Kina trekker i trådene

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Tidligere utenriksjournalist og korrespondent for VG i USA. Skriver mest om internasjonale forhold.

For å bli verdens sterkeste supermakt må Kina bygge en ny verdensorden. I dette arbeidet er Brics en viktig byggestein.

Kortversjonen BRICS, en gruppe bestående av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, møttes denne uken i Johannesburg for å diskutere blant annet opptak av nye medlemsland.

Kinas president, Xi Jinping, ser på BRICS som en sentral mekanisme i Kinas rivalisering med USA, med et ønske om å bygge BRICS til en økonomisk blokk lignende G7.

Det er indre motsetninger innad i gruppen.

Flere titalls land har uttrykt interesse for medlemskap i BRICS, noe Kina støtter, mens land som Brasil og India uttrykker skepsis til en storstilt utvidelse.

Gruppen har eksistert siden 2009 og representerer 25% av verdensøkonomien.

Brics er en forkortelse for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Denne uken møtes Brics-landenes ledere i Johannesburg i Sør-Afrika.

Én leder er fraværende. Vladimir Putin er internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser og tør ikke reise til Johannesburg. Hans stand-in er utenriksminister Sergej Lavrov.

Putin deltar digitalt når Xi Jinping fra Kina, Luiz Inácio Lula da Silva fra Brasil, Narendra Modi fra Brasil og Cyril Ramaphosa møtes for å diskutere opptak av nye medlemmer i klubben og det uunngåelige uoffisielle tema, krigen i Ukraina.

ALENE HJEMME: Vladimir Putin er ettersøkt for krigsforbrytelser og må følge Brics-møtet på video.

Brics-gruppen har bestått siden 2009. Brasil, India, Sør-Afrika, Kina og Russland har til sammen 40 prosent av verdens befolkning. Disse landene representerer 25 prosent av verdensøkonomien.

Gruppen omtales ofte som en motvekt til de vestlige stormaktene i G7-gruppen, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia, USA og EU. Men Brics-familien består av både diktaturer og demokratier. Det er mer som skiller enn som forener disse store landene på fire kontinenter. De mener heller ikke det samme når de snakker om en ny og bedre verdensorden.

Brics fungerer som en møteplass for en gruppe land med ulike interesser. Et av de få konkrete resultatene av Brics er en bank som gir lån til utviklingsland, som et alternativ til Verdensbanken.

De fem landene er ikke likestilte. Kina er den økonomiske giganten i rommet. Det er Kina som trekker i trådene.

VIL HA MED FLERE: Kinas president Xi Jinping applauderer på toppmøtet i Johannesburg. Han vil åpne døren for flere medlemsland.

Kinas president Xi Jinping ønsker å bruke Brics-samarbeidet i den globale rivaliseringen med USA. Kina ønsker flere land velkommen, slik at Brics kan bli en like sterk økonomisk blokk som G7 er i dag. Stein for stein vil Kina konstruere et alternativ til den demokratiske og liberale verdensorden som ble bygget i tiårene etter andre verdenskrig.

Kina vil bygge allianser med andre autoritære regimer for å svekke de vestlige landenes innflytelse, særlig i Afrika og Asia. Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater ønsker medlemskap i Brics. Iran og Belarus vil gjerne bli med. Indonesia og Egypt har meldt sin interesse.

Xi sier landene raskt bør bli med i Brics og «forene visdom slik at verden kan styres på en mer rettferdig og fornuftig måte».

Undertrykkende regimer som det iranske og saudiarabiske skal altså bli med for å skape større rettferdighet i verden. Det forteller alt om hva som kjennetegner Xis alternativ til de liberale vestlige demokratienes modell.

STØTTER UKRAINA: En gruppe sørafrikanere demonstrerte til støtte for Ukraina utenfor møtelokalene i Johannesburg.

Flere titalls land har meldt sin interesse for å bli med og flere deltar som observatører på toppmøtet i Johannesburg. Mens Kina ønsker en omfattende utvidelse av klubben er land som Brasil og India mer skeptiske.

Brasils Lula har tidligere sagt at han ikke ønsker å sette Brics opp mot G7, G20 eller USA. Sør-Afrikas president Ramaphosa sier at de fem landene ønsker en mer balansert verdensorden. Sammen med Brasils Lula ønsker han at nasjonene i sør skal få en sterkere og uavhengig stemme på den internasjonale arenaen.

India har utmerkede forbindelser til USA og et anstrengt forhold til Kina.

Modi er ikke interessert i å bli redusert til en brikke i Kinas stormaktsspill mot USA. Kina og India er konkurrenter og det er ikke lenge siden de to utkjempet blodige kamper i et omstridt grenseområde.

RESERVASJONER: Indias statsminister Narendra Modi på Brics-toppmøtet. India vil ikke være en brikke i Kinas stormaktsspill.

Det er indre motsetninger i Brics-gruppen, også i synet på Russlands krig mot Ukraina. Flere av landene forsøker å innta en nøytral holdning, men Kina har gitt Putin politisk ryggdekning og India har økt handelen kraftig med Russland.

Når Brics-landene snakker om krigen kan de bare bli enige om uforpliktende uttalelser om dialog og forhandlinger.

Putin har sin egen agenda. Han vil vise at Russland fortsatt har internasjonale partnere og at landet ikke er isolert på grunn av krigen mot Ukraina og de vestlige sanksjonene. At han ikke selv kan reise til Johannesburg undergraver imidlertid denne fortellingen. Putin er utstøtt og ettersøkt. Han kan bare delta på videolink.