Erik Solheim: – Norge trenger et grønt folkeparti

Tida er inne for å bygge et bredt grønt folkeparti også i Norge, et parti som setter miljø først. Jeg har troen på at Miljøpartiet de Grønne kan utvikle seg til det partiet. Det er grunnen til at jeg i dag har meldt meg inn i MDG.

ERIK SOLHEIM, tidligere leder i SV, nyinnmeldt medlem i MDG

Over hele verden vokser det fram enighet om at miljø er det viktigste spørsmålet i vår tid og at klimaendringer er den største trusselen vi står overfor, ikke bare for livet på jorda, men også for verdensøkonomien. Selv om miljø og klima er satt høyere på dagsorden, står ikke politiske visjoner og praktiske grep i noe rimelig forhold til festtalene, verken i Norge eller globalt.

For å vinne miljøkampen, trenger vi politiske visjoner, ambisjon og ledelse. Vi trenger et parti som fronter positivt miljøvern med et optimistisk syn på framtida. Jeg tror ikke på å skremme folk med miljødommedag. Et grønt folkeparti må vise hvor mye bedre liv vi får med grønn politikk. For første gang i historien finnes på nesten alle områder trippel vinn politikk – grønne ideer som er bra for natur, for velferd og for økonomi samtidig. Tenk bare på hvordan grønt reiseliv skaper arbeidsplasser. Eller på hvordan fornybar energi gir flere jobber, bedre helse og mindre trussel om global klimakrise.

Politikere arbeider best for miljøet når de er redde for å miste velgere til grønne partier. Næringslivet beveger seg raskest når bedriftene frykter å miste markedsandeler til grønnere konkurrenter. Et grønt folkeparti må være næringslivs vennlig. Norsk næringsliv er med på det grønne skiftet og næringslivets ledere ligger langt foran storting og regjering i miljøbevissthet og vilje til å skape en grønnere framtid.

Grønne partier er i rask frammarsj i mange land. I Europas viktigste land, Tyskland, er De Grønne nå største parti på meningsmålinger, foran kristendemokratene og milevidt foran sosialdemokratene. De finske grønne var størst på landsplan i EU-valget nylig og klart størst i Helsinki, en by som likner mye på Oslo. Grønne partier har hatt stor framgang i Irland, Belgia, Nederland og Danmark. Østerrike har en grønn president. I Norge har Miljøpartiet De Grønne på kort tid etablert et hjem for miljøbevisste velgere.

Tida er inne for å bygge et bredt grønt folkeparti også i Norge, et parti som setter miljø først. Jeg har troen på at MDG kan utvikle seg til det partiet. Det er grunnen til at jeg i dag har meldt meg inn i Miljøpartiet De grønne. Jeg håper med det å kunne yte et lite bidrag til å gjøre MDG til det grønne folkepartiet Norge trenger.

MDGs rolle i byrådet i Oslo har mer enn noe vist potensialet til et grønt folkeparti. Partiet gikk inn i forhandlingene om nytt byråd i 2015 med en krystallklar dagsorden - et grønnere Oslo. Mange av ideene MDG framførte hadde støtte hos SV og Venstre, ja langt inn i Arbeiderpartiet og Høyre. Men det ble først vei i vellinga når et parti sto fram og sa at miljøet er det viktigste for oss. Vi slåss for en grønn by. Det er her vi vil bruke vår forhandlingsmakt.

Resultatene av et grønt byråd er overbevisende. Mye hyppigere avganger på kollektivtrafikken – jeg har helt sluttet å se på klokka, bussen kommer i løpet av få minutter uansett. Beboerparkering gjør gatebildet triveligere. Oslo er en av de første byene i Europa til å innføre elektriske busser. Det er blitt mye lettere å sykle. Sønnen min sykler til skolen uten at jeg har hjertet i halsen hele tida. Gradvis innføres et bysentrum der folk settes først, ikke bilen. Vi får en av verdens nydeligste strandpromenader fra Filipstad til Sørenga, med bademuligheter og uteliv.

Å slutte seg til MDG føles litt som å komme hjem. Den røde tråd i mitt politiske engasjement, i Norge og internasjonalt, har alltid vært det grønne. Nå får den grønne bevegelsen ekstra kraft ved at den også er et generasjonsopprør. I Arendal i forrige uke møtte jeg sentrale politikere fra flere partier som fortalte meg at ungene deres vil stemme MDG. Sønnen min Aksel har meldt seg inn i MDG lenge før meg.

MDG står i dag sterkest i byene, men bør fram mot valget i 2021 utvikle en grønn bygdepolitikk. Partiet trenger å forsterke sin grønne næringsprofil og å utvikle mer helhetlig politikk på andre områder. Fordelen med å bygge et nytt parti er at det kan lære av andre. Av Arbeiderpartiet kan MDG lære hvordan du bygger et bredt folkeparti. Av Høyre hvordan du jobber tett med næringslivet. Av Senterpartiet hvordan du blir en steinhard forhandler.

Framfor alt må et visjonært grønt parti bryte ut av småkranglingen som preger norsk politikk. Vår miljøframtid står og faller ikke på noen øre på bensinprisen. Vi kan ikke løse store samfunnsutfordringer gjennom fly, bil eller kjøttskam, men gjennom gode alternative tilbud, gjennom nytenking og teknologiutvikling. Store utfordringer fordrer store visjoner som baner vei for de store løsningene.

Et grønt folkeparti kan gjøre Norge til et lederland i kampen for Moder Jord. Bruker vi oljefondet på 8000 milliarder til grønne investeringer, forandrer vi verden. Satser Norge stort på å bygge ut havvind og grønn skipsfart gir vi verden fantastiske grønne teknologier i gave og skaper framtidsnæringer for oss selv.

Bruker staten sin innkjøpsmakt kan vi drive nær alle markeder i grønn retning og hjelpe bedrifter som satser grønt. Et stort nasjonalt program for treplanting kan gjøres Norge og. verden grønnere og avbøte utslipp. Bistandsbudsjettet kan brukes til grønne investeringer for jordas fattige. Det er bare å hive seg i kalosjan!

