Tiden ute for taxfree

Det blir en travel høst for PR-byråene og deres stab av eks-politikere etter at programkomiteene i samtlige regjeringspartier varsler endringer som vil kunne påvirke dagens taxfree-ordning.

Taxfreehandelen i Norge er milliardbutikk for eierne, i hovedsak en tysk forretningsfamilie. De vil neppe sitte rolig og se på at staten stenger gullgruven. Men det er en tid for alt, og nå er den meningsløse tollfrikvoten for reisende ved veis ende.

KrF og Venstre varsler at de vil korke ordningen permanent. Høyres programkomité vil senke avgiftene på sukker, øl og vin. Vi støtter alle disse forslagene fordi det vil grunnlag for en omlegging av hele avgiftssystemet. Det logiske utfallet av regjeringspartienes innspill er harmoniserte avgifter som kommer hele befolkningen til gode, ikke bare dem som reiser mest – gjerne på arbeidsgivers regning – og som i praksis holder liv i taxfreehandelen.

Det er på høy tid at Stortinget avvikler en ordning som for lengst er utgått på dato. Den har svak politisk forankring, selv på den avgiftstrette høyresiden. Den er urettferdig, miljøfiendtlig og problematisk i forhold til statens overordnede helse- og sosialpolitikk.

I tillegg utfordrer den avgiftsfrie omsetningen av alkohol Vinmonopolets legitimitet, og utgjør på det vis en direkte trussel mot et system som sikrer et bredt tilbud i hele landet. Et statlig vinmonopol er både et ruspolitisk virkemiddel, men også en garantist for at folk flest, uansett hvor de bor, skal ha tilnærmet lik tilgang til varer av høy kvalitet, til samme pris.

Taxfree-tilhengerne har rettferdiggjort ordningen med at den er en primærinntektskilde for det statlige aksjeselskapet Avinor, og dermed delfinansierer underskuddet ved flere små og mellomstore flyplasser. Slik har den eiendommelige ideen om at kortbanenettet forutsetter salg av billig brennevin blitt brukt som et distriktspolitisk argument.

Men driftsunderskuddet ved flyplassene er kun på litt over en milliard kroner i året. Statens såkalte provenytap på alkohol og tobakk er tre ganger høyere. Taxfreetapet koster statskassen rundt 3,6 milliarder kr, samt reduserte momsinntekter på ca. 1,5 milliarder kr. Ifølge statsbudsjettet utgjør avgiftene på tobakk og alkohol 21,2 milliarder kr. i 2020.

Ved å avvikle taxfree-ordningen og finansiere flyplassene direkte over statsbudsjettet, kunne finansministeren fortsatt sitte igjen med noen milliarder til å harmonisere avgiftsnivået mellom Norge og Sverige. Foruten å styrke Vinmonopolet, redusere handelslekkasjen østover og sikre arbeidsplasser i detalj- og dagligvarehandelen her hjemme, ville det også innebære en miljøgevinst.

