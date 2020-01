FYRVERKERI: – Regulering av denne galskapen er nå en så lavthengende frukt at politikere med vett i skallen må ta grep, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Fjern de fordømte rakettene!

I år var rakettgalskapen verre enn noen gang. Det er reinspikket idioti.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Vi som støvsuger nettavisene og nyhetssendingene har aldri sett så mye galskap rundt nordmenns bruk av fyrverkeri som på tampen av 2019: Raketter inne på McDonald’s. Raketter avfyrt fra bil i fart, mot folk som er ute og lufter hunden sin. Raketter sendt fra balkong mot gående nede på gata. Fyrverkeri avfyrt inne på to skoler, med branntilløp. Skyting av raketter fra traktor mot biler i trafikken. Toalett sprengt i stykker på barneskole. Leilighet i brann etter at en mann knuste vinduet og sendte fyrverkeri inn – han er nå siktet for mordbrann. Elleve personer med øyeskader fra fyrverkeri, fire av dem alvorlig, noe som betyr at de kan forvente betydelige synsproblemer resten av livet. En hest løp amok og krasjet i et tre midt på natten, og døde av skadene. En drektig ku avgikk også ved døden, og årsaken er i begge tilfeller etter all sannsynlighet idiotisk bruk av fyrverkeri.

Jeg bruker med vilje ikke ordet «uvettig», for det er altfor svakt. Dette er renspikket idioti. Det er terror.

I tillegg kommer alle de tusenvis av hunder, katter og andre kjæledyr som blir skremt vettet av hvert eneste år, og ville dyr og fugler som selvsagt også blir skremt eller skadet av dette helvetesmaskineriet. På toppen av det hele gir fyrverkeribruken et gedigent utslipp av søppel og tungmetaller. Hvor mye mer trenger vi å vite, egentlig? Er dette en rimelig pris å betale? Er de 350 millioner kronene som brukes på dette hver eneste år, vel anvendte penger? Ola Dunk må jo få ha det litt moro?

Mange av disse hendelsene er naturligvis knyttet til ungdommer. Vi vet alle at hjernen trenger litt tid for å utvikle seg fullt ut, men for noen går det nok altfor sakte. Normbrudd er dessverre en vesentlig del av ungdomskulturen. Det har det alltid vært, men det er mange tiår siden det holdt å ringe på dørklokker og stikke av. They have stepped up the game: Nå skal du helst grisebanke noen og filme det, og jeg regner med at mange av de sinnsvake rakettpåfunnene som jeg har nevnt befinner seg på mobilene til de som gjorde det. Når nær sagt hvem som helst kan kjøpe eksplosiver hvor som helst, er dette den uunngåelige følgen. Og det er eksplosiver vi snakker om.

Regulering av denne galskapen er nå en så lavthengende frukt at politikere med vett i skallen må ta grep. Eller kanskje er det ingen som våger, fordi de garantert vil bli kalt gledesdrepere og formyndere av populistene i Frp og andre med svada om «personlig frihet» på repertoaret? Personlig frihet er vel og bra det, så lenge du ikke innskrenker andres frihet. Så lenge du ikke dreper andres trivsel eller livskvalitet. Og raketthelvetet som vi må gjennomgå hvert eneste år, er faktisk en innskrenking av andres frihet. Det går på livskvaliteten løs når du hvert år må gjemme deg i et underjordisk garasjehus med din livredde hund, eller når noen bakfulle premieduster smeller av resten av familiepakka rundt ørene på deg i trange bygater første nyttårsdag.

Vi er kort sagt ikke modne for privat bruk av fyrverkeri. Idiotene er for mange, og bevisene finnes i tusentall. Det har da også flere land tatt konsekvensen av. I Frankrike må du de fleste steder ha tillatelse fra brannvesenet, og sender du opp djevelskapen uten å ha det, kommer de og tar deg.

Første gang jeg var på nyttårsfest i Frankrike, undret jeg meg over hvorfor ingen skulle ut ved midnatt. Hvorfor skulle de det? Kommunen sender opp fra nærmeste fjelltopp klokka 22. Fyrverkeri i offentlig regi er da også mye mer vanlig. Proffe aktører i trygge rammer. Det er det vi trenger, hvis det på død og liv skal smelle. Det er ganske søtt å lese hva Norsk Fyrverkeriforening mener om saken: «Politiet må slå hardere ned på uvettig bruk.» Hvor stor politistyrke skal vi ha da? 100.000 mann på kveldsvakt? Må vi sette inn Forsvaret? Det argumenteres i samme artikkel for at de promoterer bruk av vernebriller. Kjempefint, det. Men det hjelper ikke. De elleve som fikk øyeskader nå på tirsdag kveld, hadde én ting felles: Ingen av dem brukte vernebriller.

Når vi vet at dumheten finnes i verden, er det bedre å forhindre at den får utfolde seg.

Publisert: 05.01.20 kl. 09:17

