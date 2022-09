Kommentar

Enden på visa?

Det enkleste svaret er å stenge alle russere ute fra Europa. Men hva var spørsmålet igjen?

Dette er en kommentar.

Mange har latt seg provosere av russiske turister på shopping i europeiske storbyer, selfie-poserende i sosiale medier med en Aperol på Mykonos, eller som Putins guddatter – i badetøy i Biarritz.

Som om ingenting har skjedd.

Synet av Gucci-uniformerte moskovitter med favnen full av eksklusive handleposer står i vulgær kontrast til strategien om å isolere lederskapet i Kreml og svekke landets økonomi.

Vestens reaksjon på Russlands aggresjonskrig skulle også være å sende tydelige signaler til dem som understøtter og dermed opprettholder det autoritære bølleregimet.

For hører vi ikke stadig vekk – fra offisielt russisk hold, ikke minst – at landets innbyggere slutter opp om Putins blodstenkte invasjon?

I så fall burde det ha sin pris. Fritt leide til Prada har uansett aldri vært noen menneskerett.

Samtidig må vi tenke oss om. I utenrikspolitikken handler nesten alt om langsiktighet. Instinktiv hevn er en dårlig strategi.

Putin og Lavrov.

Det er i strid med den alminnelige rettferdighetsfølelse at russere kan feriere i fred hos oss, mens deres landsmenn dreper for fote i vårt nære nabolag. Kontrasten mellom champagnebrisne russiske turister på Rivieraen og sønderskutte sivilister i Butsjas gater kunne ikke vært større.

Provoserende er ikke et dekkende ord. Det er motbydelig og utålelig.

Og for å være brutalt ærlig: den russiske familien på «min» strandbar sør på Sicilia tidligere i sommer tente noen primitive instinkter jeg ikke er spesielt stolt av å erkjenne.

Reaksjonen var en akutt-respons på ferske nyhetsmeldinger om nye overgrep fra Russlands armé. Om soldater som hadde voldtatt døtre og koner foran familiefedres øyne og skutt besteforeldre i barnebarns påsyn.

Russiske soldater. Russiske menn. Som også er noens sønn, bror – kanskje far.

Hva slags mennesker er det som begår slike uhyrligheter? Hva slags offiserer beordrer slike ugjerninger? Hva slags ledere legger en slik strategi?

Og hva slags folk velger en slik ledelse? Hva fortjener de å bli møtt med?

Det er her dette begynner å bli problematisk.

Å gjøre «folk» ansvarlig for hva deres ledere finner på, kan føre fryktelig galt av sted. Likeså å straffe en befolkning for at autoritære myndigheter oppfører seg brutalt.

Kollektive reaksjoner mot folk på grunn av folkets lederskap kan vanskelig forsvares. Et viktig postulat fra Nürnberg-prosessen, uten sammenligning for øvrig, var definisjonen av individets ansvar.

Dessuten: Russerne på strandbaren, for å vende tilbake til dem, kunne for alt jeg visste være blant de mer enn tre hundre tusen som har flyktet fra Putins regime, nettopp i protest mot Ukraina-krigen.

De kunne endog ha rømt Russland for lenge siden. Kanskje tilhørte de den store diasporaen av Kreml-kritiske opposisjonelle. Jeg kjenner selv slike. Intellektuelle og svært oppegående mennesker som ikke under noen omstendighet kan beskyldes for å løpe Putins ærend. Tvert imot. Tydeligere Putin-kritikere enn dem som har forlatt sitt fedreland for å unnslippe despoten i Kreml, finnes ikke.

Det er vanskelig å kritisere de land som har valgt å redusere innslippet av russere. Finland har kuttet utstedelsen av visa til russiske turister med 90 prosent. De baltiske landene, Danmark, Polen og Tsjekkia ønsker å stenge grensene helt, i tråd med ønsket fra Ukrainas president Zelenskyj.

