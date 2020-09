SOSIALDEMOKRATIET: – Arbeiderpartiets sjel ligger i kompromisset, og kampen for å finne brede, politiske løsninger for samfunnsutfordringer som rammer mange, skriver nyvalgt leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol. Foto: Heiko Junge

Debatt

Kompromiss, ja takk!

Politikkens viktigste oppgave må være å sørge for trygghet, gjennom de beste velferdstjenestene for flest mulig – lengst mulig. Det krever en forening av natur og industri, by og land, offentlig og privat.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGVILD KJERKOL, stortingsrepresentant og nyvalgt leder i Trøndelag Ap

Mennesker har behov for løsninger som fungerer i hverdagen. På jobben, i barnehagen, på skolen og på omsorgshjemmet. Men vi mennesker er forskjellige – og den riktige løsningen for meg er kanskje ikke den beste for deg. Slike dilemmaer og vurderinger gjør at en velferdsstat og et land som vårt, med en stor og sterk offentlig sektor, må velge brede velferdsordninger som treffer flest mulig på best mulig måte.

For foreldrene til tredjeklassingen kan det være en skole med nok lærere til at hun får den oppfølgingen som trengs for å knekke mattekoden. For pensjonisten kan det være trygghetsalarmen og hjemmesykepleien som gjør det mulig å bo hjemme, i kjente omgivelser, så lenge som mulig. For den deltidsansatte kan det være sikkerheten i en full, fast stilling – slik at søknaden om boliglånet kan gå gjennom.

Det bor minst like mange drømmer, ønsker og fremtidshåp i dette landet som mennesker. Den politiske oppgaven er ikke å oppfylle alle disse – for det vil lukte valgflesk og brutte løfter – men å gjennom god velferd sikre hvert enkelt menneske den samme sjansen og det solide sikkerhetsnettet som gjør at mennesker som bor i landet vårt, kan føle seg fri til å bevege seg mot sine mål og drømmer.

Som politikere har vi ansvaret for at velferden forsterkes og forbedres – samt at den gjøres varig og bærekraftig gjennom at fellesskapets inntekter balanseres med utgiftene. Framskrivningene for den norske økonomien varsler tøffere tider. Vi har vært flinke og vi har vært heldige. I årene som kommer kan vi utelukke hellet og vi må konsentrere oss om å bli flinkere.

Ingvild Kjerkol. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

les også En rykende branntomt

Jens Stoltenberg mente at selv om vi i dag ikke kan forutsi hva vi skal leve av i årene som kommer – så vil løsningen ligge i kombinasjonen av naturressursene våre og menneskene som lever her. I årene som ligger foran oss må vi sørge for tilstrekkelige eksportinntekter som kan demme opp for fallet i inntektene fra olje- og gassektoren. Oppskriften har vi – og listen er mer eller mindre uendret. Vi har krafta vår, vi har industrien og vi har sterke, offentlige velferdstjenester. I Norge har vi en stolt historie, hvor offentlig sektor og staten fungerer som lokomotiv for privat verdiskaping, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Da vannkraften skulle tøyles på begynnelsen av 1900-tallet var det bred, politisk enighet om at staten måtte ha eierskap og overoppsyn over de private utbyggerne: slik sikret vi både eierskap og utvikling av vannkrafta. Etter 2. verdenskrig, da landet skulle gjenreises, var den statlige Husbanken verktøyet som sikret trygge rammebetingelser og ga rekordfart i boligbyggingen.

