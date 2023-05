Kommentar

Klappet og jublet for Trumps løgner

FOLKEMØTE: Donald Trump på talerstolen under et valgkampmøte i New Hampshire 27. april. Oppslutningen om tidligere president Donald Trump er stigende, til tross for flere etterforskninger mot ham.

Det er med Donald Trump som den glatte overflaten av teflon i en stekepanne. Ingenting fester seg. Alt preller av.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kortversjonen En jury i New York fant den tidligere presidenten Donald Trump skyldig i seksuelt overgrep og ærekrenkelse denne uken.

Dommen synes ikke å påvirke Trumps popularitet blant republikanske velgere.

Presidentkandidaturet hans går videre, der han søker oppreisning etter nederlaget i presidentvalget i 2020.

Til tross for dommen mot Trump, hånte han kvinnen han er dømt til å betale 52 millioner kroner i oppreisning til på et folkemøte arrangert av CNN.

Republikanske velgere synes å overse Trumps skandaler og personlige feil.

Trump leder nå i meningsmålinger foran president Joe Biden og republikanernes Ron DeSantis, som fremstår som hans sterkeste rival. Vis mer

Denne uken fant en jury i New York den tidligere presidenten skyldig i seksuelt overgrep og ærekrenkelse.

Etter en slik dom ville valgkampen vært over for andre presidentkandidater. Men ikke for Trump.

På et folkemøte arrangert av CNN natt til torsdag hånet han kvinnen som han er dømt til å betale 52 millioner kroner i oppreisning.

Og republikanerne i salen applauderte og lo.

Trump søker oppreisning for det ydmykende nederlaget i presidentvalget i 2020. Han kan ikke akseptere tap. Han er mer populær nå enn på noe tidspunkt siden han måtte forlate Det hvite hus.

VELKOMST: Støttespillere for Donald Trump holder opp et stort amerikansk flagg for å ønske ham velkommen til New Hampshire 10. mai.

På 1980-tallet omtalte demokratiske politikere Ronald Reagan som «teflon-presidenten» De mente at skandaler og tabber ikke heftet ved ham.

Det samme gjelder Trump, i hvert fall når det gjelder hvordan republikanske velgere oppfatter ham.

Hans tilhengere velger å overse personlige feil og mangler hos Trump som de ikke ville ha akseptert hos en annen politiker. Historien er full av eksempler på kandidater som måtte trekke seg etter å ha blitt tatt i løgn eller upassende opptreden.

Det gjelder ikke for Trump. Han viser aldri anger.

TRUMP-SUPPORTERE: Fans hadde møtt opp for å ønske Trump velkommen til New Hampshire.

I New Hampshire gjentok han den store løgnen om at han vant presidentvalget i 2020. Den mørkeste dagen i det amerikanske demokratiets nyere historie, stormingen av Kongressen 6. januar 2021, beskrev han som en vakker dag.

Han kalte Vladimir Putin smart, selv om det var en dum beslutning å gå til krig. Han klarte ikke å svare på om Ukraina eller Russland bør vinne krigen. Han vil uansett stanse krigen i løpet av 24 timer, om han blir president.

Hans partifeller klappet begeistret. De elsker Trumps show. Om fortellingen er sann eller usann er ikke så viktig. Slik forvitrer demokratiet.

MOTDEMONSTRASJON: Studenter ved et college demonstrerer mot Donald Trump foran et folkemøte 10. mai i New Hampshire.

I en ny meningsmåling for ABC News/Washington Post leder Donald Trump med syv prosent på president Joe Biden. Andre målinger viser tilnærmet dødt løp.

Trump har i det siste økt forspranget til Ron DeSantis, som riktignok ennå ikke har erklært at han stiller som presidentkandidat.

Det er lenge til presidentvalget, men Trump er klar favoritt til å bli republikanernes kandidat.

Trumps strategi er alltid den samme når han blir etterforsket, tiltalt eller dømt. Han har ikke gjort noe galt. Han er helt uskyldig.

