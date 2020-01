TOK OVER OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET: Tina Bru og Sylvi Listhaug under nøkkeloverrekkelsen fredag. Foto: Helge Mikalsen

Mindre polarisering

Det vi trenger i Norges viktigste næringer nå, er ro og gjennomføringskraft.

Omtrent samtidig som Tina Bru (H) tok over etter Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister, kom nyheten om at noen har sabotert anleggsmaskiner på Frøya i Trøndelag, høyst sannsynlig i kampen mot vindkraft.

En gravemaskin til tre millioner kroner er totalskadd. Flere sprengningsmatter ble også påtent. Det er ikke første gang vi har opplevd slike ulovlige og uakseptable aksjoner mot vindkraft i Norge.

Slikt fører naturligvis til frykt blant folk. Det innebærer også håpløse rammevilkår for næringslivet, som bare driver lovlig virksomhet. Det er selvsagt ødeleggende for investeringslyst generelt når demokratiske flertallsvedtak ikke aksepteres.

Bru har altså litt og hvert og stri med. Ikke bare er vindkraft omstridt, men også diskusjonen om iskanten og spørsmålet om bygging av ny kraftkabel til utlandet.

Hennes forgjenger Sylvi Listhaug rakk ikke å sitte i mer enn 33 dager, men utspillene var fra første dag provoserende. Hun virket ensidig på oljebransjens parti. Listhaug hadde også kalt vindmøller for «svineri».

Dette er ikke veien å gå for en minister som er sjef både for kraft- og oljebransjen. Vi registrerte også at deler av oljebransjen var skeptisk. De ønsker nok mest av alt å unngå politiske krangler. De vil ha ro til å få nødvendige vedtak igjennom.

Bru har solid bakgrunn som energipolitiker på Stortinget, og kjenner begge næringer godt. En mindre polariserende forhistorie gjør det nok også lettere å få motstandere med på nødvendige kompromiss. Og det er akkurat det disse helt sentrale næringene trenger.

Vi støtter ikke massiv utbygging av vindkraft i norsk natur. Men samtidig er det vanskelig å se for seg at ingen områder er egnet for dette i Norge.

Nå har fagmyndigheten NVE lagt frem nye forslag på vindkraft, der de går langt i å anbefale en naturavgift på vindkraft og mener turbinhøyden ikke skal kunne endres etter at en vindkraftkonsesjon er gitt. Det siste ble et stort og forståelig problem på Frøya, der vindmøllene plutselig ble mye høyere enn planlagt.

Vindkraft kan bli vanskelig fremover om opposisjonen bestemmer seg for at de skal profilere seg på motstand. Men om Bru vedtar noen av disse forslagene, kan det bidra dempe konfliktene og gjøre det lettere å få vedtatt noen gode prosjekter.

Publisert: 29.01.20 kl. 20:43

