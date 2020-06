Kommentar

Dette ser verre og verre ut, Sverige

Av Astrid Meland

Sverige har flest dødsfall. Men også den beste strategien. Hvordan er det mulig?

Norske helsemyndigheter anslår at vi kan ha så få som 50 smittsomme personer i hele Norge. Samtidig dør flere enn 50 hver dag av corona i Sverige.

Befolkningens støtte til myndighetenes håndtering daler, viser en ny meningsmåling bestilt av SVT. I avisredaksjonene er kritikken beinhard. Det er den også blant svenske forskere.

Jeg har på følelsen at dette ikke kan fortsette stort lenger.

Myndighetene trenger et tegn på at de gjør noe riktig. Akkurat nå tyder det meste på det motsatte. Det holder ikke lenger at corona-rådgiver Johan Giesecke sier alle andre tar feil og at Sverige har den beste strategien. Alt for lite av det de svenske helseekspertene la til grunn, har slått til.

I Norge har vi holdt samfunnet åpent i mange uker. Ikke en gang etter 17. mai kom den fryktede økningen.

Smitten ser ut til å ligge godt under 1. Det trodde ikke svenskene var mulig.

Svenskene advarer også mot nye bølger i landene uten immunitet. Men så langt virker det mest som bluss som kan kontrolleres.

Den immuniteten som skulle beskytte svenskene, derimot, sitter lenger inne. En mye mindre andel av befolkningen ser ut til å ha hatt smitten enn man trodde. Dødeligheten er mye høyere. Og kanskje skal ikke alle ha denne sykdommen likevel?

At svenske eksperter gjorde slike antakelser om viruset var helt plausibelt. De hadde de aller beste hensikter og handlet ut fra begrenset kunnskap. Danske og norske epidemiologer var på samme linje.

Men med økende kunnskap om et helt nytt og ukjent virus, kunne man etter hvert ha sagt «Vi tok feil. Nå vet vi mer.» Også det ville vært fullt forståelig.

Men det skjer ikke. Lav immunitet bortforklares med unøyaktige tester og lite representative utvalg. Statsepidemiolog Anders Tegnell sa på onsdagens pressekonferanse at strategien er god. Den dagen fikk han verdenspressens oppmerksomhet fordi svensk radio meldte at han angret. Men han mente bare at enkelte ting kunne vært gjort bedre.

Så langt har den svenske befolkningen vært svært støttende. Men kanskje går de lei nytale om «flate kurver» og «synkende platå», mens smitte og dødsfall holder seg på et høyt, skremmende nivå.

Det svenskene beholdt i pandemien var den personlige friheten. Andre europeiske land stengte ned. Det gjorde den svenske strategien populær, i WHO, men også blant lock down-frustrerte nordmenn og dansker.

Men nå er tiltakene strengere i Sverige enn i Norge.

I Norge sier myndighetene at man kan møte besteforeldre igjen. Risikoen for å bli smittet er lav. Vi har lenge kunnet reise hvor som helst i landet. Mobilitetsdata viser at vi farter like mye som før coronaen nå.

Og hardere tiltak ville ikke gjort noen stor forskjell, mener Tegnell. Han viser til at selv om Norge lykkes med å være streng, har Storbritannia lock down og likevel svært mange døde.

Men kanskje har det noe med timing å gjøre. Britene fikk corona før oss og innførte strenge tiltak mye senere.

I Sverige har det til tross for myndighetenes tilfredshet med strategien, likevel vært mer og mer snakk om testing i det siste. Og det er en forskjell fra tidligere.

For å teste bredt, spore og isolere er slå-ned-landenes strategi. Tyskland, Sør-Korea, Oseania, Island var tidlig ute. Norge og Danmark har også mål om spore opp og ha minst mulig smitte i samfunnet.

Sverige har ikke det som mål. De mener at det bare er å utsette problemet siden minst halvparten av befolkningen uansett skal ha dette. Deres tiltak finnes for å flate ut kurven og sikre nok intensivplasser.

Alt snakket om testing kan tyde på at en stille endring av strategien er på gang.

For svenske helsemyndigheter har mer enn nok kapasitet på intensiven. Hva er formålet med å teste flere da? Vil også Sverige forsøke å slå ned smitten? Da vil flokkimmuniteten i tilfelle være enda lenger unna.

Under migrantkrisen i 2015 og 2016 fikk mange land problemer. Sverige var blant dem som ble overmannet. Og i det stille strammet landet inn sin svært liberale flyktningpolitikk.

Og kanskje skjer noe lignende nå. Uten at det kommuniseres tydelig.

Så er spørsmålet om det i det hele tatt er mulig for Sverige å snu, med så utbredt smitte i samfunnet.

Det kan det ha noe for seg, sier ekspertene. Særlig i de lite rammede områdene der det er overkommelig.

Så skal vi huske at dette fortsatt kan ende med at den svenske folkehelsomyndigheten får rett i fremtiden. Kanskje vil dødstallene bli ganske like mellom landene. Nye bølger kan komme. Kanskje finnes ingen vaksine.

Dette er et langt løp. Men krisen er også her og nå. Vårt naboland har et akutt problem når de har flere døde på en uke enn Norge har hatt totalt. Og ekspertene mener det går an å få ned tilfellene.

Da hjelper det ikke så mye om man får rett til slutt.

