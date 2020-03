Siv Jensen valgte å ta Frp ut av regjering, men det har ikke hatt noen merkbar effekt på oppslutningen til KrF og Venstre. Foto: Helge Mikalsen

Kan ikke lenger skylde på Frp

Den nye Frp-frie regjeringen har skapt begeistring internt. Men det er også alt. Begeistringen har slett ikke smittet over på velgerne.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

Utgangspunktet kunne knapt vært bedre. Både Venstre og KrF fikk realisert den drømmen de bar på om en regjering uten Frp. Samtidig stagget de den interne uroen i partiene med å sette inn nye statsråder. I Venstre dempet de den ulmende lederstriden med å gi plass til både Abid Raja og Sveinung Rotevatn. I KrF begynte den tapende, røde siden å se lyst på livet igjen etter at deres store helt, Knut Arild Hareide, gjorde et overraskende comeback.

I Høyre ble det omsider ryddet plass til «den nye vinen». Med både Tina Bru og Henrik Asheim i regjering, var det ikke lenger like lett å kritisere Erna Solberg for å ikke bry seg om etterveksten. Til og med distriktsopprøret hadde de tenkt på. Tonen er en annen, og de har til og med kostet på seg en egen distriktsminister. Hva kunne gå galt?

Tja, bortsett fra en fiskeriminister som ikke var stødig på lønnsregulativet, har regjeringen et velgerproblem. Hvis dagens meningsmåling hadde vært valg, ville regjeringen hatt stusselige 37 mandater på Stortinget. Det er fem mandater færre enn den historisk svake Bondevik 1-regjeringen. Selv om Arbeiderpartiets problemer ser ut til å ha blitt blitt kroniske, ligger de rødgrønne partiene svært godt an.

17,9 prosent er lite å juble for i Høyre. Respons har ikke målt partiet så svakt siden 2009. Selv om bråket rundt fiskeriministerens etterlønn har skygget for andre saker, er det lite som tyder på noen stor, underliggende entusiasme. For Høyre handler mye nå om å bli litt mer Høyre igjen. Det er åpenbart at partiet prøver å legge seg mer mot Frp, noe som ikke er lett når de er i trespann med Venstre og KrF. Samtidig virker det som den nye distriktsvennlige linjen ikke biter på Senterpartiet. Selv om de ikke ser tjuetallet lenger, kan det se ut som Sp har stabilisert seg på et høyt nivå. Selv om det kan være riktig av politiske årsaker, har iallefall ikke Ap hatt noen velgereffekt av å legge seg tettere på Sp.

Selv om både Venstre og KrF har en svak positiv tendens, er begge partiene godt plassert under sperregrensa. Venstre får 3,3 prosent og slipper iallefall å se to-tallet. Det er kanskje en mager trøst, men hvis dette er alt som er av Raja-og Rotevatn-effekt, så er det heller ikke mye å skryte av. Det er iallefall kaldt blod i årene på dem som tror at nye ansikt utad er en mirakelkur for partiet.

Heller ikke i KrF er det et rush av røde, usikre velgere som har kommet tilbake. 3,5 prosent er alarmerende for et parti som er helt avhengig av sine trofaste kjernevelgere. Venstre har om ikke annet blitt vant til at deres velgere må mobiliseres i løpet av valgkampen.

De siste årene har Frp vært en kjærkommen syndebukk for alt som er vondt og vanskelig i KrF og Venstre. Det er Frps skyld at de sliter i regjering, og det er Frps skyld at de må kompromisse på hjertesakene sine. Velgerne våre liker ikke at vi samarbeider med Frp, har vært standardsvaret på dårlige målinger. Nå må de begynne å se på om ikke problemene ligger hos dem selv. Og det er nok ikke en like hyggelig erkjennelse.

Publisert: 03.03.20 kl. 22:00

