Det er ikke rart de er sinte

KREVER VINDMØLLENE REVET: Ella Marie Hætta Isaksen og resten av aksjonistene peker på at to vindparker på Trøndelagskysten krenker reindriftssamenes rettigheter.

Regjeringen har ikke gjort stort for å roe ned konflikten med samene.

Midt i Oslo sentrum fjerner politiet unge aktivister i samekofte med makt. Det er gått over 500 dager. Demonstrantene har mistet tålmodigheten.

Grytidlig mandag morgen fikk Ella Marie Hætta Isaksen og en rekke urfolks- og naturaktivister støtte av Greta Thunberg. De blokkerte inngangsdøren Olje- og energidepartementet og laget kjettinglenker.

De krever at vindmøllene på Storheia og Roan rives. Dette er vinterbeiter for reinsdyr på Fosen.

Problemet startet da departementet i 2013 ga tommel opp, før konflikten med reindriftssamene var avgjort.

Senere gikk staten på et sviende nederlag i Høyesterett. I dommen sto det at reindriftssamenes rettigheter var krenket av vindparkene.

Til tross for menneskerettighetsbrudd, fortsetter vindmøllene å snurre.

Produksjonen av reinskjøtt er blitt så lav, at landbruksminister Sandra Borch nylig sa at reindriften er truet.

Statsforvalteren i Trøndelag mener «det er grunn for stor uro for fremtidig reindrift både på kort og lengre sikt på Fosen,» ifølge Adresseavisen.

Oppsummert har Olje- og energidepartementet begått to tabber: Først delte de ut en konsesjon for kjapt.

Så, da det viste seg at konsesjonen ikke var gyldig, fikk de ikke ut fingeren.

At dommen gikk i disfavør staten, kom som et sjokk på det etablerte Norge.

BÅRET VEKK: Mandag fjernet politiet flere demonstranter med makt fra regjeringskvartalet. Begrunnelsen var at folk måtte få komme inn på jobben.

Departementet snakker om at det må samles inn mer kunnskap og viser til at Høyesterett ikke sa at vindmøllene skulle rives.

Men det å peke på at Høyesterett ikke krevde møllene revet, er et prokuratorknep. Høyesterett sier aldri noe om det som er utenfor tema for saken.

Det sies også på at reindriftssamene tapte saken i lagmannsretten. Men det er ikke så overraskende. Det er Høyesterett som har posisjon til å utfordre makten. Vi snakker om en radikal og dramatisk dom som ikke avsluttes i de lavere instanser.

Erstatning kan i noen tilfeller løse slike tvister. Det har flere ganger skjedd før.

Men om det er samisk kulturs overlevelse det kjempes for, er det vanskeligere.

Reindriftssamer sier det ikke finnes andre beiteområde på Fosen som kan tilbys. Det har vært snakket om å frakte rein med båt over fjorden. Men da forsvinner kulturen fra Fosen.

Lagmannsretten mente man kunne gi reindriftssamene kompensasjon slik at man kan kjøpe vinterfor.

Men da driver man ikke lenger med samisk reinsdrift, som var det man skulle bevare.

Regjeringen er klar på at de ønsker at vindmøllene skal bli stående. De ønsker «avbøtende tiltak» som gjør det mulig å fortsatt drive reindrift. Altså enten penger eller erstatningsbeite.

Og det er utvilsomt mye som er dumt med å rive møllene.

Enorme verdier går tapt. Og staten må ut med store erstatningssummer til utbygger, som satte opp vindmøllene i god tro, med statens tillatelse.

Norge står dessuten midt i en kraftkrise. Verdifull, grønn kraft som vi trenger, vil forsvinne. Noe som gir høyere strømpriser.

BEITEOMRÅDE FOR REINSDYRENE: Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark.

Hva skulle regjeringen gjort?

Når man får en høyesterettsdom mot seg, kan det hende man bør foreta seg noe som er godt synlig, før det er blitt så fastlåst som dette.

Kanskje kunne myndighetene raskt etter dommen trukket konsesjonen og stanset driften.

Deretter kunne de prøvd å finne en løsning som ikke nødvendigvis trengte å ende med riving.

Det ville signalisert at de tok dommen på alvor.

Men nå er dette blitt så fastlåst, at en løsning virker fjernere enn noen gang.