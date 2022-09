Kommentar

Femti år og like blid

Roar Hagen

I en kritisk tid stiger Norge fram som reddende engel med pålitelige leveranser av naturgass fra norsk kontinentalsokkel. Hvordan kunne lille Norge få en slik betydning for våre nære allierte?

At Norge i dag kan være med å redde Europa er mye å takke pionerene i energisektoren, som sørget for at vi fikk vårt eget, statlige oljeselskap.

Tidligere Statoil, som i dag er blitt til Equinor.

Det er krig i Europa, vinteren er like om hjørnet, og Vladimir Putin har stengt energiforsyningen til vestlige demokratier.

Gass, som vi har hatt et selvhatende forhold til, har blitt vårt viktigste sivilisatoriske bidrag. Det passer med et sitat av jærbuen Arne Garborg:

«Kvifor er folk uglade? Dei går og ventar seg glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, så ville dei bli glade.»

Noe å tenke på for oss som nyter gratis helse, gratis utdanning, pappaperm og verdens mest generøse velferdsstat. Vi kan godt være litt glade.

Troll A-plattformen i Nordsjøen.

Statoil/ Equinor har sin egen skapelsesberetning. Fortellingen er å finne i bokverket om Statoil/ Equinor skrevet av Eivind Thomassen og Marten Boon i anledning Equinors femti års jubileum.

Equinor er Norges desidert største selskap med 21000 ansatte i mange land, og en enorm bidragsyter til norsk velferd.

Hva som gjorde Statoil/ Equinor mulig belyses grundig i verket, og bør leses av alle som ønsker å forstå forholdet mellom naturressurser, politikk, økonomi, embetsverk og opinionsdannelse.

Etter at det ble funnet olje på norsk kontinentalsokkel i 1968, og det gigantiske Ekofisk ble funnet i 1969 gikk det opp for norske politikere at vi hadde ingen egne ressurser for håndtering av vår nye rikdom.

Stortinget vedtok enstemmig å opprette Statoil i 1972. Målet var å ta sin plass blant verdens ledende nasjoner, heller enn å havne i den sivilisatorisk lavstående gruppen kalt råvareeksportører.

Milorg-mannen Jens Christian Hauge ble styreformann og ansatte partifelle Arve Johnsen som sjef. Konstitueringen fant sted på industriminister Finn Lieds kontor.

Arve Johnsen flytter alene inn på kontoret i Stavanger med kontantbeholdningen i en sigareske, nå plassert på Norsk Oljemuseum.

Arve Johnsen var direktør i Statoil, her fotografert foran Odin Drill i 1974.

Johnsen kjenner seg fortapt, men så ringer telefonen. Det er Arne Rettedal, Stavangers legendariske høyre-ordfører, og så er det hele i gang med tett samarbeid. Resten er historie av et slikt format at det er vanskelig å fatte for både politikere og oss journalister.

Det var et inntrykk av at Statoil var Arbeiderpartiets baby, mens Høyre hadde mest hjerte for delprivatiserte Hydro. Forfatterne nyanserer dette.

Tanken om et statsoljeselskap ble lansert allerede i tyveårene av venstreregjeringen til Otto Blehr, og Statoil hadde mange tilhengere i borgerlige partier.

Willoch hadde en sterk prinsipiell og emosjonell motvilje mot Statoil, men møtte motstand i eget parti, og blant regjeringspartnerne. Litt forenklet kan Høyre deles inn i østlandshøyre og vestlandshøyre.

Friggfeltet i 1983.

Sistnevnte er mer pragmatisk, og mindre ideologisk styrt. Så stod det også om store industriprosjekter langs kysten.

Vestlandshøyre står i så måte mer i tradisjonen etter gamle Venstre, som sikret fellesskapets forvaltning av landets naturressurser gjennom konsesjonslovene.

Arne Rettedal mente at det ikke fantes privat kapital i Norge som kunne eie Statoil, og at Staten måtte inn for å sikre nasjonal kontroll.

Så er da også hovedkontoret fortsatt i Stavanger i pakt med Stortingets vedtak, selv etter delprivatiseringen gjennomført av Jens Stoltenberg i 2001.

Ilandføringsanleggene ligger langs hele kysten, og norsk leverandørindustri lever i beste velgående. Forfatterne understreker at gassterminalen på Kårstø neppe hadde eksistert uten karismatiske Arve Johnsens visjonære innsats.

Daværende Statsminister Trygve Bratteli åpnet Ekofiskfeltet i 1971.

Siden 1972 har Norge hatt elleve statsministre, men bare seks konsernsjefer i Statoil/ Equinor. Noen avganger har vært spektakulære, som da Arve Johnsen måtte gå i 1987 etter overskridelser på Mongstad.

Johnsen hadde i mange år utfordret politikere, embetsverk og presse etter eksepsjonelt lobbyarbeid sammen med informasjonssjefen, tidligere Arbeiderbladet-journalist Willy H. Olsen. Norsk Journalistlag besluttet å nekte informasjonsfolk adgang til medlemskap etter Mongstad.

Equinor har store visjoner for fornybar energi. Vi kan bare håpe de lykkes med CO2 fangst og lagring, med hydrogen og havvind.

Om det blir like lønnsomt som olje og gass er usannsynlig, men vi må sette vår lit til at selskapet får det til.

Hvis ikke får vi si med Garborg; «Som ljoset hev den eine draum å brenne ned, han helsa glad den skoddeflaum som gav han fred.»