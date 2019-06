HJEMMEFERIE: – Jeg slår et slag for historier som handler om små gleder som ble til store ting, skriver kronikkforfatteren. Foto: PRIVAT

Vi skal bare være hjemme i ferien, vi!

En annen sommer er det kanskje vår tur å reise til det store utland og oppleve spennende ting, men i år er det barnlige, enkle gleder som gjelder.

KATHRINE VIGDEL, forlagsredaktør og mamma

Jeg har hørt foreldre si at de må prioritere feriereise om sommeren, «så ungene skal ha noe å fortelle om når de begynner på skolen igjen». En sånn holdning gjør meg litt trist, selv om jeg skjønner det godt. Det er jo ikke spesielt gøy å møte skolevenner – eller kolleger for den saks skyld – etter en lang ferie, uten å kunne ha noe spennende å fortelle om. «Vi var bare hjemme», er ikke spesielt interessant.

Eller?

Kanskje det har noe med at vi bare forholder oss til de store overskriftene, de som rommer ord som «Syden», «hytta», «seilbåt», «fly», «hotell» og lignende. Og så glemmer vi hvor vanvittig mye spennende en sommer kan romme, når vi senker blikket og zoomer inn på detaljene. Jeg slår et slag for historier som handler om små gleder som ble til store ting. Da forsvinner kanskje noe av presset vi kjenner på om å kunne vise til en eksotisk sommer. I disse flyskam-tider er det dessuten helt innafor.

Kathrine Vigdel. Foto: PRIVAT

Enkle gleder som gjør sommeren magisk:

1. Lesesommer. Man kan oppleve masse en hel sommer mellom to permer, og bøker er dessuten væruavhengig. I tillegg til at mange bokhandler har tilbudskampanjer gående, finnes også dette magiske stedet vi kaller bibliotek – der bøkene er gratis og lånetiden ekstra lang om sommeren.

2. Dagsturer i regionen man bor i. Pakk med digg niste – fordi man ikke bruker tusenvis på langdistansebilletter og trestjerners hoteller, kan man unne seg ganske mye ekstra på matfronten som man i hverdagen ikke tar seg råd til. Man skal ikke reise langt for å oppleve et deilig avbrekk: stranda, skogen, Turistforeningen sine løyper, eller bare oppleve hjembyen til fots en hel dag.

3. Museer og kafeer i nærheten. Det er nå vi har ferie, det er nå vi har tid. Det er ingenting vi skal rekke.

4. Gjør de tingene du kanskje elsket å gjøre da du var barn: let etter krabber i sjøkanten, mat ender, plukk blomster, sykle en tur uten at det nødvendigvis er for å komme seg fra a til b. Spill krokket eller badminton i hagen, gå barføtt, ta et bad selv om vannet er iskaldt.

5. Sov utendørs. Dette er ikke for pyser som meg, som trenger en god madrass og hater dugg i teltet, men når barna blir større og trygler om å få sove i telt i hagen, skal jeg svelge i meg nykkene og bli med.

6. Sitt på en benk eller en tue i skogen og bare lytt. Spesielt i solskinn og etter regn er det vanvittig mange lyder fra fugler, dyr og insekter. Den samme lyttingen anbefales ved en foss eller en elv. Det er lyder vi vanligvis aldri legger merke til i hverdagen.

7. Oppsøk gårdsutsalg og spis mat i sesong. Utover sommeren er det masse vi kan knaske på, ofte er det billigere enn i matbutikk, og du støtter bonden direkte. Kanskje er det også noen dyr det går an å hilse på.

8. Fråts i bær. Hver sommer lager jeg syltetøy av jordbær og bringebær, og plukker blåbær om det har vært sesong for det. Det er enklere enn du tror, og kan bli et skikkelig fint ferieminne om man gjør det sammen med barna eller venner.

9. Gå tur i regnet. Vi holder oss helst inne når det regner, men det er noe deilig ved det å kle på seg regntøy, gå en lang tur og bli skikkelig våt, og komme hjem til lunt hus, kanskje en varm dusj, noe varmt å spise. Dessuten blir det grønne enda grønnere når det regner, og når det er opphold, lukter naturen helt fantastisk.

10. Gå på kino. Kinosalene er tommere, og man kan sikre seg optimale plasser. Kino er genialt når det er drittvær, og det er ingen regel som tilsier at vi ikke kan gå på kino midt på dagen. Mange kinoer setter opp egne sommerprogrammer, der noe til og med er gratis for barna.

11. Legg et puslespill. Jeg kjøpte et puslespill på 1000 brikker, rigget til et bord og lastet ned et par lydbøker. Så enkelt, og så koselig når sommerværet svikter. Hva med å legge puslespill sammen med noen? Noe godt i glasset, bra musikk, så har man kanskje en date? Det blir mye fin, avslappet prat av sånt.

12. Oppdag ny musikk på Spotify og lag spillelister for sommeren. God musikk skaper god stemning selv om man «bare» er hjemme med vanlige husplikter som matlaging og klesvask, og spillelista i seg selv kan bli et fint sommerminne.

13. Spis middagen ute. På terrassen, i hagen, balkongen eller i parken hver gang været tillater det. Det er en fin måte å bryte opp tralten i hverdagen på, og maten smaker bedre utendørs. Men dropp engangsgrillen og plastbestikket.

14. Ha planløse dager. Det er jo et paradoks: Vi strever oss gjennom den hektiske hverdagen og lengter etter ferie og fri, men når ferien kommer, engster vi oss over at vi ikke har råd eller mulighet til å gjøre noe spesielt. Tomme dager er jo helt fantastiske! Det er nå vi har tid til å ta oss tid. Det er bare å nyte.

15. Innfør skjermfri ferie. Det gjelder kanskje spesielt mobilen, som vi klynger oss til konstant. Vi trenger ikke å være påkoblet om sommeren, alle andre er jo på ferie. Og nettopp derfor er det deilig å legge mobilen bort også, da slipper man å forholde seg til skrytebilder fra Syden og andre gledesdrepere.

Noe av dette er så enkelt og selvsagt at det kanskje er litt banalt. Men det er akkurat det vi trenger. Vi trenger å forenkle, å nyte det en så lett tar for gitt.

En annen sommer er det kanskje vår tur å reise til det store utland og oppleve spennende ting, men i år er det barnlige, enkle gleder som gjelder.

Publisert: 22.06.19 kl. 09:40