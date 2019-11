FEIL FOKUS: – Det er hevet over enhver tvil at Tore Sagens mål i den mye omtale «flauhetskonkurransen» var å gjøre de andre flaue, og at konteksten er antirasistisk, skriver Jan Even Sandal (innfelt). Foto: ESPEN BRAATA/VG

Vi må tolke hverandre i beste mening, Jonna!

I dagens samfunn har vi som antirasister mer enn nok å kjempe mot. Å bygge opp falske fiendebilder er ikke en del av den kampen.

JAN EVEN SANDAL, adjunkt og aktuell som kontaktlærer i NRK-serien «Sjuende på ekte»

Etter at Tore Sagen deltok i en flauhetskonkurranse (Radioresepsjonen tirsdag 29.10) og fremførte noe han ønsket skulle være et tydelig antirasistisk budskap ble han utsatt for så massiv kritikk at han til slutt valgte å unnskylde seg og be om at innslaget skulle bli fjernet. Jonna Støme prøver i VG å nyansere debatten, men ender opp med å kritisere Sagen på feil premisser og kaste mer ved på bålet. Et bål og en samfunnssykdom som truer selve fundamentet et vellykket multikulturalistisk samfunn må bygges på: Det at vi skal tolke hverandre i beste mening.

Jeg jobber med denne problematikken hver eneste dag som lærer ved en skole med mange flerkulturelle elever. Våre elever har ulike religiøse og kulturelle referanserammer, og da kan det oppstå misforståelser. Utsagn som var ment som antirasisme kan bli tolket som rasisme. Da må jeg som pedagog arbeide med den sosiale kompetansen til både avsender og mottaker. Det er en tydelig forventning til at man skal tolke hverandre i beste mening. Slik, og steg for steg, utvikler man et harmonisk multikulturelt fellesskap

Støme sår tvil ved Sagens antirasistiske hensikter gjennom formuleringer som «Er det virkelig mulig at Tore Sagen, en erfaren komiker, tenkte at dette er et innslag han like godt kunne spilt av i stuen til en familie med røtter fra Afrika, og fått stående applaus?»

Her bommer Støme også på selve premisset for sitt debattinnlegg: Sagen ønsker ikke applaus; dette er ikke en humorbommert. Dette er heller ikke satire i sin tradisjonelle form, slik jeg ser at mange skriver. Sagen deltar i en flauhetskonkurranse. Målet er å si det flaueste, drite ut rasistene mest mulig, gjennom å bruke deres formuleringer – de flaueste formuleringene som finnes! Om han hadde overdrevet, slik Støme mener at han glemte å gjøre, hadde det ikke vært noe flaut. Og det var hele poenget!

Jeg mener Tore Sagen er veldig tydelig som avsender; det er en tydelig oppbygging mot en fast spalte – «Flauhetskonkurransen». Det er hevet over enhver tvil at målet her er å gjøre de andre flaue, og at konteksten er antirasistisk. De mottakerne som reagerer på dette må da enten, slik jeg ser det, ikke ha fått med seg konteksten dette blir sagt i, eller at de bevisst velger å ikke tolke han i beste mening. Det er i tilfelle veldig trist.

I dagens samfunn har vi som antirasister mer enn nok å kjempe mot: Under filmingen av dokumentarserien «Sjuende på ekte», som ligger på NRK sine nettsider nå, opplevde jeg som kontaktlærer at en av mine elever, Nora, ble angrepet, kalt jævla muslim, og skadet, på t-banen. Alt dette fordi hun bruker hijab. Dette er hendelser som jeg, Jonna, mener det er hvert å skrive kronikker og gå i fakkeltog mot. Det gjelder også hendelser som at du blir kalt apekatt – forkastelig!

Samme dag som Tore Sagen, uvitende om hvilken storm som skulle treffe ham, fremførte sitt antirasistiske budskap på Marienlyst deltok den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama på et møte med unge ledere under Obama Foundation summit. Der tok han et oppgjør med oppblomstringen av såkalt «wokeness» i samfunnet.

Med det mener han den økende tendensen til å tolke hverandre i verste mening og bygge opp fiendebilder som ikke finnes. Det tror jeg i hvert fall Tore Sagen føler på nå.

