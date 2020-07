Leder

Nødvendige kriselån

IMF-sjef Kristalina Georgieva varsler om fryktelige konsekvenser av coronapandemien i fattige land. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Norge bidrar med 5,2 milliarder kroner til Det internasjonale pengefondets (IMFs) låneordning for lavinntekstland. Det er nødvendig at Norge og andre rike land stiller opp med lån, bistand og gjeldslette for å hindre en økonomisk kollaps i fattige land som følge av coronapandemien.

IMFs sjef, Kristalina Georgieva, sa nylig at pandemien er det hardeste tilbakeslag som rammet Afrika siden 1970-tallet. Hun sa at disse landene vil trenge milliarder av dollar for å unngå de mest “langvarige og fryktelige konsekvenser” av corona. Pandemien har satt en brutal stopp for en lovende økonomisk vekst i flere afrikanske land. IMF anslår at økonomien i afrikanske land sør for Sahara vil krympe med 3,2 prosent i år. Nedgangen forventes å bli hele 8 prosent i Sør-Afrika, som har den mest avanserte økonomien i regionen. I den største oljeprodusenten, Nigeria, er fallet beregnet til 5,4 prosent.

Alle land rammes hardt av coronakrisen, men sårbare stater er særlig utsatt. Hittil har Afrika registrert langt færre smittede og dødsfall enn landene i nord. Coronavirusets episenter har det siste halvåret flyttet seg fra Asia, til Europa og videre til Nord- og Sør-Amerika. Selv om Sør-Afrika og andre land har innført strenge smitteverntiltak utgjør viruset utgjør fortsatt en overhengende fare for hele det afrikanske kontinent. De økonomiske konsekvensene har uansett allerede slått inn med full tyngde.

Fallende råvareprisert, full stans i turistindustrien og investeringstørke får raskt dramatiske konsekvenser. Millioner kan bli kastet ut i ekstrem fattigdom. Pandemien kan utløse humanitære kriser, drive mennesker på flukt og føre til sosial og politisk ustabilitet. Sårbare nasjoner trenger bistand slik at de for å kan bruke ressurser for å bekjempe pandemien og hindre et økonomisk sammenbrudd.

G20-landene ble i april enige om å støtte en midlertidig gjeldslette for de fattigste landene. I den verste krisen på 50 år trenger de fattigste landene å få frigjort midler som ellers ville gått til å nedbetale gjeld. Samtidig trenger de ytterligere finansiell støtte raskt. Det er derfor et viktig og riktig skritt at Norge bidrar med midler til et IMF-fond som gir lån på gode vilkår for lavinntektsland. I Norge har vi snakket mye om en nasjonal dugnad mot corona. Det har fungert godt. I krisetider er det også et akutt behov for internasjonal solidaritet.

