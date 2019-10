SVARER: Jorunn Hallaråker. Foto: Astrid Waller

KrF svarer: Regjeringen satser på barnevernet

Ine Haver og Marit Klemp Stephansen anklager 25.10 regjeringen for å overse problemene i det kommunale barnevernet. Det stemmer ikke.

Jorunn Hallaråker (KrF), Statssekretær Barne- og familiedepartementet.

Det er også feil at regjeringen ikke har bevilget en krone til det kommunale barnevernet på neste års budsjett. Vi viderefører 800 millioner kroner som er øremerket til stillinger i barnevernstjenestene. Dessuten skal en stor del av de 90 millionene vi setter av til kompetanseheving i 2020 brukes til å frigjøre kapasitet i barnevernstjenestene, for eksempel ved å dekke vikarutgifter.

Regjeringen tar samtidig på alvor at mange av de ansatte i barnevernet opplever at tiden ikke strekker til, og at de ønsker mer tid til hvert barn og hver familie som trenger hjelp. Vi er enige med Haver og Klemp Stephansen om at de mest sårbare barna skal bli tatt godt vare på, men vi er uenige om hvordan vi best får det til.

Det er viktig at kommunene får mulighet til å ta ansvar for barnevernet. God kommuneøkonomi er en forutsetning for at kommunene skal kunne prioritere flere stillinger. Denne regjeringen har sørget for at kommunene har hatt en sterk vekst i sine frie inntekter. Det har aldri vært registrert så få kommuner i ROBEK (liste over kommuner i økonomisk ubalanse) som i 2018.

Vi har også gjort flere grep for at bemanningssituasjonen i barnevernet blir vurdert jevnlig lokalt. Fylkesmennene har blant annet gjennomført møter med alle kommuner for å drøfte tilstanden og kapasiteten i barnevernstjenestene. Og vi ser gode resultater. Fra 2013–18 har det blitt 1300 flere ansatte i det kommunale barnevernet. Dette er altså en økning på 27 prosent. Mesteparten kommer av at kommunene selv har sett behovet for og prioritert bemanning, og det er det vi ønsker.

Bare fra 2017–18 økte bemanningen med om lag 200 nye saksbehandlere. Dette har skjedd samtidig som det ikke har vært vekst i antall saker (ifølge SSBs tall for 2018), slik at økt bemanning har ført til bedre kapasitet.

Regjeringen vil fortsette å være tett på kommunene, slik at den positive utviklingen i kapasiteten i barnevernet fortsetter.