Hvis domstolen mener noe annet, anker han. Alle rettsprosessene inngår i historiens største heksejakt, ifølge Trump.

FORNØYD: E. Jean Carroll kom smilende ut av rettsbygningen på Manhattan etter at kjennelsen i saken mot Donald Trump var lest opp.

Journalisten og forfatteren E. Jean Carroll anla et sivilt søksmål mot Trump. Hun anklaget ham for voldtekt i 1996 og for ærekrenkelse da han senere kalte henne for en løgner.

Juryen i New York frikjente Trump for voldtekt, men fant at han var skyldig i seksuelt overgrep og ærekrenkende uttalelser. Trump ble dømt til å betale Carroll en erstatning på 52 millioner kroner.

Trump kaller kjennelsen i New York for en skam og vil anke. Trump sier at han ikke aner hvem denne kvinnen er.

Tidligere har han imidlertid sagt at Carroll «ikke er hans type». Flere andre kvinner har tidligere anklaget Trump for trakassering og andre forhold, men han har alltid bedyret sin uskyld. Carrolls sak er den eneste som er blitt ført for en domstol.

Det er verdt å merke seg at Trump ikke er dømt i en straffesak. I et sivilt søksmål skal juryen bedømme om sannsynligheten er større for at vedkommende er skyldig enn ikke-skyldig. I en straffesak legges listen høyere. For en fellende dom skal det da bevises utover rimelig tvil at den tiltalte er skyldig.

VIL ANKE: Donald Trumps advokat Joe Tacopina gestikulerer utenfor domstolen i New York. Hans klient vil anke dommen.

I april ble ekspresidenten tiltalt på 34 punkter i en straffesak i New York som i hovedsak handler om påstått forfalskning av regnskap.

Blant annet handler saken om at det skal ha blitt betalt «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels og andre. Trump avviser anklagene.

Tidligere har anklager mot Trump faktisk fått betydning. Opptak som kjendiskanalen Access Hollywood ble offentliggjort høsten 2016. Det holdt på å ødelegge Trumps valgkamp.

Det var i dette opptaket fra 2005 at Trump skrøt av at «når du er en stjerne vil kvinner la deg gjøre hva du vil». Som inkluderte å ta kvinner på kjønnsorganet.

Trump kalte det for «garderobeprat» og noen uker senere vant han presidentvalget.

BIDEN VS TRUMP: Trump leder med syv prosent på president Joe Biden i meningsmålingene. Andre målinger viser tilnærmet dødt løp.

Det største problemet for Trump er ikke å vinne republikanernes nominasjon. For å bli president trenger han støtte fra uavhengige velgere. Republikanerne sliter med å appellere til kvinnelige velgere.

Den oppgaven blir enda vanskeligere med Trump som kandidat. Blant kvinner og uavhengige velgere er det som om Trumps teflon ikke virker.

E. Jean Carroll har vunnet en personlig seier. I en uttalelse sier hun at dette ikke er utelukkende en seier for henne, men for alle kvinner som har lidd fordi de ikke er blitt trodd.

MISS: E. Jean Carroll ble kåret til Miss Indiana University i 1963. Senere ble hun en berømt skribent.

Når Trump blir etterforsket eller saksøkt kaller han det alltid for en del av en vedvarende heksejakt. Det er en konspirasjon fra radikale demokrater eller «den dype staten».

Han forteller sine tilhengere at heksejakten er rettet også mot dem: Hvis de kan gjøre dette mot meg, tenk hva de kan gjøre mot dere.

Men det var ikke «den dype staten» som gikk til sak mot Trump i New York. Det var én enkelt kvinne som fortalte om en rystende hendelse som forandret hennes liv. Hun ble trodd av en jury på ni.

Selv om du i egne øyne er en stjerne kan du ikke gjøre hva du vil. Og ingen er hevet over loven. Heller ikke ekspresidenter.