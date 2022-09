PANDEMI, SÅ STREIK: – Vi har aldri i nyere tid opplevd at så mange barn og unge har mistet så mye tid på skolen, har hatt så mange og uforutsigbare avbrudd i undervisningen, vært foruten et klassemiljø så lenge. Det er et eksperiment vi ikke vet hvordan vil ende. Og de som sitter med ansvaret velger å tie, skriver Venstres Abid Raja.

Lærerstreiken: − Regjeringen er fullstendig fraværende

Norske elever er ofre for et sosialt eksperiment uten sidestykke i nyere tid

ABID RAJA, stortingsrepresentant (V)

Etter tre skoleår med stengte skoler, rødt nivå, mange og lange runder med karantene og forbud mot sosialisering, kom streiken. Mange av barna våre er fratatt hverdagen på nytt.

De verst rammede har allerede mistet en femtedel av undervisningen de skal ha fram til sommeren.

Streiken er legitim, men det er skremmende at ingen har en plan for hva som skal skje når den er over. Og det har regjeringen det øverste ansvaret for.

Barn har rett til skolegang og utvikling. Det står i FNs barnekonvensjon. Nå sitter mange hjemme alene, mens foreldrene er på jobb. De har ingen oppgaver å gjøre, ingen pedagog som følger dem opp, og ingen klassemiljø å være en del av.

Enhver har rett til undervisning, sier menneskerettighetene. Noen barn har gått 42 dager uten undervisning i år. Det kan bli flere. Barn og unge har plikt og rett til grunnskoleopplæring, står det i den norske opplæringsloven.

Hva skjer når de ikke får det? Og hvor lenge kan de gå uten skole før det er ulovlig og et rettighetsbrudd?

Streik er også en rettighet og et viktig virkemiddel i arbeidslivet. Det er ikke lærernes feil at elevene er rammet av stengte skoler igjen, men kommunene og regjeringen har et ansvar for at alle får opplæringen de har rett på.

Det hagler med bekymringsmeldinger på elevenes vegne. Barneombudet er spesielt bekymret for hvordan streiken går utover sårbare barn. De frykter også at læringstapet elevene opplever kan føre til økt frafall.

Flere sykehus merker økt pågang fra unge som trenger psykisk helsehjelp. Røde Kors’ telefontilbud for barn og unge melder om flere henvendelser om psykisk helse det siste året.

ETTERLYSER STATSRÅDEN: – Jeg har flere ganger ønsket å ta debatten med kunnskapsminister Tonje Brenna, men hun vil ikke stille, skriver Abid Raja.

Jeg har flere ganger ønsket å ta debatten med kunnskapsminister Brenna, men hun vil ikke stille. Jeg har stilt flere spørsmål om hva hun vil gjøre for elevene, men hun svarer at det «ikke er hensiktsmessig» med tiltakspakker nå, og at hun «fortløpende vurderer behovet» for dem.

Kort etter akkurat det svaret avslørte NRK at hun ikke hadde mottatt eller bestilt én eneste rapport om hvordan det går med barna som er rammet av konsekvensene av pandemi og streik.

Lærerne har rett når de sier at de ikke kan få skylden for dette. Det er heller ikke deres oppgave å behandle barn og unge som sliter psykisk. Men at mange får det dårligere når hverdagen forsvinner, er det ingen tvil om. Å gå på skolen hver dag, med det fellesskapet og meningen som finnes der, forebygger mye.

Når elevene mister dette, burde også helseminister Kjerkol og barneminister Toppe kommet på banen. Hva har de gjort for å sikre at barnas rett til opplæring og hjelp når de har det vanskelig, blir ivaretatt?

Regjeringen er fullstendig fraværende. Det er ingen som har en plan for hva som skal skje når streiken er over.

Helsesykepleierne sitter på kontorer som ingen elever oppsøker, fordi ingen er på skolen. Kapasiteten i helsevesenet øker ikke i takt med at flere unge trenger hjelp. Det trengs strakstiltak og langtidsplanlegging. Regjeringen varsler ingen av delene.

