Foto: Francisco Seco / AP

Leder

Ennå ikke i mål

For første gang på 37 år er det britiske parlamentet sammenkalt på en lørdag. I morgen møtes landets folkevalgte for å debattere Boris Johnsons brexit-avtale.

Nå nettopp







Hvis ingen utmeldingsavtale er godkjent innen lørdagen er omme, må statsministeren i henhold til den såkalte Benn Act – en lov nylig vedtatt i begge kamre – be EU om ny forlengelse av forhandlingsperioden.

Tidligere har Johnson avvist at han vil bøye seg for parlamentets pålegg, men sier nå at han likevel vil følge britisk lov. Hvorvidt han kommer til å gjøre det er imidlertid usikkert. Statsministeren kan like gjerne benytte et mulig nederlag til å tvinge frem et mistillitsvotum mot seg selv for å utløse nyvalg – vel vitende om at opposisjonsleder Jeremy Corbyn ikke ønsker å gå til urnene akkurat nå.

Et nyvalg vil etter all sannsynlighet gi bedre uttelling for de konservative enn for Labour, selv om mange Tory-valgkretser også står for fall. Både ekskluderte medlemmer av det konservative partiet og Liberaldemokratene forventes å ta Tory-seter. I tillegg ser det mørkt ut for Tory-representasjon fra Wales, Nord-Irland og Skottland, ikke minst, der det konservative partiet i praksis har nedlagt seg selv etter at Boris Johnson overtok tømmene.

les også Brexit-avtale er klar: – En avtale som tar kontrollen tilbake

Nyvalg vil derfor være et betydelig sjansespill også for Boris Johnson. Samtidig har han lite å tape. Som leder av en mindretallsregjering – bestående av et splittet Tory-parti og et uberegnelig støtteparti fra Nord-Irland, DUP, som dessuten svikter når det gjelder – vil det være umulig å gjennomføre de store reformer Johnson har lovet.

Avtalen han legger frem i morgen er til forveksling lik Theresa Mays avtale, som underhuset stemte ned tre ganger. Den største forskjellen er grensespørsmålet på den irske øya, der det nå legges opp til en hybridløsning; Nord-Irland forblir en del av det britiske tollområdet, men underlegges samtidig enkelte deler av EUs regelverk. Dette innebærer en tollgrense i Irskesjøen, noe nordirske unionister avviser blankt. Dermed ser det ut for at regjeringen også mister DUPs støtte.

les også Brexit: Samarbeidsparti vil velte Johnsons avtale

Med mindre Boris Johnson klarer å hente hjem de partimedlemmer han selv skjøv ut i kulden og samtidig lokke mange nok brexit-tilhengere i Labour over til sin side, er det ikke flertall parlamentet for hans utmeldingsavtale heller. Da er neste X-faktor hva EU vil si når Johnson spør om enda en utsettelse. Det er ikke gitt at de 27 gjenværende medlemslandene har tillit til at en ny frist er det britene trenger.

En tydelig uttalelse fra rest-EU om at utsettelse er aktuelt, vil kunne tvinge parlamentarikere som frykter brudd uten avtale til å stemme for Johnsons avtaleforslag. I øyeblikket synes det å være statsministerens eneste halmstrå.

Publisert: 18.10.19 kl. 11:24







Mer om