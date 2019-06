FORBUD? – Loven må beskytte den homofile minoriteten i Norge på en måte som hindrer religiøse å trampe på dem, skriver kronikkforfatteren. Foto: Edmond Yang

Forby seksuell reorientering av homofile

Om en eventuell homofil sekt hadde erklært heterofili som en styggedom som måtte lukes ut av mennesker, ville samfunnet ha reagert?

ANDERS TORP, skribent

En del kristne hadde spesielt reagert, men reaksjonene fra en god del av dem hadde vært dobbeltmoralsk. For faktum er at det fortsatt finnes et tverrkirkelig arbeid i Norge som aktivt arbeider med å reorientere homofile til et heterofilt liv.

Espen Ottosen, som sitter i representantskapet i «Til Helhet», benekter at organisasjonen jobber med seksuell reorientering. Men på nettsidene deres står det at de er «et nettverk som er startet opp av mennesker som ønsker å leve etter Bibelens syn på seksualitet, samliv og ekteskap».

Bibelen lister opp «menn som ligger med menn» som handlinger som gjør at man ikke «skal arve guds rike». Homofili blir i samme bibelvers listet opp sammen med horeri, tyveri og ran (Paulus første brev til korinterne 6:9-10). Bibelens syn på ekteskap og samliv er noe som hører «mann og kvinne» til. «Til Helhet» driver i praksis med reorientering av homofile, men de pakker ordet reorientering inn i andre ord.

Noen vil kanskje påstå at de som oppsøker «Til Helhet» eller andre trossamfunn som tilbyr seksuell reorientering, gjør det av egen vilje. Kanskje mener du at religionsfriheten skal stå sterkt her til lands og at religiøse må få holde på hva de vil så fremt de ikke bryter loven.

Du som mener dette burde tenke deg om. Hadde en lærer på en barneskole lært barn hva religiøse ledere lærer barn, at homofili er en synd som leder til helvete, så hadde læreren trolig fått sparken etter gjentatte advarsler. Umenneskelig behandling i samfunnet burde behandles likt, uavhengig om nedverdigende behandling skjer i trossamfunn, søndagsskoler eller barneskoler.

Se for deg at du vokser opp som homofil i et hjem eller menighet som tolker hva Bibelen sier om homofili bokstavelig. Gjennom barndommen innprentes du med at legningen din, som er medfødt og noe du ikke kan noe for, er syndig på linje med tyveri og ran. De du stoler på mest av alt, foreldre og trossamfunnets ledere, gjør deg innforstått med at du aldri vil kunne være deg selv. Du må benekte og undertrykke dine seksuelle preferanser livet ut, ellers vil du ikke arve guds rike. Ergo vil du ikke komme til himmelen, men heller bli pint i en evighet i helvete.

Du stilles dermed overfor et ultimatum og en trussel fra både den religiøse overbevisningen du har blitt indoktrinert med gjennom barndommen: Bli hetero, fornekt deg selv eller bli straffet i en evighet etter døden. Har barn som trues med helvete hvis de ikke kvitter seg med homofilien sin fri vilje til å la seg reorientere av en kristen organisasjon?

Jeg har pratet med skeive voksne som har fortalt hvor dårlig behandlet de kunne bli som homofile i kristne menigheter. Noen har blitt utstøtt av trossamfunnet og mistet kontakt med familien da de kom ut av skapet. Da en annen ikke klarte å bli heterofil ble vedkommende desperat nok til å oppsøke demonutdrivere for å kaste ut legningen. Det finnes også eksempler der homofile har undertrykt legningen sin hele livet, men kommer ut av skapet etter de har vært gift og fått barn, hvilket resulterer i unødige skilsmisser. Intolerante holdninger mot homofili kan dermed oppløse og ødelegge familier. Heldigvis er det en del kristne som omfavner homofile uten å kreve at de blir reorientert.

Om barn som vokser opp i trossamfunn får vite at de ikke er gode nok grunnet legningen sin og at de er på vei til helvete, så mangler disse barna samvittighetsfrihet. Ofrene for en slik religiøs undertrykkelse av homofili er ikke frie til å følge sin egen samvittighet. De går heller rundt med konstant dårlig samvittighet og mindreverdighetsfølelse. Samvittighetsfrihet er innlemmet i norsk lov via Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene, så brudd på samvittighetsfriheten er brudd på norsk lov. I juridiske dilemmaer skal den svakeste part beskyttes og homofile barn som vokser opp i anti-homofile miljøer er en langt svakere part enn et heterofilt flertall i et trossamfunn.

Derfor burde «Til Helhet» straffeforfølges om de ikke legger ned tjenesten sin. Alle trossamfunn som samarbeider med «Til Helhet» burde miste medlemsstøtten. Ingen skattekroner fra hardtarbeidende nordmenn burde bidra til å finansiere rettighetsbrudd mot homofile.

Staten bør gripe inn mot trossamfunn som lærer sårbare barn og ungdom at noe er galt med dem, på grunn av noe de ikke kan noe for. Barnevernet burde sammen med politiet undervise trossamfunn om rettighetsbrudd. Religiøs undertrykkelse av homofili er et samfunnsproblem, siden det berører og gjelder så mange. Trossamfunn som ikke underordner seg Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen, selv etter de har fått kunnskap om rettighetsbrudd mot homofile, burde stilles for retten.

Det burde være trygt for homofile å vokse opp i Norge i 2019. Politiet har beklaget at de aksjonerte mot homofile på 60- og 70-tallet. Lederen i det Norske Kirkerådet oppfordret i 2017 Den Norske Kirke til å beklage belastningen homofile er blitt påført. Nå burde det siste skrittet tas: Loven må beskytte den homofile minoriteten i Norge på en måte som hindrer religiøse å trampe på dem.

Jeg prøver for tiden å komme i prat med ofre for seksuell reorientering i religiøse miljøer. Samfunnet trenger mer kunnskap på feltet. Dette kan være veldig krevende å prate om for dem som har opplevd den umenneskeligheten dette er. De som klarer å prate om det må gjerne kontakte meg på Facebook!

Jeg ønsker alle i Norge en riktig god Pride-feiring.

