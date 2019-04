KLER SEG SOM HAN VIL: Sigurd Gjerde Jakola.

Debatt

«25 under 25»: – La folk kle seg i hva de vil!

Det er merkelig og gammeldags at vi i Norge skal sette grenser for hvordan vi skal kle oss.

Nå nettopp







SIGURD GJERDE JAKOLA (23), Blogger

Når jeg kjøper klær i butikken forventer jeg å ikke bli møtt med dømmende blikk eller responsen; ‘’skal jeg pakke det inn for deg?’’, selv om jeg står i dameavdelingen. De tror ikke jeg kjøper plaggene til meg selv, men som en gave til en venn eller kjæreste.

Det slår aldri feil når jeg er i butikken: Jeg får alltid en klar beskjed om at jeg står i feil avdeling og burde gå i herreavdelingen.

Men jeg kjøper mine klær basert på om jeg liker plagget eller ikke. Om jeg synes plagget er fint, kunne jeg ikke brydd meg mindre om hva andre mener er rett og galt for meg å kle meg i.

les også «25 under 25»: – Jeg tør nesten ikke ta på meg russedressen

Folk generelt følger masseprodusentenes normer på hvilken avdeling de skal kjøpe klær i. Det gjelder alt fra leker til klær, og alt av ting. Det er en usunn måte å gjøre sine innkjøp på.

Å vokse opp i et samfunn hvor disse grensene er med å forme deg som menneske mener jeg er usunt, og til nå har utviklingen stått stille.

Kvinnekampen har gjort at kvinner stort sett kan kle seg i det de vil. Det er ingen i dag som reagerer på det. Om menn går med kjole, skjørt eller andre feminine klær, blir vi møtt med rare blikk. Hvorfor ikke la folk gå kledd i og få kjøpe det de vil!

les også «25 under 25»: – Vi kan ikke bare legge skylden på influencerne

Det tok meg mange år før jeg endelig turte å se fritt i dameavdelingen uten å bry meg. Men det er tabu for gutter å gjøre det.

Det er tabu for menn å bruke sminke, skjørt og feminine plagg som får menn til å føle seg ‘’usikre’’. Det er merkelig og gammeldags at vi i Norge, hvor vi generelt er åpne på mye rart, skal sette grenser for hvordan vi skal kle oss. Vi er redde for å bli sett på som annerledes. Men det bør være vanlig for alle mennesker å kjøpe de klærne de faktisk har lyst til å kjøpe og bruke.

Tiden er inne for at tabuet blir borte for alle kjønn.

Publisert: 29.04.19 kl. 13:24