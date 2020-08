Kommentar

Førstemann ut av krisen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

ARENDAL (VG) Så langt har det nesten vært rørende enighet om hvordan vi skulle bekjempe corona. Men kampen vil stå om hvordan Norge skal komme seg ut av krisen.

Torsdag møttes politikerne til høstens første partilederdebatt. Kulissene, en Arendalsuke nesten tom for folk, var en dyster påminnelse om at ingenting er som normalt. Oppblomstringen av viruset har vært en nesestyver for alle, også for politikerne. For regjeringen – som så langt har gjort mye riktig. For opposisjonen – som lengter etter å snakke om vanlig politikk igjen.

Med hyppige pressekonferanser og informasjonsmonopol har pandemien vært en stor scene for regjeringen. Særlig har statsminister Erna Solberg og hennes mest sentrale Høyre-statsråder nytt godt av det. Så langt har de også fått godt betalt. Målinger viser at tilliten til regjeringen er rekordhøy, og Solbergs popularitet det samme. Partiet Høyre gjør det godt på målingene, uten at suksessen har dryppet nevneverdig på partnerne i Venstre og KrF.

For opposisjonen har det vært fem magre måneder, i alle fall målt i oppmerksomhet. Samtidig viser VGs nyeste måling at Ap-leder Jonas Gahr Støre kan forberede seg på å bli statsminister. Men ingen vet bedre enn Støre selv at mye kan skje på ett år. Desto viktigere er det for partiene å få eierskap til de politiske løsningene som skal ta oss ut av krisen.

For det neste året vil med stor sannsynlighet handle om to ting: Hvem kan sikre velferden? Og hvem har størst troverdighet til å sikre og skape arbeidsplasser?

Høy arbeidsledighet er en alvorlig ettervirkning, og det er grunn til å tro at det kan bli langvarig. Kanskje er det i høst den store smellen kommer? For deler av reiselivet ble sommeren langt bedre enn fryktet. Nordmenn som var turister i eget land la igjen mye penger på hoteller og restauranter. Men nordmenn har en litt annen smak enn utlendinger.

Instagram-vennlige steder falt i smak. Vakre fjell og fjorder, spektakulær natur i sør, vest og nord. Mange har reist nordover, men det er særlig Helgeland og Lofoten som har fått besøk. Tromsø by og Finnmark, som har en stor andel utenlandske turister, har slitt. Eksempelvis kollapset turismen til Nordkapp, som opplevde en nedgang på 75 prosent.

En bærebjelke for hoteller og restauranter utenfor den korte turistsesongen, er konferanser, seminarer og andre møter. Nå fortelles det om tomme ordrebøker. Nesten ingen tør å planlegge det nå. Men det blir ikke lagt igjen mye penger av hjemmekontor og digitale møteplasser.

En kommune som merker konsekvensene veldig, er Ullensaker, som huser Gardermoen og mange store konferansehotell. Nå har regjeringen foregrepet debatten med å utvide permisjonstiden, men det vil etter hvert komme en debatt om hvilke arbeidsplasser vi skal berge og hvilke som vi må la dø fordi de ikke lenger er bærekraftige.

Et tema som vil bli tatt frem fra glemselen, er kommuneøkonomien. Den gang hun gikk under navnet Jern-Erna og var kommunalminister, var dårlig kommuneøkonomi et gjennomgangstema. Ordførerne skrek opp om sulteforing, og ikke helt uten grunn. Det er nok en erfaring Høyre har lært av, og i denne regjeringsperioden har ikke de borgerlige vært mindre rause i pengebruken enn de rødgrønne. Selv om man må lete lenge etter rødgrønne politikere som vil innrømme det.

Men noe virker å være annerledes. I mange kommuner snakkes det mer enn før om trange budsjetter og smertefulle kutt. Mye har handlet om større kostnader og tapte inntekter som følge av pandemien. Det koster å drive smittevern og kaste sprit etter folk, selv om det bare er håndsprit.

Regjeringen hevder at kommunene skal bli kompensert, men de virker likevel ikke å slå seg til ro med det. Det er stor usikkerhet, uenighet om hva man sammenligner og hvilke anslag man legger til grunn. I tillegg rapporterer mange kommuner om negativ økonomisk utvikling før coronaen kom.

Også for å ta Norge ut av krisen, er kommuneøkonomi et nøkkelord. Dersom kommunene må stramme til, vil investeringene gå ned, og de vil etterspørre mindre varer og tjenester fra næringslivet. Det vil forsterke den økonomiske nedturen. Alt henger som kjent sammen med alt.

Det blir ikke enklere for regjeringen at det store flertallet av kommunene er rødgrønne. Nesten alle storbyene har ordfører fra Ap. Selv om de har vært medspillere under den akutte coranakrisen, har de ingen ønske om å hjelpe regjeringen til å bli gjenvalgt.

En prøvestein vil bli hvordan regjeringen skal få i havn et statsbudsjett. Alle som tidligere har kritisert politikerne for egenmarkeringer, kjepphester og ukritisk pengebruk, må bare stålsette seg.

Det finnes neppe en vaksine mot det heller.

