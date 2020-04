Leder

Samarbeid i krisetid

VAKSINEFORSØK: Forskere over hele verden arbeider med å finne en vaksine mot det nye coronaviruset. Her fra et laboratorium i California. Foto: Bing Guan / X07179

Stortinget vedtar økonomisk krisepakker og regjeringen fremlegger handlingsplaner for hvordan vi skal håndtere en stor trussel mot samfunnet. I møte med coronaviruset må vi handle nasjonalt. Men det er ikke nok. Vi må i tillegg tenke og handle globalt.

På denne 9. april settes vi på en av de største prøver i etterkrigstiden. Krigsgenerasjonen forsto at for å sikre demokrati og fred var det nødvendig å bygge sterke internasjonale institusjoner, for politisk samarbeid, handel og forsvar. I vår del av verden har dette gjennom flere tiår gitt stabilitet, trygghet og enestående økonomisk vekst.

De siste ukene har vi sett eksempler på at internasjonale solidaritet blir satt på prøve. Land overbyr hverandre for å få tilgang til smittevernutstyr. Hardt rammede land får ikke den krisehjelp de ber om. Å sette nasjonen først er igjen blitt et populært slagord. Politiske ledere har et ansvar for å beskytte sine egne innbyggere, men svaret er ikke proteksjonisme og mindre forpliktende internasjonalt samarbeid.

Vi er alle sårbare når en pandemi rammer. Vi får ikke full nasjonal kontroll over et virus så lenge det finnes i andre land. Vår økonomi er avhengige av handelen med andre. Vi får ikke fart på norsk økonomi uten at våre råvarer og produkter etterspørres i andre land. De økonomiske stormaktene samarbeidet om tiltak for å møte finanskrisen i 2008-09. Det er enda viktigere i dag, for å unngå at coronakrisen fører til en langvarig nedtur i verdensøkonomien. Det må være et samspill med både nasjonale og overnasjonale krisetiltak.

For å vinne kampen mot viruset er vi avhengig av at landene utveksler informasjon og erfaringer. Arbeidet med å utvikle en vaksine og finne effektive medisiner pågår på flere kontinenter. Vi trenger den samlede kunnskap fra forskningsmiljøer verden over for å lykkes.

Dette er ikke et virus som rammer enkelte land eller folkegrupper. Pandemien angriper menneskeheten. Viruset skiller ikke mellom fattige og rike mennesker eller nasjoner. I denne krisen ser vi hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Først handler det om å bekjempe sykdommen sammen. Deretter må landene samarbeide om økonomisk gjenreisning.

