Når de uføre får det for godt

Regjeringen mener det er «urettferdig» at det «lønner seg» å være ufør. Kanskje partiet som en gang fikk stempelet som kalkulator-Høyre, må bruke kalkulatoren til noe mer enn bare å legge sammen alle kuttene de klarer å foreslå? Vi kan for eksempel regne på hvor mye det «lønner seg» å være ufør i det lange løp.

Steinar Mæhlum, Cand. polit. med samfunnsøkonomi, tidligere journalist og kommunikasjonsrådgiver, nå uføretrygdet.

I et år hvor regjeringspartiene har lovet å holde seg unna fiskale nødrim som plastposeavgift og flyseteavgift, kommer altså et kutt i alderspensjonen til en av de svakeste gruppene. Hvorfor? Jo, fordi funksjonsfriske nordmenn i 60-åra heller bytter fritid mot litt lavere pensjon. Og det er jo et greit valg, for de som har et valg.

«Vi har eksempler på at uføre (…)får opptil 50.000 mer enn dem som har vært i jobb» skriver arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie (H) i et tilsvar til VG 27.9. Hvem er det egentlig du sammenlikner da, Hauglie?

Det er selvsagt ikke noe problem å finne eksempler på store avvik både den ene og den andre veien, hvis man vil det. Når er nå systemet en gang slik at alderspensjonen på en eller annen måte er avhengig av lønnen du har hatt. Dermed finnes det uføre alderspensjonister som hadde en god inntekt før vedkommende ble ufør. Hvis du sammenlikner disse med arbeidsføre alderspensjonister som har jobbet i et lavtlønnsyrke, ja da blir det stor forskjell på alderspensjonen. Hvis 50.000 er worst case, tror jeg deg på det, Annikken Hauglie.

La oss se nærmere på eksemplene Hilde og Siv som statsråden dro fram som eksempler i sitt innlegg sist fredag. Hilde blir ufør underveis i karriereløpet, mens Siv jobber fullt og går av ved 66 år. Siv får da mindre i pensjon enn Hilde, konkluderer statstråden og spør: «Er det rettferdig?»,

Da spør jeg tilbake; hvor mye har uføre Hilde totalt tapt i inntekt de årene hun var ufør, mens Siv jobbet for fullt? Hvis Hilde har en gjennomsnittlig uføretrygd, har hun hatt (i 2017-kroner) 252.000 kroner årlig, før skatt. Hvis Siv har en gjennomsnittlig netto arbeidsinntekt, er den på 531.000 kroner. Den inntektsforskjellen på nesten 280.000 i året, er dét rettferdig, Anniken Hauglie? Og det er for øvrig ikke worst case, det er gjennomsnittstall fra NAV og SSB.

Det mye omtalte skjermingstillegget har fått ufortjent mye oppmerksomhet av to grunner. For det første utgjør skjermingstillegget kun en liten del av den påståtte forskjellen i alderspensjon i uføres favør. Den store elefanten i rommet er at for mange tar ut pensjon for tidlig. For det andre skjermer det for kun en del av den reduksjonen i alderspensjon som vil komme med levealdersjustering. Det vil si at uføre vil sakke akterut uansett, selv med skjermingstillegget. Fjernes tillegget, vil uføre tape terreng enda raskere.

