unna NATOS toprosentmål om vi ikke øker forsvarsutgiftene vesentlig.

I Norge er det gode forklaringer på hvorfor det blir sånn. Det er stor kamp om prioriteringer, men ute er det ikke sikkert man vil ha samme forståelse for at vi ikke bruker mer av det vi tjener på krigen på vårt felles forsvar av Europa.

Men Norge har et internasjonalt forklaringsproblem når pengene renner inn samtidig som vi viser liten økonomisk solidaritet.

Det er ikke bare forsvarsbudsjettet som kan skape norsk hodebry. Vi har også bistandsbudsjettet, som har en «hellig» regel om at vi bruker en prosent av BNP på bistand.

Det er lenge siden en regjering har bevilget mindre til bistand i forhold til regelen enn den nåværende. Dersom vi også får en situasjon hvor vi ikke når én-prosentmålet, vil dette ytterligere forsterke inntrykket av en nasjon og et folk som tjener store penger på konflikten, og som ikke vil dele av en stadig større rikdom.

Det er mange gode grunner til at prosentmålene ikke er gode parameter for en økonomi som kan være som en jojo styrt av olje- og gasspriser.

Vi har altså et forklaringsproblem også på dette området.

DIPLOMATISK TEFT:

Det er ingen enkle løsninger på disse utfordringene, men det er viktig å forstå at valgene regjeringen tar kan prege vårt internasjonale omdømme i lang tid.

I denne situasjonen kan vi nyte godt av statsminister Støres evner til dialog, kunnskap om Europa og erfaringen hans som utenriksminister. Vi vil bli målt på våre faktiske prioriteringer, ikke bare på diplomatisk retorikk.

Forsterket samarbeid er løsningen. Norge bør sørge for at vi svarer ut den urolige tiden i Europa med forsterket samarbeid, ikke alenegang.

Derfor vil det være rett å prioritere budsjettet slik at vi viser solidaritet med resten av Europa. Vise at vi stiller opp for våre allierte, krigsofre og våre handelspartnere.

Regjeringen kan risikere å betale en høy pris på meningsmålingene av en slik prioritering, men kostnaden for Norges internasjonale posisjon kan ligge i potten.

Det kreves mot og langsiktighet for å ivareta Norges posisjon i verden.