Det er et klarere skille i norsk politikk enn på lenge

Regjeringsplattformen til Høyreregjeringen er klar. Det skal bli svenske tilstander i kommunene. Det betyr privatisering og konkurranseutsetting. De får selvfølgelig drahjelp under slagordet «ja til velferdsmiks» fra de private aktørene som har tatt ut mest profitt fra velferd som Norlandia.

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant (Ap)

De velger å angripe meg gjennom deres kommunikasjonsdirektør i VG fordi jeg sier tydelig nei til profitt på velferd. Det lever jeg veldig godt med.

Erfaringene fra Sverige viser at kvaliteten går ned og kostnadene opp. Et land Norlandia driver stort i. Det betyr at lommeboka styrer om man får god eller dårlig pleie og omsorg. Dette bryter med den norske modellen – at folk skal få det beste velferdstilbudet uavhengig av hvor de bor, uavhengig av hvor mye de tjener. I Stockholm er det bydeler som tilbyr mer enn 100 ulike aktører i pleie og omsorg, og det er et enormt stort og dyrt kontrollsystem.

Velferd handler ikke om å shoppe eller hvem som er flinkest til å markedsføre. Velferd handler ikke om å bygge opp et byråkrati – eller gjør det det? For Høyre og kapitalmakta handler det om nettopp dette. Det handler om å løfte makt og kapital fra fellesskapet til det økonomiske toppsjiktet. Det spiller heller ingen rolle om pengene havner i utlandet.

Et nytt storkonsern kontrollerer nå 25% av privat omsorg i Norge. I Sverige har de tatt ut 2 mrd. kr i profitt fra fellesskapet og betalt usle 22 000 kr i skatt. Fellesskapets penger havner i et skatteparadis. Det er disse aktørene Høyre-regjeringen nå heier på. Eller jeg kan nevne Norlandia Care som blant annet driver med sykehjem og barnehager som tok ut 102 millioner på fellesskapet regning i 2016 på noen få måneder. Det er vel heller ikke ukjent at Norlandia har dyktige lobbyister med tett bånd til Høyre.

Arbeiderpartiet heier på fellesskapet, de som ikke underbetaler de ansatte med dårlig lønn og pensjon, og at norske folks penger kommer fellesskapet til gode og ikke på kontoer i Luxembourg. Vi heier på valgfrihet for alle. Vi heier på kommuner som setter de ansatte og innbyggerne i førersetet, og på de som tør og vil ta tilbudet tilbake til fellesskapet og satse på de ideelle.

Det er et klarere skille i norsk politikk enn på lenge – en Høyreregjering som representerer kapitalmakt og privatisering, mot sosialdemokratiet, som representerer vanlige arbeidsfolk, fellesskap og velferd for alle.

