Alvorlig svikt mot barn

Tegning: Roar Hagen

Barn har krav på trygghet, omsorg og at de ikke blir utsatt for vold og mishandling. Når mottaket av bekymringsmeldinger svikter, er det et svik først og fremst mot barn og unge.

Barnevernet i Norge er først og fremst en hjelper for barn og foreldre.

Familier som ønsker hjelp, kan selv ta kontakt med barnevernstjenesten. Så kan det være andre – som barnehage, helsesykepleier, skole eller naboer, som melder bekymring for barns omsorg eller livssituasjon.

Da har barnevernet i kommunen plikt til å vurdere hver eneste én av bekymringsmeldingene de mottar.

Det sier seg selv at når noen av disse meldingene ikke kommer frem til barnevernstjenesten, så kan det være barn og unge som ikke får den hjelpen de trenger.

Info Dette er en bekymringsmelding En bekymringsmelding er noe hvem som helst kan sende inn, enten du er privatperson eller profesjonelt hvis du jobber med barn og unge, dersom du er usikker på om et barn får god nok omsorg.

Bekymringsmeldingen skrives inn på en side for bekymringsmeldinger som driftes av KS (Kommunesektorens interesseorganisasjon).

Etter den er sendt, skal barnevernet i den kommunen hvor barnet bor få bekymringsmeldingen.

Innen en uke etter at bekymringsmeldingen er mottatt, skal barnevernet vurdere om meldingen skal følges opp eller ikke-. Kilde: Bekymringsmelding til barnevernet Vis mer

Derfor støtter vi både Bergens byrådsleder Rune Bakervik og barnas eget ombud, Inga Bejer Engh – når de snakker med utestemme om alvoret i denne saken.

Det er stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp – som følge av den tekniske feilen som systemleverandør Visma har tatt på seg.

Nå må kommunene gjøre alt de kan for at alle de forsvunne bekymringsmeldingene blir identifisert, om nødvendig manuelt.

BARNAS OMBUD: Inga Bejer Engh er barneombud i Norge.

Barneombudet kaller saken en potensielt katastrofal feil, og forventer at regjeringen og de berørte kommunene raskt sikrer seg en oversikt over omfanget – og retter opp.

Byrådslederen i Bergen bruker ordene «ekstremt alvorlig» og en «fullstendig uholdbar situasjon».

Og barneminister Kjersti Toppe ber Bufdir BufdirBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. (Bufetat har ansvar for det statlige barne- og familievernet.) granske – og komme med en grundig redegjørelse om svikten.

Visma er en stor aktør innen tekniske løsninger for offentlig sektor med håndtering av taushetsbelagte dokumenter og opplysninger med høye krav til personvern og datasikkerhet.

Oppdragsgivere må kunne ha full tillit til at denne dokumentflyten er sikker.

ALVORSTYNGET: Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap) og byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen (Ap).

I denne saken har bekymringsmeldinger, som regnes som en viktig grunnplanke i barns vern mot omsorgssvikt, ikke nådd frem fra avsender til mottager og fagekspertise.

Det medfører en tillitssvikt mot en stor leverandør av tjenester som skal kunne håndtere sensitive opplysninger og store datamengder.

Saken understreker også behovet for at offentlig sektor og kommunene holder seg med oppdaterte fagfolk innen IT og IT-sikkerhet slik at bestilling og oppfølging mot de som leverer systemene blir prioritert så høyt som mulig.

VG kunne mandag formiddag fortelle om et eksempel på en av bekymringsmeldingene som ble sendt inn til barnevernstjenesten i Bergen kommune, men som ikke nådde frem.

Meldingen, som kom fra en helseetat, førte til at en periode med stor bekymring for barns hjemmeforhold, ikke ble undersøkt.

Både barn og unge, familier som har hatt behov for hjelp fra barnevernet – og folk bak bekymringsmeldinger, fortjener at Visma og styresmaktene gransker – og dokumenterer lærdom og permanent utbedring av feilen.