MILLIONINNTEKTER: Opp mot 300 000 turister besøker Nordkapp hvert år. Foto: Mortensen, Terje

Kommentar

Finnmarkingene ikke så lettlurte

I krangelen om kontrollen over Nordkapp-platået, valgte kommunestyret å overse «råd» fra Olav Thon, Petter Stordalen og andre milliardærer.

Nå nettopp







Nordkapp, en vFakker, steinete turistmagnet med parkeringsplass og 285 kroner i inngangsbillett, har vært åsted for kontrovers i flere år.

Kort fortalt har kommunen ønsket en større del av turistinntektene, mens friluftslivsinteresser ønsker bruk av området uten å bli flådd. I det siste har konkurerende forretningsfolk skjøvet folket foran seg med påstått omtanke for friluftsliv og allmannarett.

Når Nordkapp kommunestyre etter en årelang strid om hva slags aktivitet de vil ha her, endte med å vedta en ny områdeplan som fortsatt gir private krefter retten til å drive parkering og hall, står et splittet lokalsamfunn igjen.

Men resultatet er ikke overraskende. For dette har ikke vært så bent fram. Tomtefesteloven i Norge lar deg ikke kaste ut leietaker sånn uten videre.

les også Nordkapp-halvøya reguleres til fortsatt privat eierskap

Stridens kjerne har vært hva man skal drive med på to festetomter på under en kvadratkilometer. Scandic driver her i dag. Kjeden stikker dermed av med alle inngangspengene, mellom 50 og 70 millioner i året. Infrastrukturen leier de av Rica, som har hatt festeavtalen. I fjor gikk festeavtalen ut, noe som har gitt håp om at andre aktører eller det offentlige kan ta over.

Konkurranse ville prinsipielt sett vært best. Men det er ikke aktuelt å utvide turistarealet. Man krangler derfor om hvem som skal ta seg betalt for å drive eksisterende parkering og hall.

– Det lettlurte folket, skrev Nordlys sin politiske redaktør Skjalg Fjellheim om finnmarkingene, som har latt inntektene strømme ut av kommunen til rikinger sørfra.

ET AV NORGES MEST POPULÆRE REISEMÅL: Nordkapp sies å være Fastlandsnorges nordligste punkt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

les også Er turismen verdt det?

Minst like lettlurt ville finnmarkingene være om de tok råd fra hotellkonge Petter Stordalen, som har meldt seg på i kampen.

I Dagens Næringsliv kritiserte han kommunen for «å gi bort en pengemaskin». Men Stordalen, som eier 11 prosent i Hurtigruten, ønsker selvsagt å tjene penger på platået selv. Stordalen mener pengene sendes ut av landet slik det er nå. Men Hurtigruten er stort sett eid av utlendinger.

Når hotell-konkurrent Olav Thon i Dagbladet sammenligner inngangspengene med å sette opp bom på Karl Johan, er det et artig poeng. Spørsmålet er om turistaktørene egentlig har som intensjon om å gjøre det billigere.

For Nordkapp kommune ønsker, forståelig nok, større inntekter. De kommersielle aktørene har ikke tenkt å gjøre noe gratis. Å drifte en parkeringsplass og annen infrastruktur koster penger. Noen må betale, også om det offentlige tar over.

I tillegg har krefter som fremmer friluftsliv i årevis tatt til orde for at folk skal slippe å betale i dyre dommer for å få tilgang til norsk natur.

Det er en sak det er lett å ha sympati for. Men Nordkapp kommune avviser kravet og er har gitt løyve til å kreve inn avgiften.

Det som er sikkert, er at Nordkapp fortsatt er «vårt», selv om det er kommet utspill fra SV og Sp lokalt om at kommunen må kjøpe platået.

Platået er ikke til salgs.

Den eies heller ikke av noen grådig kommersiell aktør, men av Finnmarkseiendommen som overtok alle Statsskogs gamle eiendommer i Finnmark i 2006.

Om du er lokal, sykler eller går, er det gratis å komme til Nordkapp. Det er bilturistene som må betale for å passere bommen.

Og det er bra at turister som en sjelden gang besøker norske perler, betaler for seg. Det er ikke gratis i resten av Norge heller. Det koster 200 kroner for personbiler å parkere på Prekestolen og 600 på Trolltunga.

Det er stivt. I lovverket heter det at avgiften skal være «rimelig». Det er den ikke alltid.

Og selvsagt burde kommunen tjent mer enn et par millioner i skatt årlig, samt et nyopprettet fond som skal sukre pillen.

Men saken har en nedside. For den som virkelig kunne blitt blakket på å omregulere arealet for å kaste ut Rica og Scandic fra Nordkapp, er kommunen, som nok ville fått erstatningskrav. Rica sies å ha investert rundt 100 millioner her.

Om kommunen fikk kjøpe platået, ville det og blitt dyrt. Prekestolhyttene og parkeringen ble solgt i år. DNT fikk rundt 90 millioner kroner.

Når vi rensker bort sakens høystemte retorikk om hvem som skal eie Nordkapp, er kampen om hvem som skal slå kloa i millionene tydeligst.

Da lønner det seg å skyve folket foran seg.

Men det er ingen som ler av finnmarkingene. For de er ikke så lettlurte at de tror noen av turistmagnatene jobber for folk flest.

Publisert: 20.06.19 kl. 21:09