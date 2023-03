Kommentar

50 år og like sur

ROCKBAMSENS FØDSELSDAG: Pink Floyds monumentale album Dark Side of the Moon fyller 50 år omtrent på denne tida.

I dag er det et halvt hundreår siden Pink Floyds gigantiske Dark Side of the Moon ble utgitt. Selv unge folk som meg elsker det gamle, sære, briljante – og sure albumet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Tenk at en ung fyr som undertegnede, som ikke en gang født den gangen platen ble utgitt 1. mars 1973, til stadighet plukker frem Dark Side of The Moon, og spiller platen for titusende gang, og nesten blir like opprømt hver eneste gang.

Vel, det er vanskelig å argumentere for at albumet er gammelt mens jeg selv ennå er ung, når det skiller kun ti måneder mellom oss. Så vi setter herved strek over det «poenget».

Det egentlige poenget er dette: Dark Side of the Moon er verdens mest perfekte rockalbum. Ikke det beste (kanskje ikke engang Pink Floyds beste), ikke det tøffeste, og heller ikke med de mest klassiske låtene, langt derifra.

Men likevel helt perfekt. Fra første hjerteslag til siste hjerteslag.

Det er skrevet så mye om albumets rekorder. 555 uker på den britiske topp 100-listen, 45 millioner solgte plater verden over, 10.000 solgte utgaver hver eneste uke frem til strømmingen tok luven av fysiske LP-er, kassetter og CD-er.

Det er bare å google.

Det er opplest, vedtatt og hamret inn i granitt: Dark Side of the Moon er helt kolossal. En milepæl. Et monument. Man blir aldri ferdig med den, eller rundt den, for den del. Sammen med Sgt. Pepper er det pop- og rock-æraens høyeste topp. Derom strides ikke de lærde (men kanskje de ulærde).

Platen er badet i vellyd, bandet musiserer helt strøkent, og den tekstlige tematikken er tidløs. Det handler om livsfasene og overgangene mellom dem, om empati og mangelen på empati, om materialisme og mentale lidelser. Betraktningene er nesten banale, men også basale.

Les også Et langvarig bortfall av fornuft Hva sier den evigvarende krangelen mellom medlemmer og eks-medlemmer av rockdinosauren Pink Floyd om vår tid?

Pink Floyd vokste ut av den engelske psykdeliaen på slutten av 1960-tallet, og ble et slags (tidstypisk) progband, men alltid noe helt for seg selv. Avant garde-blues, kanskje? Men også iblandet country, singer-songwriter, soul; ambisiøst og intellektuelt, men også iørefallende, nesten ukomplisert.

Med Dark Side of the Moon gikk Floyd fra å være et kultband til å bli en global merkevare. Låtene, de enkelt titulerte Money, Time og Breathe ble allemannseie, noe som må ha kommet nokså bardus på de langhårede, skjeggete, mutte og introverte fyrene som til sammen var «Pink», og som ingen gjenkjente ute på gaten.

En gjeng anti-Mick Jaggere, var de, men i 1973 større enn Jagger. Et underlig fenomen i grunn, men mer surt enn sært. Noen kaller musikken deres vakker, men det er den egentlig ikke. Men den har bred appell. Folk liker Pink Floyd, og iallfall Dark Side of the Moon.

En annen veldig kul absurditet, iallfall sett med dagens blikk: Dark Side of the Moon var Floyds åttende album. Tenk å få (ha) så god tid på seg. De surret og eksperimenterte og lette etter gulloppskriften. Da bandet første frontmann og leder Syd Barrett sa farvel til normaliteten, strevde de gjenværende og nykommeren David Gilmour med å finne ut av hva slags band de egentlig var, og hva de hadde å si til verden.

Så løsnet det, altså, iallfall om vellykkethet måles i kommersielt gjennomslag.

Selv er jeg – og jeg er nørd, altså – voldsomt glad i den surrete fasen før Dark Side of the Moon. Min favorittinnspilling med Pink Floyd er den de gjorde for John Peel og BBC i september 1971 (ja, nørd), og som vel er rimelig fremmed for de fleste utenfor de sprøeste kretsene.

Ikke fordi Floyd ble uutholdelig kommerse med Dark Side of the Moon, men fordi de før Dark Side of the Moon stadig utviklet seg – mot noe virkelig stort. De var unge, sultne, ambisiøse og uferdige. Det er gjerne da det aller mest interessante skjer.

Les også Vil du være en medløper? Pasifisten Roger Waters har endt opp som en forsvarer av Putins blodige angrepskrig mot et demokratisk land i Europa.

Men som produkt, som konsept, er Dark Side of the Moon uovertruffent. Det umiddelbart gjenkjennelige, men også uutgrunnelige omslagsbildet er den fysiske plateæraens mest ikoniske cover. Og så flyten mellom låtene og låtskissene, da, for ikke å glemme de angstridde, men også kostelige kommentarene som rett som det er dukker opp: «I don’t know I was really drunk at the time», erklærer Wings-gitaristen Henry McCullough. Gøy!

Som 49-åring vet man jo at mye skjer i løpet av 50 år. Og selv om mye har endret seg siden Dark Side of the Moon dukket opp, føles den ikke passé, tvert i mot. Det hevdes rundt om på internettet at stadig nye generasjoner oppdager verket og gjør det til sitt, så å si.

Er det kunst? Popkunst? Eller forgjengelig underholdning? Vel, særlig forgjengelig er platen ikke, siden den fortsatt er relevant, som det heter, for stadig nye lyttere. Særlig underholdende er den vel heller ikke, iallfall ikke i ordets fengende forstand. Men platen er karismatisk og tiltrekkende. Sur og tverr, men magnetisk.

Så jo, Dark Side of the Moon er et slags kunstverk, og vil bli stående som en Kheopspyramide fra rockmusikkens æra. Noe evigvarende, med andre ord. Det blir nok skrevet om platen når den fyller 100 også, men kanskje ikke av undertegnede, som da vil være 99, hvis så fremt.

Og det beste fra det perfekte: David Gilmours gitarsolo på Time. Den er en pyramide i seg selv.