Ikke hør på lakselobbyen

TJENER GODE PENGER: Kystbrøl og sinte ordførere til tross, regjeringen vil innføre grunnrenteskatt i havbruket og har flertall for det i Stortinget.

De kommer til Stortinget for å slippe unna så mye skatt som mulig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Alle skjønner at det blir grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Her har regjeringen brukt politisk kapital og vært tydelig på at det er ingen vei utenom.

I mars kom de med sitt endelige forslag til modell, hvor skattesatsen er redusert fra 40 prosent til 35 prosent og der halvparten av inntektene skal gå til kommunesektoren.

Det er blant annet Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og KS stilt seg positive til. LO er også for og har sagt at de ønsker et bredt forlik.

Men naturligvis er ikke alle fornøyde. Mandag arrangeres det høring om grunnrente i havbruk på Stortinget.

Dit kommer representanter fra blant annet NHO og Sjømat Norge, som ikke har gitt opp kampen.

Det de vil er å redusere skatten så mye som mulig.

De har også klart å få med seg Høyre. På partiets landsmøte nylig sa de uklokt nok nei til regjeringens grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Motstanderne har mange forslag om enten å utrede dette enda mer eller holde seg til en produksjonsavgift.

Men det er utredet nok. Og det ikke slett ikke disse vi skal la utforme denne modellen.

Det de ikke skjønner, eller ikke vil skjønne, er at grunnrenteskatt er en næringsvennlig skatt. Det er en mye mindre skadelig skatt enn mange andre skatter. Den betales ikke inn når selskapet ikke går med overskudd.

Forslagene til andre måter å gjøre dette på, kommer for å få en utsettelse, etter at aktørene først kjempet hardt imot økt skattlegging.

Nå later lobbyistene som om de er konstruktive og går med på økt skattlegging de også.

Det er jo tross alt slik at næringen har fått gratis eller billig tilgang til norske fjorder, og det er de gode forholdene der som gjør at de kan vokse og tjene penger.

Utgangsposisjonen her var å unngå økt skatt. Og når det snakkes om produksjonsavgift, så er realiteten enkel: Målet er bare å betale minst mulig.

Men her har regjeringen flertall. SV støtter en grunnrenteskatt i havbruk. Venstre har sagt at de er villig til å diskutere skatten.

Lakseskatten blir derfor vedtatt.

Og det er en god og riktig skatt. Målet må være å få flertall for en så omforent modell som mulig, og et bredt forlik slik som LO har bedt om.

Tanken er at ellers åpner man for omkamper og enda mer lobbyisme.

Om en eventuell borgerlig regjering en gang i fremtiden går inn for å reversere denne skatten, tror vi vel ikke når den først blir veddtatt.

De kommer nok til å trenge skatteinntektene de og. Og alle vil jo ha stabile rammevilkår for næringslivet.

