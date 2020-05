Leder

Frihet i fare

Hongkongs 7,5 millioner innbyggere har rett til å si sin mening, i skarp kontrast til Kinas 1,4 milliarder mennesker. Nå vil Kina innføre en sikkerhetslov for å kneble all opposisjon i Hongkong.

Fredag ble Folkekongressen åpnet i Beijing. Utsendingenes oppgave er bare å godkjenne det ledelsen i Kommunistpartiet allerede har bestemt. President Xi Jinping har åpenbart bestemt seg for å kjøre en hard linje mot demokratiforkjemperne i Hongkong.

Sikkerhetsloven som er foreslått, men ennå ikke innført, forbyr separatisme, oppvigleri, utenlandsk innblanding og forsøk på å undergrave den nasjonale ledelse. Slike betegnelser bruker regimet for å forfølge enhver i Kina som våger å opponere. Nå skal det samme gjelde for det selvstyrte og delvis demokratiske Hongkong. Det vil bli straffbart å si sin mening, fordi det kan stemples for oppvigleri. Å arbeide for demokratisering vil bli oppfattet som å undergrave kommunistpartiets ledelse.

Kina sier at sikkerhetsloven vil forbedre Hongkongs styresett og sikre videreføringen av “ett land - to systemer”-politikken. Den nye loven vil snarere føre til “ett land - ett system”. Da den tidligere britiske kronkolonien ble tilbakeført til Kina i 1997 ble det inngått en avtale om indre selvstyre og delvis demokrati i Hongkong. Det sikret borgerne grunnleggende menneskerettigheter som ingen andre i Folkerepublikken har. Dette er verdier som folket i Hongkong verdsetter høyt og som de er villige til å kjempe for å beholde og styrke.

Hver gang Beijing, gjennom lokale pro-kinesiske styresmakter, har forsøkt å undergrave sivile og politiske rettigheter i Hongkong har folk reist seg i protest. De siste årene har det vært massive demokrati-demonstrasjoner i byen og da velgerne fikk si sin mening.i lokalvalg i fjor stemte et overveldende flertall på pro-demokratiske kandidater. Sentralmyndighetene i Beijing vil innføre sikkerhetsloven fordi de har oppgitt å få gjennom sine lovendringer lokalt. De har tatt denne beslutningen selv om de må vite at dette kan utløse nye protester i Hongkong og kritikk fra andre land.

Vi vet hva folket i Hongkong mener. De har stått modig opp for frihet og demokratiet. De må ikke bli stående alene. Norge og andre vestlige land må tydelig gi til kjenne at vi står sammen med de som kjemper for å forsvare grunnleggende menneskerettigheter.

