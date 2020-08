PRESS? – Det å ikke oppfylle forventninger er de fleste enige om kan være tøft. Følelsen av å ikke være en del av «det sosiale limet» ved å takke nei til alkohol kan oppleves som ganske kjipt, skriver Hanne Backe-Hansen. Foto: NTB SCANPIX/Blå Kors

Skaper vi drikkepress uten å være klar over det?

Studenter sliter med en alkoholkultur preget av drikkepress. Mange drikker så mye alkohol at det går ut over studier og jobb dagen derpå. I et lengre folkehelseperspektiv er det viktig at vi snakker om hvordan dette kan påvirke studenttilværelsen og livet videre.

HANNE BACKE-HANSEN, rådgiver og kampanjeleder, forebygging, Blå Kors

Hver høst flytter flere tusen studenter for første gang hjemmefra til et nytt sted. For mange er fadderuka avgjørende for det sosiale studentlivet og er samtidig en viktig arena for forebygging av ensomhet blant unge.

I en undersøkelse fra Vinmonopolet gjennomført av Norsk Gallup i 2019 kommer det fram at studenter sliter med en alkoholkultur preget av drikkepress. Mange drikker så mye alkohol at det går ut over studier og jobb dagen derpå. Halvparten av studentene sier de opplever drikkepress gjennom hele studiet, og fire av ti svarer at det ikke er sosialt akseptert å droppe alkoholen under fadderuka.

I år ble fadderuken brått avlyst. Møtepunktene og de store festene ble kraftig redusert. Allikevel vet vi at studenter er de som drikker mest alkohol, så tematikken er høyst aktuell.

Ragnhild Bø skrev i 2017 doktorgrad om fylla og ville ta utgangspunkt i de som drikker mest alkohol, studentene. «Alkoholen fungerer for mange som et sosialt smøremiddel, og gjør at mange tør å gå mer ut av komfortsonen og bli kjent med flere mennesker. Man mister litt mer hemninger», forklarer Bø. Hun forteller at studenter kan risikere å oppleve utenforskap ved å ikke drikke alkohol. Hennes studie viser at folk som ofte drikker seg fulle har vanskelig for å endre atferd i møte med negative konsekvenser, og at de i større grad vektlegger positive konsekvenser ved et handlingsmønster, noe som gjør at de lettere havner på fylla igjen.

I et lengre folkehelseperspektiv er det derfor viktig at vi snakker om drikkepress blant studenter og hvordan det kan påvirke studenttilværelsen og livet videre.

Googler du ordet «drikkepress» blir du med en gang møtt med tips og råd «til deg som opplever drikkepress». Med en slik tilnærming må derfor den som opplever drikkepresset selv må ta ansvar for sitt eget ubehag. Burde vi ikke i stedet endre diskusjonen til å dreie seg om å skape større aksept for at ikke alle har de samme forventningene til alkohol i sosiale lag? En Blå Kors undersøkelse fra 2018 viser at én av tre i aldergruppen 18-29 år svarer at de opplever det som ubehagelig å takke nei til alkohol. De frykter å bli oppfattet som uhøflige, moraliserende eller kjedelige. Én av fem takker heller ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke vil drikke.

Det tyder på at dette er en «kamp» mange rett og slett ikke ønsker å ta.

Ifølge Rustelefonen.no er drikkepress «at andre forsøker å presse, overbevise eller overtale andre til å drikke alkohol.» Det problematiske med en slik definisjon er at det for veldig mange ikke føles relevant, og setter den som opplever drikkepresset i en offerrolle.

De fleste kjenner seg ikke igjen i at gode venner og studiekamerater på en utspekulert måte prøver å presse andre til å drikke. I Blå Kors sin undersøkelse kommer det fram at mange stiller seg kategorisk avvisende til at drikkepress er noe som eksisterer i deres liv. Samtidig oppgir de fleste å få spørsmål dersom de ikke drikker alkohol på fest.

En fadder ble nylig intervjuet av en journalist om drikkepress under fadderuka. Fadderen var veldig tydelig: «Det er ikke noe drikkepress her, (…), men i mine øyne er det lettere å bli kjent med folk hvis man er litt brisen.» Paradokset i setningen fra fadderen speiler også svarene fra undersøkelsen. Det er ikke noe press, men - forventningen til at alkoholen skal være til stede er høy.

Det å ikke oppfylle forventninger er de fleste enige om kan være tøft. Følelsen av å ikke være en del av «det sosiale limet» ved å takke nei til alkohol kan oppleves som ganske kjipt. Så, hvordan kan vi som samfunn tilrettelegge for at forventningene til alkohol i sosiale anledninger ikke skal være en selvfølge?

VGs journalist Maren Olava Ask Hütt tok nylig et ærlig oppgjør med seg selv i forhold til drikkepress. Hun spurte seg om hvorfor det er slik at hun nesten alltid tar det som en selvfølge at det skal drikkes alkohol i sosiale lag? Og om hun, ved å ha denne forventningen, selv bidrar til å skape et drikkepress?

Nå er fadderukene satt på hold, med strenge restriksjoner når det gjelder inntak av alkohol i det offentlige rom. Er dette rett og slett en gyllen anledning for å teste ut om en fadderuke med mindre alkohol kan bidra til å inkludere flere som av ulike årsaker ikke ønsker å drikke alkohol?

To ting du som kanskje utøver drikkepress (uten å være klar over det og bare for å være hyggelig) kan gjøre for å legge til rette for flere inkluderende fester:

– Ta det som en selvfølge at noen ikke ønsker å drikke alkohol – uten å stille spørsmål.

– Vær raus med alkoholfrie alternativer når du inviterer til festlig lag – gjør det enkelt å velge alkofritt.

Publisert: 21.08.20 kl. 10:32

