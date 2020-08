Kommentar

Politisk spill? Faktisk ikke

Av Hanne Skartveit

Stortinget tar ikke stilling til selve ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Våre folkevalgte forholder seg til representantskapets enstemmige innvendinger mot rammene rundt Tangens private økonomiske interesser. Foto: Krister Sørbø

Det var ikke politikerne som startet Tangen-saken. Det var Norges Bank, som ansatte en mann som i utgangspunktet hadde økonomiske interesser som brøt med bankens eget etiske regelverk.

Mange argumenterer som om Stortinget ønsker å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen, og at politikerne ønsker å bryte loven de selv har vedtatt. Kritikerne snakker om politisk spill, og om at Stortinget ikke respekterer Norges Banks uavhengighet.

De som mener at vi kan ha en sjef for Oljefondet med vilkår i sin ansettelsesavtale som et bredt flertall på Stortinget ikke kan akseptere, tar lett på demokratiet. Et slikt syn bryter med selve tanken om at det er Stortinget som har ansvaret for å føre oppsyn med Norges pengevesen.

Må ta alvorlig

Et enstemmig representantskap, Stortingets eget kontrollorgan, har konkludert med at rammeverket rundt Nicolai Tangens private økonomiske interesser bryter med Norges Banks etiske regelverk, fordi hans interesser kan komme i konflikt med Oljefondets investeringer. Norges Banks hovedstyre, på sin side, mener at interessekonfliktene mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer “for alle praktiske formål” er eliminert. Dette er sakens kjerne.

Våre folkevalgte forholder seg til sitt eget kontrollorgan, representantskapet, og deres innvendinger mot vilkårene i den nye oljefondssjefens ansettelseskontrakt. De er nødt til å ta den enstemmige rapporten fra sitt eget kontrollorgan alvorlig.

Men Stortinget tar ikke stilling til selve ansettelsen av Tangen. Det er bred enighet om at Tangen kan tiltre dersom interessekonfliktene ikke lenger er et problem, og han kan etterleve det samme etiske regelverket som alle andre ansatte i Norges Bank. Denne saken handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om hvilke vilkår som skal gjelde for den som skal lede Oljefondet. Uavhengig av hvem det til enhver tid er.

Stortingets høring og påfølgende behandling av Tangen-saken innebærer ikke en politisering av Oljefondet, slik enkelte forsøker å skape inntrykk av. Selve forvaltningen av Oljefondet er klarlagt gjennom et mandat fra Finansdepartementet til Norges Bank. Departementet kan instruere i alle andre spørsmål enn selve ansettelsen av oljefondsjef. Det er ingen, med mulig unntak av mikropartiet Rødt, som ønsker at Stortinget skal blande seg inn styringen av fondet.

Uavhengigheten ligger fast

Det er heller ingen ansvarlige politikere som ønsker å rokke ved Norges Banks uavhengighet. Den ligger fast, både i sentralbankloven og i politikernes bevissthet. Kjerneoppgavene til banken, som rentefastsettelse, pengetrykking og kronekurs, er godt beskyttet i loven. Det er bare i helt ekstraordinære tilfeller regjeringen kan gripe inn i slike spørsmål. Dette er det fortsatt bred enighet om.

Det er nettopp denne uavhengigheten som har holdt politikerne tilbake så lenge. Mange av dem har kviet seg i det lengste for å gå inn i saken. Særlig gjelder dette de store partiene som selv har sittet i regjering, og har erfart hvor viktig det er at ansvarsdelingen mellom storting og regjering er ryddig.

Det er ikke politisk spill, det vi nå ser i Stortinget. Det er folkevalgte som tar sin oppgave alvorlig. Slik de må gjøre.

Publisert: 20.08.20 kl. 14:27

