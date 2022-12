Kommentar

Ville styrte demokratiet

Det er klare likheter mellom kongress-stormingen i USA og de angivelige planene om et statskupp i Tyskland.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I USA ville opprørerne stanse godkjenningen av et demokratisk valg og hindre en fredelig overføring av makt. Det var også et kuppforsøk.

I Tyskland er høyreekstreme rede til å bruke vold for å styrte demokratiet. Nå skal de ha planlagt et tysk kupp.

Onsdag morgen ble minst 25 personer, 24 tyskere og en russer, anholdt i en større antiterroroperasjon. Disse skal være ringledere og medlemmer i et større høyreradikalt nettverk.

De er mistenkt for å ha planlagt væpnet angrep på statlige institusjoner, blant annet ved å storme Forbundsdagen i Berlin.

1 / 3 RAZZIA: Politifolk i arbeid under en razzia i Berlin i forbindelse med en landsomfattende aksjoner der 25 medlemmer av en høyreradikal gruppe ble anholdt. PÅGREPET: Her blir Heinrich XIII ledsaget av politiet etter et raid i en bygning i Frankfurt. Prinsen fra den tyske adelsfamilien Reuss skal være en av hovedlederne bak Reichsbürger-bevegelsen. MISTENKT: En av de mistenkte blir ført til avhør hos riksadvokaten i Karsruhe av politibetjenter. forrige neste fullskjerm RAZZIA: Politifolk i arbeid under en razzia i Berlin i forbindelse med en landsomfattende aksjoner der 25 medlemmer av en høyreradikal gruppe ble anholdt.

Tyske myndigheter kaller det de har avdekket for «et konglomerat av konspirasjonsteorier».

Det er en felles oppfatning i miljøer på ytre fløy at de som styrer ikke er legitimt valgt. En vanlig forestilling er at de er nikkedukker for en global elite. Eller at de som trekker i trådene er medlemmene av en “dyp stat”. Slik skapes dyp mistillit til myndighetene.

I Tyskland anerkjenner ikke Reichsbürger-bevegelsen de demokratiske institusjonene eller rettsvesenet. De såkalte riksborgerne avviser landets grunnlov, slik den ble utformet etter andre verdenskrig. De skal ha 19.000 tilhengere.

KONSPIRASJONER: Demonstranter i Berlin i august 2020 bærer flagg med bildet av Donald Trump og Qanon-symbolet.

QAnons myter har infisert høyreekstreme miljøer i USA og Europa. Noen blander dette sammen med den eldste og farligste av alle konspirasjonsteorier, at jødene har skylden for alt som er galt i verden. Andre tilfører nostalgiske myter om en tapt tid.

Til sammen blir dette en eksplosiv mikstur som kan utløse opprør.

Det er god grunn til å være årvåken. Slike ekstreme krefter utgjør en indre trussel i alle demokratiske samfunn.

Det som har skjedd i USA og Tyskland er en påminnelse om at demokratiene er sårbare, særlig i politiske og økonomiske krisetider.

INNTRENGER: En av inntrengerne i Kongressen 6. januar 2021 med Qanon-trøye.

En interessant detalj i opprullingen av det tyske nettverket er at en ringleder skal ha fått hjelp av en russisk kvinne til å kontakte russiske myndigheter. De høyreradikale ville forhandle med russerne om en ny orden, etter først å ha styrtet den tyske regjering.

Påtalemyndigheten sier at de ikke har noen indikasjoner på at de som ble kontaktet reagerte positivt. Men at ytre høyre så seg tjent med et slikt mulig samarbeid viser hvordan demokratiets fiender tenker.

To eldre menn, en av adelig slekt og en veteran fra forsvaret, skal ha hatt lederposisjoner i nettverket.

De angivelige kuppmakerne har dannet både et politisk råd og en væpnet fløy. Tyske myndigheter mener de var rede til å bruke vold for å fremme sin sak.

FORBUNDSDAGEN: Ifølge påtalemyndighetene hadde høyreekstreme planer om å storme det tyske parlamentet i Berlin.

Noen måneder før ekstremister brøt seg inn i Kongressen i Washington hadde noen hundre høyreradikale tyskere gjort et mislykket forsøk på å storme Forbundsdagen. De bar det gamle keiserflagget fra tiden før 1918. De hadde infiltrert en stor og hovedsakelig fredelig demonstrasjon mot myndighetenes coronatiltak.

Reichsbürger-bevegelsen har eksistert i flere tiår. Forestillingen om en mytisk fortid, før det liberale demokratiet slo rot, er enda eldre. Det siste året skal konspiratoriske fantasier har utviklet seg til konkrete planer om statskupp. Og derfor slo myndighetene til onsdag morgen.

USA besto den demokratiske stresstesten i forbindelse med kongresstormingen for snart to år siden. Det tyske demokrati står støtt. Befolkningen har høy immunitet mot ekstremisme.

Det som har skjedd i senere tid viser samtidig hvor viktig det er å sette søkelyset mot de mørke utposter der konspirasjonsteorier florerer. Det liberale demokratiet må alltid forsvares, mot både indre og ytre fiender.