I en måned terroriserte russiske soldater byen Butsja før de trakk seg ut. Mange av bilene, som folk forsøkte å flykte i, er gjennomhullet av kuler eller granatsplinter.

Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal mener hermetiserte grenser er å gå for langt, men har i et klassisk EU-kompromiss gått med på midlertidig suspensjon av en klausul i Schengen-avtalen som har gjort det enkelt for russere å søke turistvisum. Nå blir det vanskeligere og mye dyrere.

Mange frykter at russisk etterretning skal ta seg til Europa på denne måten. Som om de ikke har gjort det før. Som om ikke agenter allerede bemanner Russlands utestasjoner. Deres vestlige pendanter kjenner sine pappenheimere.

Den finske statsministeren Sanna Marin mener at russere ikke bør få leve et «normalt liv» som turister i Europa, så lenge deres armé massakrerer ukrainere i Russlands navn.

Det er slett ikke urimelig å tenke det.

Men er det klokt, i nåværende situasjon, å strupe den folkelige kontakten mellom Russland og Europa?

Krigen i Ukraina fortsetter. Her en utbrent boligbokk i Irpin, utenfor Kyiv.

Putin-kritikerne Garry Kasparov og Mikhail Khodorkovskij tror ikke det. Heller ikke opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs tidligere stabssjef, Leonid Volkov, mener EUs beslutning om å skjerpe visumreglene for russere er noen god idé.

Kasparov og Khodorkovskij frykter at stans i utstedelsen av turistvisa vil stenge døren for dem som ikke støtter krigføringen i Ukraina. Visumnekt kan også påvirke utviklingen i Russland når Putins tid en dag er omme.

Ifølge Khodorkovskij er det avgjørende hvilke eksempler den unge russiske generasjonen får se.

– Vi må holde kontakten med disse russerne. Vi kan ikke straffe dem. Det som skjer i morgen på vårt felles europeiske kontinent, vil avhenge av dem, sa den tidligere oljemilliardæren som ble arrestert av Putin-regimet og fratatt formuen da han stiftet reformorganisasjonen Open Russia.

På leder- og kommentarplass i Financial Times, Politico, og EUObserver uttrykkes en tilsvarende skepsis, fordi visarestriksjonene vil «bekrefte» Putins forvrengte fortelling om at sanksjonene ikke handler om Ukraina, men er vestlig russofobi – en strategi for å nedkjempe Russland og det russiske folk. Til og med moderate russere kan vende seg mot EU, frykter FT.

Folk demonstrerer mot Russlands krig, her fra Berlin i mars.

«Hvis vi stenger dem inne i Russland, vil det eneste narrativet de får høre være at det er Vesten som er aggressoren og russerne ofre», skriver Caroline de Gruyter i EUObserver.

Hun mener strategien burde være den motsatte. Slik at flest mulig russere får korrigert Putins hysteriske propaganda om hvordan NATO omringer landet deres, at Butsja-massakren var skuespill regissert av Ukraina, eller at Japan planlegger å angripe Russland.

Selvfølgelig er det naivt å tro at Oleg og Olga på pakketur til Kreta vil bli omvendt av taverna-eieren i Plakias, eller at lokalavisen i Rethymnon får Ivan og Ivana til å se lyset. Det er også et åpent spørsmål om brorparten av russiske turister kan sies å representere folk flest.

Men noen vil bli opplyst. Noen vil bli eksponert for fakta som de tar med seg hjem. Noen vil dele denne informasjonen med familie, venner, kolleger.

Jo oftere det sitter russere på europeiske kafeer og forstår at de kan diskutere politikk åpent uten å frykte 15 år i fengsel, jo kortere sitter Putin trygt i Kreml. Jo flere russere som skjønner at de bli lurt og manipulert hjemme, jo sterkere blir kravet om å avslutte den meningsløse krigen.

Europa er demokrati, åpenhet og et ordskifte uten voldelige represalier. Det er det motsatte av Putins Russland. Det bør russere få lov til å erfare.