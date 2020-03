Foto: Roar Hagen

Leder

Jonas har rett

Vi er enig med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre når han understreker at selskaper som mottar statlig krisehjelp må avstå fra utbetaling av utbytte og bonuser til aksjonærer og sjefer.

Dette er en nasjonal dugnad. Når næringslivet opplever en likviditetskrise og tusener får permitteringsvarsel er tiden selvsagt ikke inne til å utbetale bonuser til de høyest lønnede. Det vil kreve enorme krafttak av nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunn for å unngå at coronokrisen fører til en dyp og langvarig økonomisk nedtur.

Under finanskrisen i 2008 dro regjeringen frem “gullkortet” for å hindre at skadevirkningene ble for store for norsk økonomi. Verdens ledere brukte store statlige midler på å styrke finansnæringen og utsatte bransjer. Etter alt å dømme blir regningen langt høyere denne gang. Selv om regjeringer i alle land lover store krisepakker er det allerede åpenbart at dette langt fra er tilstrekkelig. De må gjøre mye mer.

Aktiviteten i Kinas økonomi falt dramatisk i årets to første måneder. I Europa, der veksten har vært langt mer beskjeden enn i Kina, kan pandemien føre til dyp nedgang. USA har hatt en sterkere økonomisk vekst enn EU, men nå ringer varselklokkene også for amerikansk økonomi. Det er bråstans også i Norge, med en oljepris på 30 dollar, varsler om permitteringer og hele næringer i akutt fare.

Etter en beksvart mandag på verdens børser roet det seg noe på tirsdag. Men mandagens børsfall på nesten tolv prosent på Wall Street minner om historiske krakk. Investorene har ikke blitt beroliget selv om sentralbankene har senket rentene og landenes myndigheter har lovet krisehjelp. Det må sterkere kur til for å helbrede en økonomi i krise.

Denne gang kan ikke myndighetene oppfordre folk til å bruke mer for å hjelpe utsatte næringer over kneiken. Pandemien har effektivt stengt arrangementer, butikker, tjenester og reiseliv. Statlig økonomisk hjelp er nødvendig for å hindre konkursras og stigende arbeidsledighet. Norge er bedre stilt enn de aller fleste land som gikk inn i denne krisen med høy statsgjeld.

Verdensøkonomien er i stor fare. Lederne i G7, de store vestlige økonomiene, sier at de skal gjøre alt som må til for å stabilisere situasjonen. Det samme sier regjeringer i alle land. Deres evne til å levere det de lover vil avgjøre om nedgangen blir kortvarig, eller dyp og lang.

Publisert: 17.03.20 kl. 21:52

