Moxnes svarer VG: Best med Rødt

Folkets avis bør lytte til folk flest, som vil ha en profittfri velferd.

BJØRNAR MOXNES, stortingsrepresentant og leder i Rødt

Det er ingen nyhet at flere av VGs kommentatorer ikke er spesielt glade i Rødt. Det lever jeg fint med. Men jeg tror avisa taper på å la sitt politiske syn farges av fordommer.

På lederplass valgdagen lød oppfordringen: «Det er dette det handler om i dag: Å velge de lokalpolitikerne hver og en av oss tror vil gjøre den beste jobben der vi bor.» Nå, en drøy uke senere, er VGs lederskribent kritisk til utfallet.

Nasjonalt fikk Rødt over 100.000 stemmer for første gang i historien og nær doblet oppslutning. I Oslo fikk vi 7,2 prosent, og gikk fram et mandat. Dette er en tillitserklæring vi tar på alvor, og skal bruke til å gi velgerne mest mulig igjen for stemmen og jobbe for mindre forskjeller og mer rettferdig miljøpolitikk.

I hovedstaden gjorde Arbeiderpartiets tilbakegang at byrådspartiene i sum tapte et mandat. Men for første gang på nesten femti år, ble et venstresideflertall i hovedstaden gjenvalgt, etter fire år med tydeligere rød og grønn politikk, i samarbeid med Rødt. På tross av dette anbefaler VG de rødgrønne å vrake Rødt til fordel for Venstre – et borgerlig og fagforeningsfiendtlig parti, med fallende oppslutning både nasjonalt og i Oslo.

VGs kronargument er at Rødt har fått gjennomslag for å hindre nye kommersielle barnehager, og å ta tilbake sykehjem på anbud. Det gjør vi fordi vi mener det er bedre for både bestemor og barna i barnehagen. Det er gjennomslag vi er stolte av.

Et stort flertall vil ha en profittfri velferd. Blant de som har gjort seg opp en mening er over 60 prosent enige i at selskaper ikke bør få ta ut profitt fra velferden. Støtten er massiv blant velgerne til Ap, SV, Rødt, KrF og Sp. Høyre-velgerne vil derimot ha profitt i velferden. De borgerlige tapte valget. Da er det rart om de etterpå skal vinne politikken. Det er de sterke fellesløsningene som har gjort Norge til et av verdens beste samfunn å leve i – ikke høyrepolitikken for kommersielle sugerør i statskassa.

«Monopol er svært sjelden godt for noe», skriver VG. De har bitt på NHOs PR-kampanje for velferdsprofitørene om en «velferdsmiks». Men mangfoldet trues i dag av en kommersiell ensretting, hvor ideelle aktører fortrenges av kommersielle konsern. Velferdsprofitører håver inn hundrevis av millioner på å selge barnehager til utenlandske oppkjøpsfond.

Rødt tar ikke til orde for monopol. Vi vil ha et mangfold av offentlige og private ideelle tilbud i velferden. Vi vil bare ikke at noen skal kunne hente ut profitt av grunnleggende velferdstjenester.

VG liker å se på seg selv om «folkets avis». På sitt beste fyller avisa rollen. Men i dette tilfellet framstår VG som et talerør for eliten i borgerlige partier og selskaper som vil inn i velferden vår for å berike seg på skattepenger bevilget til barnehager og eldreomsorg. VG skriver at Rødt har dårlig innflytelse på Arbeiderpartiet i mange saker. Valgresultatet tyder på at velgerne ikke er enige i at den er dårlig, men heller vil ha mer av den. Jeg vil anbefale avisa å lytte nøyere etter framover.

