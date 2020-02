Foto: Roar Hagen

Leder

Nå må vi bare få ryddet opp

NAV-skandalen kunne ikke bli stort verre, trodde vi. Der tok vi feil.

Nå nettopp

– Det er grenseløst urettferdig og vondt, sa Erna Solberg 28. oktober i fjor. Daværende arbeidsminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde kalt inn til pressekonferanse for å legge seg flate.

De beklaget og slo fast at en rekke mennesker var blitt uskyldig dømt for trygdebedrageri. Nå skulle det ryddes opp. Folk var i sin fulle rett til å reise i EU med NAV-ytelser, mente de nå. Også på ferie og uten å søke på forhånd.

Gjorde de feil den gangen, i sin iver etter å rydde opp?

I en juridisk redegjørelse ender tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård på at han mener at få, eller ingen, er urettmessig dømt i denne saken. Han har også stilt spørsmål om saken til EU-kommisjonen. Denne uken kom svaret. Ifølge Rett24 får Utgår støtte.

Dermed er vi fullstendig i villrede om hva som er lov og ikke i Norge.

Usikkerheten, som nok har eksistert i det juridiske miljøet siden start, er nå blitt uttalt. Og samtidig er de første dommene for trygdebedrageri på vei til Gjenopptakelseskommisjonen. Parallelt arbeider et regjeringsnedsatt utvalg med å lande hva som er norsk lov på området. De har frist til 1. juni.

Det de kommer frem til, er imidlertid ikke domstolen bundet av.

Det ligger altså an til enda mer kaos. Vi vet ikke hva regelverket er og om vi snakker om en rekke justismord eller ikke. Dette er en temmelig uholdbar situasjon, ikke minst for alle de menneskene som vekslende er blitt fremstilt som henholdsvis trygdebedragere og justismordoffer.

Den offentliggjorte korrespondansen i saken, viser at det er gjort flere feil. Den største feilen er at dette ikke er blitt en sak for domstolen.

Trygderetten ville i 2018 spørre EFTA-domstolen om dette. I NAV ville man anke videre til lagmannsretten. Da å gå videre til domstolen ble stoppet av NAV og departementet, var det i frykt for at EFTA-domstolen ville snevre inn norsk handlingsrom og et syn om at det var enklere å legge om praksis.

Det åpnet for en kaskade av forhastede, politiske beslutninger som ikke var egnet til opprydning, snarere har det ført til mer rot. For dette skulle aldri vært en politisk beslutning. Vi har domstolene for en grunn, nemlig å avgjøre saker som dette.

Publisert: 29.02.20 kl. 09:04

Les også

Fra andre aviser