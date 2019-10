NAV-DEBATT: – Det skal være vanskelig å «nave», helst så vanskelig at ingen gjør det uten å være helt nødt, skriver Aslaug Karlsen, i sitt svar til Sanna Sarromaas innlegg «Å nave er som å ha en forlenke». Foto: MARTE VIKE ARNESEN / VG og Privat

Debatt

«Naving» er ren snylting!

Det er helt uforståelig for meg at en voksen og arbeidsfør person klager på at NAV ikke vil gi stønad for at en arbeidssøker skal sitte hjemme på rumpa mens det brukes måneder på å søke den perfekte jobb. Hva er i veien for at arbeidsledige kan ta midlertidige jobber i yrker som ikke krever alt for mye fagutdannelse mens de søker ny jobb?

ASLAUG KARLSEN, forundret pensjonist

Etter min oppfatning er «å nave» ren snylting på andre menneskers skattepenger.

Jeg mener at det er et selvsagt krav at enhver arbeidsfør person – med eller uten funksjonshemninger – sørger for å forsørge seg selv og eventuelle barn man måtte ha satt til verden ved hjelp av eget arbeid.

Jeg har selv passert 80 - med en funksjonshemning fra småbarnsalderen – og vokste opp i den tiden hvor funksjonshemmede var helt utelukket fra å få arbeid uten å ha særdeles god kompetanse i et fag.

Det var dessuten en vanlig oppfatning at kvinner burde gifte seg for å bli forsørget. Funksjonshemmede var også til dels utelukket fra ordinær videregående utdannelse. Dette har ikke vært til hinder for at jeg skaffet meg både høyere utdannelse, og forsørget meg selv underveis. Det har vært jobber i oppvasken, og serveringsarbeid i selskapslokaler, det har vært servering på travbaner, det har vært vaskejobber osv.osv.

Jeg har levd fullt brukbart med det. Etter at jeg omsider kom i den type jobb som jeg faktisk har utdannet meg til, har jeg ikke hatt andre stønader fra det offentlige enn korte sykemeldinger i forbindelse med sprukken blindtarm, bekkenbensbrudd og desslike.

For meg er det helt uforståelig at en voksen og arbeidsfør person klager på at NAV ikke vil gi stønad for at en arbeidssøker skal sitte hjemme på rumpa mens det brukes måneder på å søke den perfekte jobb.

Og den person Saaromaa omtaler med at han «fylte opp aktivitetsplanen» for å kunne studere i fred og ro burde etter min oppfatning vært anmeldt for trygdesvindel.

Så vidt jeg vet, er storparten av det norske folk enige i at det ikke skal søkes stønader uten at det er et klart behov for stønad. Det skal være vanskelig å «nave», helst så vanskelig at ingen gjør det uten å være helt nødt.

Om det er hemsko å ha et utenlandsk navn, er det en bagatell i forhold til faktiske funksjonshemninger når det gjelder å få en jobb, så det er bare å fortsette å søke på jobber du kan utføre; assistentjobber i barnehage, vikarjobber i lavere skolenivå, hjemmehjelpjobber, hva som helst som du er i stand til å gjøre, mens du fortsetter å søke på de jobber du faktisk ønsker.

La meg tilføye: Dersom du via CV og attester kan vise at du ikke er redd for å ta en hvilken som helst ærlig jobb er jeg helt sikker på at det vil telle i pluss hos potensielle arbeidsgivere. Ha også i minne at dersom du forsørger deg selv ved eget arbeid – uansett hvilket arbeid – har du ingen som setter bremser på hvor ofte og lenge du drar til andre land.

