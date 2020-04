FAKTA MOT FAKE: – I dag, 2. april, markerer faktasjekkere verden over den internsjonale faktasjekk-dagen.Det er ikke tilfeldig at dagen er lagt rett etter 1. april. Utviklingen vi ser er nemlig ingen spøk, skriver Kristoffer Egeberg. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Fakta har aldri vært viktigere!

Virus ligner på mange måter på falske nyheter. De spres fra person til person, og kan i verste fall få fatale følger.

KRISTOFFER EGEBERG, ansvarlig redaktør i Faktisk.no

Den siste måneden har veldig mange av oss fått gode råd på Facebook om hvordan vi skal forholde oss til korona-krisen. Men vi har også fått mange dårlige råd.

Som at viruset lar seg knekke av sollys eller varm te og kaffe. Og at vi ikke må drikke kalde drikker eller spise is, fordi det gjør viruset sterkere. Akkurat disse rådene ble blant de mest delte på Facebook i mars.

Angivelig kom de fra fra en italiensk lege de fleste av oss aldri har hørt om. Likevel delte vi rådene videre. Vi kopierte dem inn i egne poster og sendte dem til alle på vennelisten. Fordi de kom fra en Facebook-venn du trodde du kunne stole på. Akkurat som dine venner delte dem videre, fordi de stoler på deg.

De dårlige rådene spredte seg fra Whatsapp til Facebook til Twitter. Fra italiensk til fransk til engelsk til norsk. Krysset grenser uten hindre og havnet midt i din nyhetsstrøm. Slik virus smitter og sprer seg videre til stadig flere mennesker.

Rådene fra den «italienske legen» var ikke alene om å infisere nyhetsstrømmen forrige måned. Viruset har skapt frykt og sterke følelser - og med det følger både spekulasjoner og konspirasjonsteorier. At viruset er menneskeskapt. At folk som Hillary Clinton, Bill Gates, George Soros eller Pave Frans kan stå bak. At det hele bare er en del av en større FN-plan om å redusere jordas befolkning. Eller at det slett ikke er et virus i det hele tatt, men at det egentlig er strålingen fra det nye mobilnettet 5G vi ser konsekvensen av.

De fleste vil trolig riste på hodet og le av disse påstandene. Men urovekkende mange har begynt å tro på dem. Og de deler dem videre, slik mange av oss delte rådene fra den italienske legen.

Vi gjør det ikke fordi vi er onde, men fordi vi er engasjerte og kanskje redde, eller vil advare mot noe vi virkelig tror på. Selv om fakta og vitenskap sier noe helt annet. Selv om fornuften sier at det egentlig ikke stemmer.

Det er fordi vi mennesker dessverre har problemer med å være fornuftige når følelsene tar overhånd. Det er det dessverre mange som vet å utnytte.

Vi har sett folk som vil selge oss «virussikre masker» og eteriske oljer som skal virke som Antibac. Vi har sett menigheter som selger «corona-bønner» og «virushemmende kosttilskudd».

Selv bitcoin-svindlerne, som vi har blitt så vant med på Facebook, vet å utnytte krisen. Forrige uke kunne vi lese at den korona-smittede «Game of Thrones»-stjernen Kristofer Hivju ville gi fra seg sine hemmelige investeringstips, «før det er for sent for meg». Den falske NRK-artikkelen ble spredt gjennom sponsede Facebook-poster. Vi vet at folk går på limpinnen, og at disse svindelsakene er blitt en milliardindustri.

Men falske nyheter tar også liv. Nærmere 300 døde i Iran etter å ha fulgt et falskt korona-råd på sosiale medier om å drikke metanol for å drepe viruset. Andre nekter å følge karanteneråd fordi de tror hele krisen er et politisk påfunn. Det skjer fordi det blant noen er skapt en overdreven og usunn skepsis til både vitenskap og «elite». Gjerne også mot journalister og seriøse nyhetsformidlere. Mange mener at man ikke lenger kan stole på «etablerte sannheter».

Dette er ikke fenomener som er skapt av krisen, men som gradvis utvikler seg mellom kriser. Det får utvikle seg når vi føler at det ikke er så farlig. Når halvsannheter, hvite løgner og pynting på fakta «bare» brukes for å understreke en mening eller et politisk poeng. Når det å være slurvete eller upresis ikke får store konsekvenser. Når avsløringer fra brysomme journalister eller faktasjekkere bare kan avfeies som «fake news», «knebling» eller «heksejakt».

I dag, 2. april, markerer faktasjekkere verden over den internasjonale faktasjekk-dagen.

Det er ikke tilfeldig at dagen er lagt rett etter 1. april. Utviklingen vi ser er nemlig ingen spøk. Akkurat som med coronakrisen, må det en bred folkelig dugnad til for å bekjempe den økende spredningen av falske nyheter og desinformasjon.

Kritisk mediebruk og kildebevissthet er grunnferdigheter hele samfunnet må bli bedre på om vi skal klare det. Vi trenger det for å kunne navigere trygt i mylderet av tradisjonelle, nye, alternative og sosiale medier.

Disse ferdighetene kan bare etableres gjennom langsiktig innsats og oppbygging av god beredskap. Det er for sent å begynne med dette når krisen har oppstått og følelsene allerede har tatt overhånd. Men det er aldri for sent å gjøre det vi kan, gjennom enkle personlige tiltak. Som å vaske hendene. Og ikke hoste på andre. Eller ikke spre usannheter videre på Facebook, selv om vi får dem fra en venn.

Derfor, neste gang du får gode råd eller oppsiktsvekkende påstander i nyhetsstrømmen, ta deg tid til å «vaske hendene». Vær kritisk, og sjekk om det stemmer før du deler videre. Og er du usikker, la være.

Fordi venner ikke lar venner tro på usannheter.