Da man lille julaften 1969 oppdaget olje i Nordsjøen ble staten en viktig premissleverandør for at olja og gassen forble vårt felles eie. Siden 1969 har det offentlige lagt til rette for langsiktige og gunstige vilkår for olje- og gassektoren – uten dette hadde oljeeventyret sett betydelig annerledes ut. I nyere tid, under Stoltenberg 2-regjeringen ble det skapt 355 000 nye arbeidsplasser i Norge. 2 av 3 i privat sektor. Mange av disse som følge av en aktiv næringspolitikk – med store prosjekter i offentlig regi der privat sektor har innovert og levert løsninger.

les også Jonas vil overta skuta etter Erna: – Jeg er klar

Vi er blitt verdensmestere på mye i vårt lille land, men i årene som kommer må vi bli enda bedre på å se mulighetene som ligger i en sterk, offentlig sektor som lokomotiv for vekst i privat sektor. Ofte blir det politiske ordskiftet skarpt og unyansert. Mellom ytterpunktene som på den ene siden ser prisen på alt, men ikke verdien av noe og de som mener staten kan planlegge enkeltmenneskers liv i detalj. Jeg tror de aller fleste er opptatt av en politikk som peker på utfordringer man kjenner seg igjen i og løsninger man kan tro på. Dersom man blir mer opptatt av dogmer enn av løsninger taper man valg.

Arbeiderpartiets sjel ligger i kompromisset, og kampen for å finne brede, politiske løsninger for samfunnsutfordringer som rammer mange. Partiet ble et bredt folkeparti i kraft av å ikke være et ja/nei-, pro/anti-, svart/hvitt-parti – fordi folk ikke er enten eller. Mennesker lever ikke ut ifra absolutter. Du kan være både og, på den ene side og på den andre. I kompromisset ligger evnen til å sette menneskenes behov fremfor ideologi.

Jeg aksepterer ikke et politisk ordskifte der jeg skal tvinges til å være ja eller nei. For eller mot. Arbeiderpartiet har alltid hatt en selvstendig kraft til å sette egen dagsorden. Gjennom å være en del av en bred folkebevegelse i arbeiderbevegelsen, har partiets politikk alltid blitt utmeislet med øret mot bakken. Og lytter man nøye nok hører man ikke velgerne be om ideologiske dreininger mot verken høyre eller venstre: de ber om tydelig Arbeiderparti-politikk: Hvordan skal Arbeiderpartiets politikk bidra til et bedre Norge?

Arbeiderpartiet skal effektivisere offentlig sektor. Men spør en sykepleier i full turnus om han kan bli mer effektiv? Be læreren om å strukturrasjonaliser norsk- og mattetimene? Finn en politibetjent som kan kostnadseffektivisere pågripelsene sine? Svaret ligger i at vi må ha politikk som ruster opp systemene og hjelpemidlene rundt de som står i velferdsstatens førstelinje. Vi må tørre å stå for effektivisering uten at det skal legges på de ansatte i offentlig sektor. De som møter publikum, deg og meg, ungene våre og svigerfar.

Arbeiderpartiet skal bruke statens innkjøpsmakt bedre – slik at de 600 milliardene som fellesskapet årlig bruker på varer og tjenester kan gi mer innovasjon, investeringer og nye arbeidsplasser. Betyr det at vi skal la utenlandske spekulanter kjøpe opp norske velferdsaktører?

Snarere tvert imot: en aktiv næringspolitikk skal, blant annet gjennom langsiktige og gode rammebetingelser, gjøre det lønnsomt for norske bedrifter å levere sine varer og tjenester til velferdsstaten. Vi må tørre å debattere hvordan det offentlige som innkjøper må være smartere enn markedet, uten at det blir en debatt om privat versus offentlig eierskap.

Vi er en liten, åpen økonomi med en stor og sterk stat. Det må vi spille på. Vi må ha ambisjoner for hvordan vi skal benytte velferdsstaten til å generere eksport- og skatteinntekter – og dermed større inntekter til fellesskapet og tjenestene til innbyggerne. Med en offentlig sektor som har kontroll på pengesekken og helheten, som er en smart og profesjonell innkjøper av tjenester, vil vi gjennom en aktiv næringspolitikk kunne skape verdier, arbeidsplasser og velferd for dagene som kommer.

Publisert: 04.09.20 kl. 08:43

Les også