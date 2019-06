FRI ABORT: – Man gir et inntrykk av at det nærmest ikke skal gå an å ta abort lenger i Norge. Det er selvsagt helt feil, skriver Høyres Mari Holm Lønseth. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Debatt

Unge jenter skremmes med dramatiske abort-bilder

Nei, retten til selvbestemt abort står ikke på spill.

Nå nettopp







MARI HOLM LØNSETH, stortingsrepresentant (H)

Jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg bladde i Instagram-feeden min og fikk opp bilder av unge jenter med strikkepinner i hånda og et blodig underliv. Blogger og påvirker Christina Fraas, bedre kjent som «Kirsebærhagen», er blant dem som tyr til sterke virkemidler i forbindelse med at Stortinget i dag vedtar en lovendring som vil bety at det ikke skal gå an å ta abort på et av fosterne dersom man får tvillinger.

«Hæ, er det dette politikerne skal stemme over i dag?», tenker du kanskje.

Som ung kvinne skjønner jeg at folk blir nervøse når de ser en slik kampanje i sosiale medier. Man gir et inntrykk av at det nærmest ikke skal gå an å ta abort lenger i Norge. Det er selvsagt helt feil. Retten til selvbestemt abort skal ligge fast.

les også Protest for abortloven: – Vi kommer til å stille kvinnesterke

Men jeg skal gi Fraas rett i en ting: Flere steder i verden står retten til selvbestemt abort på spill. I enkelte delstater i USA vedtas nye, strenge abortlover. Abort forbys også selv om kvinnen har blitt gravid etter en voldtekt. Det gjør meg sint at kvinners rettigheter er på spill flere steder i verden. Men det gjør de altså ikke i Norge. Det er bredt politisk flertall for retten til selvbestemt abort. Gravide kvinner skal selv velge om de vil beholde barnet eller ikke.

Det er et sterkt virkemiddel å legge ut bilder av seg selv med blodig underliv og strikkepinner. Men Fraas og de andre kvinnene i Instagram-kampanjen protesterer mot noe helt annet enn det som Stortinget i dag vedtar.

Denne kampanjen har stor påvirkningskraft, særlig mot unge.

Som påvirkere mener jeg de må ta ansvar for at de ikke sprer frykt og misvisende informasjon i sosiale medier. Med deres kampanje, får unge mennesker spredt frykt inn på mobiltelefonen sin om at abortloven står på spill.

Som politiker og ung kvinne kan jeg berolige deg som har fått med deg disse bildene med at du ikke trenger å bekymre deg.

les også Full sal når Stortinget avgjør abort og pelsdyr

Så hva er det som vedtas nå? La meg prøve å oppklare: La oss si at du får vite at du er gravid med tvillinger. Da har man siden 2016 hatt en åpning i loven for å få innvilget abort på én av tvillingene før grensen for selvbestemt abort, selv om aborten gjennomføres etter grensen for selvbestemt abort. Nå fjerner vi denne åpningen i loven, og likestiller det med andre aborter som gjennomføres etter grensen for selvbestemt abort. Noen kaller det fosterreduksjon, andre tvillingabort. I praksis vil fortsatt en kunne ta abort av et eller flere flerlingfoster etter behandling i nemnd med vekt på kvinnens eget ønske, livssituasjon og helse.

Ifølge klinikksjef og professor Kjell Å. Blix Salvesen ved St. Olavs hospital er Norge det eneste landet i Europa som gir kvinner rett til selv å bestemme fosterreduksjon (Aftenposten 04.11.18).

Da abortloven ble vedtatt for over 40 år siden var ikke fosterreduksjon en problemstilling. Det ble først godkjent praksis i Norge i 2016.

Utover dette gjøres det altså ikke endringer i abortloven. Ingen.

Publisert: 13.06.19 kl. 18:26