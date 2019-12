KRITISK: – Spionen Treholt fremstår som fullt rehabilitert som kommentator og tidsvitne for NRK, skriver Jan Fr. Mack. Foto: Forsvarsforeningen, Terje Mortensen/VG

Debatt

Spionen som kom inn i NRK-varmen

Noen hvitvasker penger, NRK hvitvasker spioner.

JAN FR. MACK, medlem av presidentskapet i Norges Forsvarsforening

NRK-serien «Kald krig» har mange interessante klipp fra en periode som var hverdagen for mange av oss. En av episodene fokuserer neste helt og holdent på delelinjeforhandlingene med Sovjetunionen.

Om det var det mest vesentlig ved den kalde krigen er tvilsomt, men i NRK-drakt blir det straks spennende, og kontroversielt, når Arne Treholt bringes inn som kommentator og tidsvitne.

Samtidig som serien sendes befinner mannen som avslørte Treholt seg i England. Adressen er hemmelig. Han var en av de viktigste avhopperne til Vesten under den kalde krigen. Mannen som avslørte Arne Treholt og Gunvor Galtung Haavik er Oleg Gordijevskij, den mest høytstående KGB-offiser som har hoppet av til Storbritannia. Her var for øvrig Danmark sterkt medvirkende.

Gordijevskij har all grunn til å være forsiktig. Sovjet, og senere Putins Russland har hatt som politikk og myrde sine avhoppere, enten de befinner seg i utlandet eller i Russland. Gordijevskij omtaler seg selv som den eneste KGB-avhopperen fra 80-tallet som har overlevd.

Putins Russland bruker spektakulære metoder. Som Gordijevskij hadde Litvinenko flyktet fra Russland. I England ble han forgiftet med Polonium 210, et meget giftig radioaktivt grunnstoff som man neppe får tak i uten «spesielle forbindelser». Det er uklart om Russland faktisk ønsket å bli avslørt. Det ville i så fall ikke vært først gang at drap ble orkestrert for å oppnå maksimal avskrekkende virkning. Da substansen ble funnet hos Litvinenko kunne man fastslå hvilke russiske reaktorer som hadde fremstilt stoffet. Britisk etterforskning fastslo også hvilke russiske agenter som mest sannsynlig hadde utført drapet og ba om utlevering - uten resultat.

Dette er langt fra det eneste tilfellet. Sergei Skripal ble som kjent forsøkt tatt livet av med Novitsjok nervegift, også en substans som er en russisk spesialitet.

Om man fortsatt måtte tvile på sovjetisk og russisk praksis så er eksemplene på likvidasjoner på hjemmebane mange.

Arne Treholt er en del av dette bildet. Han ble avslørt i 1974, men arrestert først i 1984. Man var redd en tidligere avsløring av både Galtung Haavik, som ble arrestert i 1977, og Treholt, kunne føre til at Sovjet ville forstå at Gordijevskij var kilden til avsløringen. Gordijevskij var for viktig for britisk og dansk etterretning som i det lengste unngikk å informere amerikanerne. Det er uklart når norsk etterretning ble informert om Treholt.

Som deltaker på begge sider av bordet er det kanskje Ikke så rart at Treholt kunne bidra til å få gråsoneforhandlingene i gang igjen i 1977. Resultatet ble jo også som Sovjet bare kunne drømme om. Det tragiske var selvsagt at det var ansett nødvendig å holde Jens Evensen i mørket.

Arne Treholt, som av helsegrunner ble benådet av Kongen i Statsråd etter å ha sonet «hele åtte» av dommen på 20 år, har i dag en leilighet i Moskva og en på Kypros. Sovjet og Russland belønner sine egne og myrder sine avhoppere.

Mens Gordijevskij lever i dekning fremstår nå spionen Treholt fullt rehabilitert som kommentator og tidsvitne for NRK, der han gis landets beste plattform for å (bort)forklare. Kritisk journalistikk? Treholt har fortsatt gode venner.

Russisk praksis er avskyelig. Men det må da på den annen side være grenser for ukritisk å fremstille en av Sovjets viktig agenter som en velmenende, uheldig byråkrat? Kanskje bør man ha dommen i hu: «Treholt har gjort skade mot Norge som ikke kan repareres, og de skadene som kan repareres vil koste flere forsvarsbudsjetter». Etter det som har kommet frem i det siste er Treholts betydning som spion stadfestet.

Noen hvitvasker penger, NRK hvitvasker spioner.

Publisert: 20.12.19 kl. 07:19

