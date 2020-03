Kommentar

Ernas rørende takk til folket

Vi vet det er alvor når kongen og statsministeren taler til det norske folk med bare få dagers mellomrom.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Erna Solberg har stått i en rekke store kriser som statsminister. Nå står hun utvilsomt i sitt politiske livs største krise.

– Det vil gå over, vi skal håndhilse på hverandre og gi hverandre en god klem igjen, sa statsminister Solberg i sin tale til folket onsdag kveld.

En av hennes viktigste oppgaver nå, er å gi folk beskjed om å følge reglene. Samtidig skal hun motvirke panikk og hysteri.

Folk med erfaring fra kriser og sykdom, vet at smerten er lettere å bære, når det finnes en sluttdato. Den datoen har vi ikke for coronaen. Men Solberg lovet at den fine, normale hverdagen vil komme tilbake igjen.

Hun sendte en takk til alle dem som hjelper oss gjennom krisen, folk som tømmer søppel, sitter i kassen på butikken, kjører buss og underviser barna.

For mens mange arbeidstakere er hjemme om dagen, må mange av dem som får Norge til å gå rundt nå, gå på jobb hver dag. Og som Solberg sa, utsette seg selv og familien for smitterisiko.

Solberg siterte sykepleier Janniken Arnesen, som i et innlegg i VG skrev «fortell meg hvor jeg skal møte opp, så kommer jeg.»

– Det er vanskeligere å komme nærmere ekte helter enn dette, sa statsministeren, som er en av dem som utsetter seg for større smitterisiko enn de fleste nå.

Men til tross for mannefallet, ser hun ut til å ha taleskrivere på jobb fortsatt.

For alvorstunge, følelsesladde taler pleier ikke være statsministerens sterkeste side. Erna Solbergs styrke i krise, er snarere at det er så vanskelig å vippe henne av pinnen.

Om jeg må velge, er jeg ikke i tvil om at jeg foretrekker den siste ledertypen. Men det er fint med følelser og.

Det utgjør nok en forskjell at Solberg har viruset nært på seg nå. Hun vet hva dette går ut på og ser hvor smittsomt det er.

Da kommer alvoret.

Før dette ender, vil alle i Norge kjenne noen som har hatt corona. Erna Solberg kjenner mange allerede.

Men hun minnet oss om at livet vil bli normalt igjen. Og det er klokt. For det er hverdag vi lengter etter nå.

Publisert: 18.03.20 kl. 20:10

Les også

Fra andre aviser