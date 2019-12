SVARER REDAKTØR: – Hanne Skartveit, det er slik forvaltning av menneskers liv som er den egentlige faren for rettsstaten. I denne sammenheng er Gunnar Stålsett og Arne Viste på hver sin måte varslere, skriver Tor B. Jørgensen. Foto: Klaudia Lech/VG/NTB Scanpix

Skartveit, Stålsett er ingen fare for rettsstaten!

Rettsstaten trues ikke av Gunnar Stålsett, Hanne Skartveit. Derimot er det fare for at rettsstaten uthules når våre utlendingsmyndigheter har fått pålegg om la skjønnet og vurderingen i asylsaker styres av innvandringspolitiske hensyn.

TOR B. JØRGENSEN, leder i Mennesker i Limbo

«Vi må tenke prinsipielt og ikke la oss styre av enkeltsaker og følelser.» «Sakene har vært grundig prøvd i forvaltningen og i domstolene.»

Retorikken lyder kjent. Det er imidlertid overraskende at et mediemenneske nettopp i denne tid kan ha en så uforbeholden klokkertro på «systemets» ufeilbarlighet.

NAV-skandalen bør være en vekker for alle. Ikke minst media! I kampen mot trygdemisbrukere / trygdemisbruk har sårbare NAV-avhengige urettmessig blitt betraktet som forbrytere og fått livene sine ødelagt! Det viser seg at forvaltningen har skapt sitt eget virkelighetsrom, og til og med fått domstolene med seg inn i dette rommet. Alt har gått under radaren for media. NAV-ere vies liten velvilje i det offentlige rom. Asylsøkere enda mindre.

Er det ikke grunn til å kunne anta at forvaltningen også på asylfeltet har skapt sin egen virkelighet. Også det styrt av kampen mot misbruk. Misbruk av asylinstituttet. Misbrukere finnes, men faren for å ramme uskyldige er stort. Og til forskjell fra NAV-ofre har asylsøkere uten oppholdstillatelse ingen rettigheter. De har i praksis sluttet å eksistere – for Norge. Skartveit mener begrepet «ureturnerbare» bør erstattes med «uvillige», altså «returuvillige». Jeg vet ikke hvor mange slike saker og skjebner Skartveit kjenner til. Jeg kjenner en del. Blant annet som leder i organisasjonen Mennesker i Limbo.

Jeg kjenner blant annet Lula Tekle som har jobbet for Gunnar Stålsett i mange år. Først mens det var greit. Med skatt og det hele, mens hun også jobbet i Oslo Kommune hvor hun antakeligvis betalte en trygdeavgift hun ikke skulle ha betalt – og som vi nå vil søke å få tilbakebetalt for henne, sammen med rundt 70 andre! Stålsett kastet ikke Tekle på dør da regjeringen strammet inn regelverket og hun mistet sitt livsunderhold i 2011.

Den ubehagelige sannheten ved å lese avslagsbeslutninger og bakenforliggende dokumentasjon, er myndighetenes iver etter ofte å ta noen små feil og unøyaktigheter, som riktig nok ikke «har avgjørende betydning», men likevel samlet begrunner den fryktelige dommen at vedkommende har «svekket troverdighet». Får en først dette stempelet, er saken nærmest avgjort – også om den til slutt blir ført for retten. «Svekket troverdighet» framkommer ofte på grunn av det som også kan leses som misforståelser grunnet oversettelsesutfordringer, eller naturlig blanding av faktiske forhold som de fleste av oss med relativt ustressende og rolige liv også kan foreta.

Jeg har ofte gjenkjent problemstillingen i Catch-22 hvor det blir galt uansett hva du svarer.

Gjennom år som biskop og fortsatt engasjert av Bispemøtet som rådgiver i såkalte konvertittsaker, har jeg igjen og igjen blitt skremt av det lave religiøse refleksjonsnivået våre utlendingsmyndigheter presterer. Og hvor lett en kommer ut av utfordringer med presters, pastorers og menigheters uttalelser ved å vise til at myndighetene vet mer om vedkommendes generelle troverdighet. For myndighetene framstår den nye religiøse overbevisning bare som et narrespill for å kunne bli i landet. Jeg har nylig lest en fem år gammel lagmannsrettsdom som uten nølen slår dette fast! Vedkommende, som ble sendt ut av Norge, lever nå i ett av våre naboland som en aktiv kristen. Troen på Jesus har han bevart gjennom alle viderverdigheter. Prestene hadde rett. Borgarting lagmannsrett tok feil.

For noen har slike feilvurderinger fått katastrofale følger. Jeg kjenner spesielt to ubehagelige eksempler. De burde får oppreisning! Jeg vet at det er mange flere.

Hanne Skartveit, det er slik forvaltning av menneskers liv som er den egentlige faren for rettsstaten. I denne sammenheng er Gunnar Stålsett og Arne Viste på hver sin måte varslere. Her er det mye å ta tak i for en gravende og etisk bevisst presse. Heldigvis vies Vistes og Stålsetts engasjement stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. De har skapt håp blant mange som faktisk ikke bør eller kan returnere til sine hjemland.

