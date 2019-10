– Vi er dessverre oppdratt til å mene at ordet for det mest magiske området av kvinnekroppen er skittent og stygt, skriver Løvold og Carlsen, i anledning verdensdagen for psykisk helse og jentedageni dag. Foto: NTB Scanpix

Stadig flere opererer vagina: – En skremmende trend

De seneste årene har antallet kvinner som får utført intimkirurgi skutt i været. Vi tror det ligger mye god psykisk helse i å snakke om hvor ulike vi er der nede, og at vi husker på at skjønnhetsindustrien tjener gode penger på å gjøre oss usikre over egen kropp - også når det kommer til underlivet ditt.

ANE HEDVIG HEIDRUNSDOTTER LØVOLD, rådgiver ved Likestillingssenteret og kunstneren bak Instagramprofilen «Fittefabrikken»

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret og kroppspositivist

De finnes i alle slags fasonger, farger og former. Noen er hårete, andre er glattbarberte. Noen er stramme, andre er rynkete. Noen har et skeivt uttrykk, andre mer symmetriske. Noen er store og andre er små. De er alle ulike, både utenpå og inni, men alle er de flotte nok – akkurat som de er. Vi snakker selvfølgelig om vulva!

Vulva, underlivet, nedentil, høna, musa, glufsetusa, fitta. Kjært barn har mange navn. Selv foretrekker vi det sistnevnte ordet; fitte.

La oss forklare deg hvorfor: «Fitte» er et ord som får mange av oss til å vri seg i stolen når vi hører, og det kan gjøre de mest liberale av oss forlegne. Det er et ord som provoserer og som for de fleste gir negative assosiasjoner. Vi er oppdratt til å mene at ordet for det mest magiske området av kvinnekroppen (og andre kropper med fitte) er skittent og stygt.

Dette til tross for at ordet fra gammelt av egentlig betyr våtmark eller fuktig bergsprekk, og heller burde gi assosiasjoner til vakker norsk natur fremfor vemmelse. Vi mener derfor at ordet fitte bør tas tilbake, og gjerne også brukes som et hedersbegrep.

I anledning verdensdagen for psykisk helse og jentedagen ønsker vi å sette fokus på fitta, men det er ikke først og fremt ordbruken vi ønsker å problematisere. Det er skjønnhetstyranniet, som nå også har nådd hva vi har i trusene våre, vi ønsker å rette et kritisk blikk mot.

Altfor mange bekymrer seg for om fitta deres ser bra nok ut, og for mange får dette store konsekvenser for både psykisk og seksuell helse. Fittene som pornoen har vist deg, eller som du så på barbiedukka di som liten, er trolig langt fra hvordan du selv ser ut der nede -så da er det ikke rart om du føler deg litt feil. Men vi kan avsløre at hverken pornoen eller Barbie setter standarden for hverdagsfitta, og at den egentlige standarden er at vi alle er helt ulike og unike der nede.

Mange kommersielle aktører tjener gode penger på at vi bekymrer oss for hvordan vi ser ut nedentil. Det finnes sminkeprodukter for å både fremheve og skjule, kremer for å stramme opp og gjøre yngre, parfymerte intimsprayer for å fjerne naturlig lukt, og det å barbere fitta har blitt normen. Det mest skremmende er kanskje likevel at de senere årene har tallene på intimkirurgi skutt i været.

Det finnes ingen offisiell statistikk over plastisk kirurgi i Norge, da private klinikker ikke har rapporteringsplikt. I 2016 hentet likevel NRK inn tall fra de største privatklinikkene i Norge, og fant ut at det i gjennomsnitt er 300 kvinner som velger å utføre intimkirurgi i året. Kirurgien gjennomføres oftest av kosmetiske årsaker, hvor det å forminske og gjøre de indre kjønnsleppene mer symmetriske, er av de mest vanlige inngrepene. Vi fordømmer ikke deg som har tatt intimkirurgi, men vi synes det er urovekkende at stadig flere ser seg nødt til å gjøre endringer på eget underliv.

I 2012 lagde den engelske kunstneren Jamie McCartney kunstverket «The Great Wall of Vagina», hvor han hadde tatt avstøp av 400 fitter i alderen 18 til 76. Det flotte er at alle disse ser helt ulike ut, og beviser at det ikke finnes noen fasit for hvordan ei fitte skal se ut. I likhet med fingeravtrykk, er nemlig også kjønnsorganene våre helt unike og forskjellig fra person til person.

Vi tror det ligger mye god psykisk helse i å snakke om hvor ulike vi er der nede, og at vi husker på at skjønnhetsindustrien tjener gode penger på å gjøre oss usikre over egen kropp - også når det kommer til fitta di. Du trenger ikke legge deg under kniven, spraye underlivet med intimspray eller sminke underlivet ditt for å føle deg vel, eller for at noen andre skal synes du er fin. Vær heller stolt av ditt helt spesielle og unike uttrykk.

Vi på Likestillingssenteret vil med dette oppfordre deg til å elske, nyte og ta eierskap over fitta di – akkurat som den er.

