Anne Holt om Nicolai Tangens «drømmeseminar»: – Dette tar seg virkelig ikke ut!

Det er komplett ubegripelig at Nicolai Tangens gjester takket ja til en slik tur.

ANNE HOLT, forfatter

Det er ikke forbudt å ha venner. Tvert imot har jeg hørt at det skal være både hyggelig og anbefalelsesverdig. Det er heller ikke forbudt eller klanderverdig å være gavmild. Snarere kontrært: De aller fleste av oss syns det er stas å spandere når vi har råd. Når man har helt infernalsk god råd, slik mangemilliardæren Nicolai Tangen har, må det være utrolig gøy å invitere andre med på tur.

Dette sier jeg helt uten ironi, og dette er noe milliardærer gjør stadig vekk. Vi har lest og hørt om vennskapelig raushet fra de styrtrike lenge. Enten det er bryllup i Marokko eller ferieturer med familie og bekjente på palasser og i yachter ved Mallorca.

Det er heller ikke forbudt, eller på noen måte umoralsk, å motta gaver. Tvert imot er det som regel veldig hyggelig. Og når gaven er et opphold som i prisverdig detalj beskrives i VG – altså både luksuriøs, generøs og dessuten med et vanvittig spennende åndelig innhold – var de inviterte sikkert veldig glade. Jeg ville i hvert fall blitt happy for en slik invitasjon, rent bortsett fra at jeg hadde måttet takke nei i ren skrekk over å være sammen med så mange i så mange dager.

Så langt er historien om vår nye oljefondsjefs spanderbukser i og for seg helt grei. I posisjonen han var i da turen fant sted, som forvalter av hedgefonds i London, må man kunne mye mer om økonomi og jus enn meg for å se det betenkelige i at norske samfunnstopper takket ja til turen. Jeg antar at både oljefondsjefer, regjeringsadvokater, statsråder, Schibsted-sjefer, filosofer og privatpraktiserende advokater fra Aker Brygge kan så mye om alt fra korrupsjon til uheldige bindinger at de alle har tatt noen grundige runder med seg selv før de dro. Og kommet til at alt var greit.

Fortsatt er alt ganske vel, altså. Men så blir det verre. Det går nemlig ikke lange stunden mellom turen (november 19) til utnevningen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (mars 20). Det er rimelig å anta at tilsettingsprosessen rundt en av landets viktigste posisjoner, kanskje den aller viktigste, har tatt noe tid. Hvor lang tid er det litt spennende å legge merke til.

Tidligere leder av Oljefondet, Yngve Slyngstad, varslet nemlig sin avgang allerede i slutten av oktober 2019. Vi kan derfor anta at jakten på hans etterfølger begynte omtrent da. Altså før den omtalte turen der blant andre nettopp Yngve Slyngstad var gjest.

Nå begynner alt å bli litt ugreit, faktisk. For under intervjuene med Nicolai Tangen etter at det ble kjent at jobben var hans, fortalte han med stor iver og overbevisning at akkurat denne jobben hadde vært en han hadde hatt lyst på bestandig. «Dette er ikke bare drømmejobben min, det er guttedrømmen min», sa han til blant andre NRK den 26. mars i år.

Det er noen år siden han var gutt, så det er rimelig å anta at han også under den omstridte turen i november i fjor gikk rundt med drømmen om å få akkurat denne stillingen. Hugen kunne neppe ha blitt svekket ved at den sittende oljefondsjefen altså i god tid før turen hadde varslet sin avgang. Tvert imot, ville jeg våge å påstå. Jobben var ledig.

Men det kjedelige stanser ikke der. Det viser seg nemlig at også andre av deltakerne på turen har vært innblandet i tilsettingsprosessen. Som referanser. Det gjelder i alle fall regjeringsadvokaten, den nevnte etikk-flosof, Henrik Syse, og Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund. Sistnevnte hevder at hun informerte headhunterne om at hun hadde vært med på det kostbare seminaret, og var i den anledning inne på en mulig inhabilitetsproblematikk. De andre opplyser at de ga referanser.

Antakelig har Norge fått den beste oljefondsjefen vi kunne fått. Det virker som om de aller fleste med peiling på pengeforvaltning er overbegeistret. Mannen virker også, på de intervjuene jeg har lest med ham opp gjennom årene, som en både spennende og sammensatt person. Når det gjelder resultater, ligger «the proof in the pudding», han har virkelig vært dyktig med egne og andres penger. Det er ingen grunn til å tro at hans dømmekraft når det gjelder den uhyre vanskelige tiden Statens Pensjonsfond Utland er midt inne i og står foran, på noen måte er mangelfull.

Mannen er åpenbart flink.

Det er også alle de andre jeg har nevnt. Kjempeflinke, helt på alvor. Det er derfor komplett ubegripelig at de takket ja til en slik tur. Noen av deltakerne bedyrer at de er gamle venner av Tangen. I så fall har de jo visst at han siklet på jobben som oljefondsjef i en årrekke. Gutte- og jentedrømmer deler de fleste av oss med venner.

Alle visste, før avreise, at det skulle finnes en ny oljefondsjef. De må nødvendigvis ha snakket mye om det på ferden og under oppholdet; det virker høyst usannsynlig at temaet ikke var oppe, med selveste Yngve Slyngstad til stede bare et par uker etter at han hadde offentliggjort sin kommende sorti.

Det er like komplett ubegripelig at ikke Tangen avlyste turen. Han ville jo ha jobben! Han måtte ha tenkt at dette kom til å bli ubehagelig. At det ville kaste skygger over en eventuell utnevnelse av ham i jobben, og i alle fall bli rabalder. Kanskje kunne det hele koste ham muligheten. Om det gjør det, er ennå for tidlig å si.

«It’s all about the optics», heter det seg. Hvordan ting tar seg ut for andre. Og dette tar seg virkelig ikke bra ut. Det hele tyder på en kollektiv sviktende dømmekraft. Ikke om olje og aksjer og den slags, men om hvordan eierne av oljefondet, altså vi menneskene her i landet, ville reagere på en slik historie.

Selv hører jeg til dem som ikke et øyeblikk tror at det har ligget en slu plan bak det hele. Verken hos verten eller hos gjestene. Jeg godtar blankt at Tangen er den beste oljefondsjefen vi kunne få. For mange blir likevel en slik sammenblanding av vennskap og posisjon – rørt ytterligere sammen med en tur så luksuriøs at den tar kaka selv for de mest blaserte, og som til overmål fant sted på et tidspunkt som må være et funn for ikke bare de aller mest mistenksomme – nok et bevis på elitens kameraderi. I et stadig mer polarisert samfunn blir det enda en gang dem mot oss, de rike og bestemmende mot røkla.

Og når man tenker litt over det: det er jo noe i det, slik det framstår. Det er litt dem mot røkla. De har jo ikke snakket høyt om turen. Den har ikke kommet fram for offentligheten før nå. Turen har åpenbart føltes noe pinlig i ettertid.

Jeg skulle ønske den hadde føltes like ubehagelig før de dro. Så kunne de latt være. Og vi kunne ha fått den beste oljefondsjefen, helt uten fettflekker på skjorta, i en tid der vi virkelig trenger det.

