Debatt

Slutt å rangere transpersoner etter utseendet!

En vellykka transkvinne ser ut som en «ekte» kvinne. Mislykka, klein og forvirra er derimot en transperson med et utseende og en identitet som ikke stemmer overens med «vanlige» oppfatninger omkring kjønn og tilhørende ytre karakteristika.

EIVIND BREILID, lektor og antropologistudent

VG skriver 10.07 om transkvinnen og skuespilleren Hunter Schafer, som for tiden gjør suksess med sin rolle som transkjønnet tenåring i Netflix-serien «Euphoria». Hun forteller at hun er glad for at rollen ikke er ment å representere hele det brede spekteret av transidentiteter som finnes. Dette poenget virker ikke VGs journalist å forstå.

For litt lengre ut i teksten beskriver journalisten sin «behagelige samtalepartner» slik: «Blid og søt. Og veldig feminin. Hun er en av dem man i transmiljøet sier at «kan passere», altså at det er vanskelig å skille henne fra en biologisk født kvinne».

Hadde intervjueren hatt bedre kjennskap til «transmiljøet», ville hun forstått at å vurdere Schafers kvinneaktighet er en respektløs, men dessverre veldig vanlig, måte å forholde seg til transpersoner på.

Eivind Breilid.

Normen som kommer til uttrykk er at et menneske bør se ut som enten kvinne eller mann: En vellykka transkvinne ser ut som en «ekte» kvinne. Mislykka, klein og forvirra er derimot er en transperson med et utseende og en identitet som ikke stemmer overens med «vanlige» oppfatninger omkring kjønn og tilhørende ytre karakteristika.

At utseendet til transpersoner stadig er gjenstand for kvalitetsvurdering er i seg selv helt fryktelig. At det i tillegg er cis-utseende som gjerne brukes som målestokk for transpersoners framtoning gjør situasjonen enda verre. Transpersoner kan være maskuline, feminine eller begge deler. Og nettopp de som finner sin helt egen måte å være kjønnet eller ikke-kjønnet på er kanskje de som er mest tro mot sin egen menneskenatur, og bør heies fram!

Kanskje var det fascinerende og komfortabelt for VGs journalist at transpersonen som satt på andre siden av bordet framsto som en helt autentisk damete dame. Men verken transkvinner eller kvinner generelt skal behøve å være «blide», «søte» og «veldig feminine» for å være «behagelige samtalepartnere» eller kule forbilder.

