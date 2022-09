Kommentar

Kongen av Queens

Casper Ruud er klar for finalen i US Open.

(Casper Ruud-Karen Khatsjanov 3-1) I Paris var han sjanseløs da det gjaldt. I New York har Casper Ruud tidenes mulighet til å ta det siste steget.

Avslutningen av semifinalen mot russiske Karen Khatsjanov må nødvendigvis gi Ruud en deilig følelse på vei inn i karrierens andre Grand Slam-finale.

Han kunne ha latt seg stresse av en lett mental svikt i sett nummer tre, blitt anspent og sørget for at kampen ble enda mer unødvendig spennende.

I stedet sørget nordmannen for å underbygge den klasseforskjellen som tross alt var der mellom ham og spilleren som var seedet som nummer 27.

Den akkurat passe arrogante matchballen var noe «Kongen av Queens-aktig». Nå er det ikke norsk sjåvinisme å håpe på en etterlengtet Grand Slam-tittel.

Det er nemlig all grunn til å tro på noe helt annet enn vi så på Roland Garros tidligere i år, da Rafael Nadal gjorde som han ville med nordmannen.

Natten vil vise oss om det blir vidunderbarnet Carlos Alcaraz eller hjemmehåpet Frances Tiafoe som venter i finalen.

Uansett har Ruud karrierens suverent største sjanse til å nå det store målet.

Og da snakker vi om noe vi må til Borg, Wilander eller Edberg for å finne noe sammenlignbart i skandinavisk målestokk.

Dette er Grand Slam, creme de la creme i internasjonal tennis.

En seier på Flushing Meadows i Queens vil være banebrytende i seg selv, uavhengig av hvor man står i debatten om hvorvidt en verdensener-posisjon er fortjent eller ei, gitt de spesielle ytre omstendighetene.

Det er bunnløst fascinerende å se hvordan kongstanken bak «prosjekt Ruud» lykkes med å bygge ham stadig sterkere. Forehanden hans er det få, om noen, som matcher. På sitt beste er nå også både backhanden og serven på skyhøyt nivå, etter en enorm utvikling på kort tid.

Basert på det vi så i oddetallssettene i semifinalen, er det på det mentale planet at det innimellom er mest å hente.

Det tapes tidvis litt for mange poeng på unødvendige feil, og særlig på nøkkelpoeng under press, til at kampen som sådan kan få toppkarakter.

Såpass stor var differansen mellom Ruud og Khatsjanov at det var opp til nordmannen hvor spennende det skulle bli. Tidvis ble det i overkant nervepirrende, til tross for avslutningen på cruisekontroll.

Men nå står vi foran en helg som vil bli tidenes norske tennisfest, nærmest uansett hva som skjer i finalen.

Alt tyder på en mye bedre finaleopplevelse enn i Paris, om det så skulle bli seier eller tap.

Det som er mer og mer hevet over tvil, er at Casper Ruud til de grader er å regne med i årene som kommer. Gitt at han bare er 23 år, er mulighetene utallige fremover.

Forhåpentligvis kommer vi en dag til en punkt der han kan feires som verdensener, uten at det er relevant om vaksinenekt eller russervennlighet har spilt inn på rankingen.