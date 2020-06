VINDSTRID: – Demonstrasjoner mot utbygging, av vannkraft, veier, vindkraft og annen arealkrevende infrastruktur er lov, og retten til å demonstrere er enormt viktig. Men organisasjonen Motvind tyr til ekstreme metoder, skriver kronikkforfatteren. Foto: Mattis Sandblad

Ekstreme metoder i vindkraftdebatten

Når retorikken og virkemidlene blir for voldsomme, ødelegges en svært viktig debatt. Det er det som er i ferd med å skje i vindkraftdebatten.

ØYVIND ISACHSEN, administrerende direktør i NORWEA

Det er mange gode grunner til at folk engasjeres både for og mot vindkraft. Tilhengerne ser den fornybare energien vi er avhengige av for å nå klimamålene våre, og industri som genererer arbeidsplasser, verdier og velferd. Motstanderne ser utfordringer med oppstykking av natur, nedbygging av habitater, inngripen i friluftsområder og negative effekter på for eksempel reindrift og reiselivsnæringen. Begge deler er viktige synspunkter i debatten.

Vår erfaring er at tilhengerne av vindkraft også klarer å se noen av utfordringene med vindturbiner. Vi i bransjen forstår at i et demokrati skal ulike interesser og hensyn balanseres opp mot hverandre. Da er det ikke fritt frem for å etablere vindkraftverk hvor det skulle være. Man respekterer at når NVE gir avslag til to av tre vindkraftverk, så er det nettopp fordi ulike hensyn har blitt veid mot hverandre, og man lander på et nei. Det er bra at nåløyet er trangt.

Øyvind Isachsen. Foto: Norwea

Bransjen vil i fremtiden være enda mer selektive med hvor vi søker om konsesjoner, og vi ønsker lokale prosesser som i enda større grad involverer lokaldemokratiet enn i dag. Det er viktig for vindkraftens legitimitet at lokalsamfunnene som legger til rette for vindkraftverk får høste av gevinstene. Vi møter mange motstandere av vindkraft som vi kan diskutere utfordringene og løsningene knyttet til vindkraft godt og saklig med.

Og så har vi organisasjonen Motvind. Siden stiftelsen i fjor har stemningen, ordbruken og virkemidlene blitt pisket opp. Arbeidsfolk omtales som «parasitter», krigsretorikk og nazibeskyldninger sitter løst. Ord som «profitthorer» og «etnisk rensing» er gode, beskrivende uttrykk for det som skjer, ifølge Motvind.

Demonstrasjoner mot utbygging, av vannkraft, veier, vindkraft og annen arealkrevende infrastruktur er lov, og retten til å demonstrere er enormt viktig. Men Motvind tyr til ekstreme metoder. De oppretter «kontrollposter» på offentlig vei, og «bortviser» arbeidsfolk som er satt til å gjøre en jobb. Sist uke «stormet» en håndfull demonstranter landingsplassen til et helikopter som inngikk i arbeidet for å bygge på en lovlig konsesjon. Med det satte de seg selv, crewet og arbeidslaget i helikopteret i livsfare. Når Motvind gjentatte ganger går i spissen for en utstrakt bruk av slike «aksjoner», skader det de demokratiske prosessene.

Ingenting tyder på at dette bryr Motvind. Da de sist uke tapte på alle punkter i en sak om midlertidig stans i utbyggingen av Vardafjell vindkraftverk, uttalte generalsekretæren i Motvind, Rune Haaland, simpelthen at «vi kan ikke forvente så mye fra en dommer i laveste rettsinstans». Selv skriver retten at den ikke har vært i tvil om resultatet. Både kjennelsen, og rettens vurdering er interessant, fordi Motvind anla en prinsipiell sak.

I praksis betyr det at foreningen trakk hele konsesjonssystemet for retten. Retten anerkjenner foreningens rett til nettopp det, men understreker samtidig at det er en hårfin linje mellom å bidra til offentlighetens og domstolenes kontroll med forvaltningen og å bruke domstolene til å få blest om en politisk sak.

Kjennelsen er betydningsfull, om man tar domstolens rolle som institusjon i demokratiet på alvor: Konsesjonssystemet, forvaltningen og det politiske ønsket om å bygge ut mer vindkraft har vært opp til eksamen, og bestått. Det var et enstemmig storting som bad forvaltningen og norsk fornybarnæring om å bygge ut mer vindkraft, forvaltning og regjering har fulgt de demokratiske retningslinjene, utbyggerne det samme.

Vardafjellet vindkraftverk er godkjent av Sandnes kommune, gitt konsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat, konsesjonen er stadfestet av Olje- og energidepartementet. Domstolen har slått fast at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at konsesjonen er lovlig. Nå er det opp til Motvind å være sitt ansvar bevisst, og følge de demokratiske spillereglene.

I møte med Motvinds metoder blir det umulig å skape konstruktiv dialog. Som nasjon har vi et klart definert og stort behov for mer fornybar kraft for å møte våre egne lovfestede klimamål og våre internasjonale klimaforpliktelser. Samtidig skal vi ivareta vårt eget næringsliv.

Vi skulle ønske Motvind kunne innta en posisjon der de kunne spille en rolle i utformingen av energipolitikken vår for de kommende tiårene. I stedet eskaleres konfliktnivået bevisst både gjennom ord og handling. Det skremmer folk fra å delta i debatten, både lokalt og nasjonalt. Det synes vi er trist, for både debatten og demokratiet fortjener bedre.

Publisert: 15.06.20 kl. 08:30