Under pandemien hadde vi et slagord: Ingen skal ta med seg problemer som har oppstått på grunn av pandemien, videre i livet. Vi visste at tiltakene rammet de sårbare hardest. Og i etterkant er det slått fast at barn og unge måtte bære den tyngste byrden.

Derfor var det så viktig å sette av penger til tiltak som skulle hjelpe elevene å ta igjen tapt faglig og sosial læring. Til ekstra lærerressurser, miljøarbeidere, oppfølging av psykisk helse eller sommerskole, for eksempel.

Fortsatt vet vi ingenting om hvordan regjeringen skal sørge for at ingen barn tar med seg problemene som den langvarige streiken har skapt.

FORHANDLINGSLEDER: KS’ Tor Arne Gangsø. Streiken virker fastlåst etter at nok en meglingsrunde endte i brudd sist helg.

Det er forskjeller mellom coronatiden og streikehøsten. Under coronaen fikk ikke elevene treffe vennene og klassekameratene sine. Fritidsaktiviteter ble periodevis avlyst.

Slik er det ikke lenger. Men når skolene er stengte på grunn av streik, er det heller ikke hjemmeskole eller digitalt tilgjengelige lærere. Man kan ikke bare ta en telefon. Barna er overlatt til seg selv, og læringen settes fullstendig på pause.

Koronapandemien var uforutsigbar. Det var umulig å vite når vi var ferdige, når vaksinene kom til å være utrullet, når viruset ville mutere til mildere form. Det var en bekymring og stressfaktor i seg selv.

Nå nærmer vi oss høstferie med stormskritt, og ingen vet når streiken slutter.

Det er krevende for tiendeklassinger som helst vil ha best mulige forutsetninger for et vitnemål før de begynner på videregående. For åttendeklassingene som ikke kjenner klassen sin, og som gruer seg til sin første tentamen, som etter planen skulle vært om et par måneder. For fjerdeklassingene som aldri har opplevd et skoleår hvor alt er som det skal være.

Vi evaluerte effekten av nedstenging og koronatiltak i skolene. Arbeidsgruppens konklusjon var at det førte til mangel på tilhørighet for alle elever i det faglige og sosiale læringsfellesskapet. I tillegg ble noen grupper rammet ekstra hardt.

Det er en virkelighetsbeskrivelse som kan få det til å gå kaldt nedover enhver som bryr seg om barna i skolen. Og det krever årevis med både brede og målrettede tiltak for å sørge for at ingen sliter med disse tingene videre i livet.

Koronakommisjonen konkluderte ikke med om elevens rett til opplæring var brutt under pandemien. Den gang fikk mange elever et digitalt opplæringstilbud av omstillingsdyktige lærere.

Nå står mange helt uten den opplæringen de har krav på, og vi vet at det rammer de svakeste hardest. Det er betimelig å spørre om kommunene bryter opplæringsloven ved å gi elevene et så dårlig tilbud som de får nå.

TOMME KLASSEROM: – Vi har aldri i nyere tid opplevd at så mange barn og unge har mistet så mye tid på skolen, mener Abid Raja.

Vi har aldri i nyere tid opplevd at så mange barn og unge har mistet så mye tid på skolen, har hatt så mange og uforutsigbare avbrudd i undervisningen, vært foruten et klassemiljø så lenge. Det er et eksperiment vi ikke vet hvordan vil ende. Og de som sitter med ansvaret velger å tie.

Det er ingen som forteller barna at dette skal gå bra, at det finnes en plan. At de skal få lære det de skal, uten at det blir fullstendig overveldende. At de skal få samme muligheter som alle som har gått på skolen før dem og som kommer etter dem. At vi skal finne motivasjonen igjen, sammen. At vi skal gjøre en ekstra innsats å se hver enkelt og utfordringene de har plukket opp på veien. At alle skal få hjelp til å bli kvitt det som tynger.

Budskapet burde være at regjeringen ser hvert barn, og ser fremover. Kanskje sies det ikke, fordi det ikke er sant. Kanskje finnes det ingen plan.

I så fall svikter regjeringen de hardest rammede barna.