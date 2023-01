Kommentar

Å være på lag med trønderne

Trøndelag Arbeiderparti er verdens mest jordnære gåte.

Selv vi som er oppvokst der oppe i det trønderske hjertelandet – og er innforstått med kulturen, tenkemåtene, språket og unotene – sliter tungt med å få grep om hva det er som egentlig foregår i Trøndelag Arbeiderparti.

Fylkeslaget er Aps desidert største, mange vil også si mest ærerike. Hvert sjette medlem i Ap er med i Trøndelag Ap.

Høvdingene er og har vært mange: Tranmæl, Nygaardsvold, Gjærevoll, Guttorm Hansen, Bjarne Haakon Hanssen, Giske, Kjerkol – noen nevnt, mange glemt – og et Ap uten Trøndelag ordentlig med på laget er et Ap med store hull og mangler i kropp og sjel.

Ap har styrt Trøndelags eneste by av skikkelig størrelse, altså Steinkjer – unnskyld Trondheim – nærmest siden Erling Skakke, slik det hevdes i sagaene, falt der i år 1179. Nærmere bestemt på Kalvskinnet i det som da ble kalt Nidaros, i et slag der regionene sto mot hverandre, og hvis utfall beredte grunnen for at Sverre Sigurdsson ble konge av landet – den mytiske middelalderens kanskje mest betydningsfulle norske kronebærer.

Til høsten kan det gå mot maktskifte i byen, men den som lever får se. For Ap å miste Trondheim er som om Høyre skulle miste Bærum.

Trøndelag og Trondheim har sin egen særegne logikk. Tilsynelatende enkel og likefrem, men egentlig superkomplisert, nærmest ubegripelig. Trønderne er playere – lure maktspillere – som holder seg inne med sentralmakten istedenfor å bjeffe en anelse misunnelig mot den, slik andre og mer oppfarende landsdeler gjerne beter seg.

Men nåde være med den sentralmakt som legger seg ut med dem, trønderne.

Minst like komplisert er spillet mellom fraksjonene innad i dette Midtens rike. Nord står mot sør, men ikke alltid, og undertiden er samholdet viktigere enn kivingen, iallfall tilsynelatende. I Trondheim ser man litt ned på bygdefolket, samtidig som trondhjemmerne går mann av huse når bygdefolkets egne trubadurer i DDE er i byen for å belje sine for alle andre enn trønderne ubegripelige storslagere.

Bydelsklubben Rosenborg er hele Trøndelags fotballag og hainn Åge fra den lille sagbruksbyen Namsos 20 mil nord for Nidarosdomen er like æret og aktet blant de kondisjonerte med stambord i Palmehaven som han er blant rånere i Beitstad.

Som sagt: Trøndelag er noe for seg selv.

Den gryende (eller hvordan man skal beskrive det) maktkampen mellom Trøndelag Aps leder Ingvild Kjerkol og trønderpartiets detroniserte, men aldri utslåtte, stormann Trond Giske, føyer seg inn i dette tilsynelatende enkle, men likevel utsøkt intrikate mønsteret.

For Kjerkol, ambisiøs helseminister og tidligere fylkesrådsleder i det gamle nordfylket, sier altså tvert nei til at det hurtig voksende Giske-lagets ikke-trønderske medlemmer skal telle når det skal fordeles delegater til fylkesårsmøtet og senere Ap-landsmøtet. Men slikt krever vedtektsendringer, noe Aps garvede foreningsfolk tar alt annet enn lett på. Selv svarer Giske så lakonisk som bare en trøndersk player kan: «Dette vil bli bestemt på årsmøtet.»

Giske-lagets, «Nidaros (ja da) sosialdemokratiske forum», nær eksplosive medlemsvekst er både en mare og en velsignelse for et Ap som opplever storm fra alle kanter, samtidig og vedvarende. Over 3000 er med der nå, blant dem hainn Åge selv, som beskriver laget som «aktivt og interessant».

Men halvparten av disse er folkeadressetilhørende helt andre steder enn i Trondheim og resten av gigantfylket, som strekker fra Oppdal i sør til Leka i nord.

At disse skal ha innflytelse over Trøndelag Ap er naturligvis en kinkig sak, og det er lett å skjønne at Kjerkol nødig vil la de landsdekkende nidarosingene ble tungen på vektskålen når posisjonene skal besettes og den videre vei skal anrettes.

Men å slutte ut fra det at Kjerkol og Giske, på et eller annet nivå, er motparter i dette veldige Ap-dramaet som alle er opptatt av, er også forhastet. For selv om hun nå markerer en viss avstand til den oppsetsige og stadig mer egenrådige ladejarlen, og på den måten tar et slags parti med partileder og statsminister Støre mot Giske, er det ikke gitt at det er den riktige forståelsen av hva som egentlig foregår der oppe, aller innerst i den trønderske kråa.

For når kildene konsulteres, og maktbalansen blir forsøkt avdekket, råder taktisk begrunnet mumling og utenomsnakk, for ingen vet helt hvem som støtter hvem, og hvilke allianser som gjelder til enhver tid. Iallfall vil ingen si det rett ut.

For sånn er Trøndelag – der den lumske jovialiteten og milde forvirringen råder. Trønderne kan makt og de vet å bruke den. Det må resten av landet ta innover seg, og kanskje spesielt i Arbeiderpartiet, som uten Trøndelag er nær sagt intet.

Dramaet fortsetter, med andre ord. Hvor og hvordan dette endrer vet ingen, men det gjelder å være på lag med trønderne – eller å få trønderne med på laget.

Det er nok Støre fullstendig klar over, men også han og resten av partiledelsen sliter nok med virkelig å trenge inn i hva som egentlig foregår oppi der – og hvem av dem, av trønderne, som sitter på de sterkeste kortene når det virkelig drar seg til.