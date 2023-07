Kommentar

Trump bruker anklagene til å få mer sympati

SATSER IGJEN: Donald Trump besøkte tirsdag valgkampfrivillige i Elks Lodge i Iowa.

Det er tilsynelatende ingenting som stopper Donald Trump (77) fra å prøve å innta Det hvite hus igjen fra 2025.

Vi kan få den smått bisarre situasjon at en som blir anklaget for å ha tuklet med siste presidentvalg, stiller til valg ved det neste.

Tirsdag meddelte Trump selv at han har fått beskjed om å melde seg for en jury, som vil vite hva han har å si om den dødelige stormingen av den amerikanske kongressen den 6. januar 2021.

Han snakker om en «heksejakt», holder fortsatt på at Joe Biden «stjal» valgseieren i 2020 og at demokratene nå «bruker justisdepartementet og FBI som våpen» for å skyve Bidens verste motstander av veien.

Trump syntes tydeligvis det var så moro å styre verdens mektigste land at han har lyst til å gjøre det igjen. Og meningsmålingene tyder fortsatt på at han kommer til å bli republikanernes kandidat til presidentvalget i 2024.

Jack Smith er den 54 år gamle spesialetterforskeren som har ansvar for etterforskningene mot Donald Trump i forbindelse med stormingen av den amerikanske kongressen og saken som gjelder ulovlig besittelse av graderte dokumenter.

Velgerne synes ikke å sette verken buffalo wings eller donuts i halsen med tanke på hva Trump er involvert i:

Stormingen av kongressen kan bli den mest alvorlige tiltalen. Det var et angrep på demokratiet. Hvilken rolle hadde Donald Trump egentlig i det?

Føderale etterforskere mistenker at Trump og hans folk skal ha forsøkt å endre resultatet i presidentvalget i 2020.

Trump-systemet har betalt folk for å holde munn i valgkampen i 2016. Det er i seg selv ikke noe lovbrudd, men spørsmålet er hvor pengene kom fra, hvordan de ble bokført og om de dekkes av lovene om valgkampfinansiering.

Trump granskes for en telefonsamtale til Georgias valgansvarlige Brad Raffensperger der Trump ville at han skulle «finne 11.780 stemmer» som krevdes for å vinne over Biden i denne delstaten i 2020.

I delstaten New York er det reist sak mot Trump og hans organisasjon for å ha villedet skattemyndighetene om verdien på eiendom og golfbaner for å få lov og skattelettelser. Det handler om et par milliarder kroner. En sivilrettslig sak starter i oktober.

I en annen sivilrettslig sak har skribenten E. Jean Carroll anklaget Trump for voldtekt og ærekrenkelser. Da saken var oppe i mai, ble Trump kjent skyldig og dømt til å betale fem millioner dollar - men anker og har gått til motsøksmål

Trump er i en føderal sak tiltalt for ulovlig oppbevaring av fortrolige dokumenter, for å ha forsøkt å hindre at dokumentene ble levert tilbake og for å ha løyet til FBI. I alt er det 37 anklagepunkter. Det kan gi mange års fengsel om han blir kjent skyldig.

Mens advokatene gnir seg i hendene, burde alle sakene være et mareritt for Trump. Tilsynelatende er det ikke det. USAs 45. president bruker det snarere som en måte å vekke sympati på.

Strategien er at han selv forteller sine velgere og omverdenen om at han er under etterforskning.

TILTALE: Dokumentet som viser tiltalen mot Donald Trump og Walt Nauta i forbindelse med ulovlig oppbevaring av dokumenter.

– Noe som dette har aldri skjedd i landet vårt, ikke en gang i nærheten, skriver Trump på sin egen medieplattform Truth Social.

Målet er utvilsomt at potensielle velgere skal synes synd på ham og sluke hans versjon om at det er en heksejakt mot en uskyldig kar.

Om Trump blir tiltalt eller ikke for stormingen av Capitol, er foreløpig uklart. Han er så langt bare en del av etterforskningen og skal få muligheten til å forklare seg for en jury - noe som skal gi grunnlag for å avgjøre om det er aktuelt med tiltale.

STORMET: Tilhengere av Donald Trump inntok kongressbygningen den 6. januar 2021.

Verken formelt eller praktisk ser det ut til at saken skader Donald Trump. De aller fleste ville trolig ha hatt mindre mulighet til å bli valgt til president om de skulle bli kjent skyldig i et dødelig angrep mot landets nasjonalforsamling - men naturens lover gjelder åpenbart ikke Trump.

Hans republikanske velgere står fortsatt trofast ved hans side.

Det spennende er i hvor stor grad Trump knyttes til hendelsene den 6. januar 2021. Han oppfordret folkemengden til gå mot Kongressen - men spørsmålet er om Trump med det også blir knyttet til volden som ble utøvd den dagen og om han misbrukte sin presidentmakt til å hindre godkjenningen av valget.

Uansett er Trump og hele hans «America First»-bevegelse like bestemt på å flytte inn i Det hvite hus i 2025.

Stay tuned.