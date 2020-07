SKIFT FOKUS: – Jeg håper at du snart har glemt at mammakroppen er dvask. Vær heller tilstede her med familien din, i dette vakre øyeblikket på stranda, skriver Vibeke Ulfstein-Lund. Foto: PRIVAT

Debatt

På stranda med mammakroppen!

Så står du der da. Naken og avkledd på stranda med mammakroppen på utstilling.

VIBEKE ULFSTEIN-LUND, småbarnsmor, sosialantropolog og lektor

Ikke helt naken, mest sannsynlig har du på deg en gammel og slitt bikini, kanskje til og med badeshorts eller heldekkende badedrakt, i et forsøk på å skjule at du aldri rekker å barbere deg, men legghårene på tre centimeter avslører deg.

Det kan jo hende at du er en av dem, de som fra naturens side smetter tilbake til ungpikekroppen sånn helt av seg selv. Da er jeg i så fall misunnelig! Eller kanskje du er en av de som har kjempet hardt, ofret alt, for å kunne stå her på stranda som yummi mummy. Du skal få lov til å nyte ditt øyeblikk i sola.

Om du derimot er en av oss, vi som står her med dvask hengekropp og føler oss mislykket, så trekk pusten. Skift perspektiv. Du er ikke lenger en flørten ungdom som skal bruse med fjæra lekker bikini, du er en utslitt småbarnsmor som skal leke i vannkanten, og det er helt greit med gammel BH og badeshorts.

Kroppen din har vært til utlån. Svellet til en ballong av hormoner, væske og menneske. Revnet opp og sydd igjen. Fylt opp av nye hormoner og melk, utsugd og søvntorturert, stresset og skriketerrorrisert. Hormonmiks på hormonmiks, forandring fryder ikke. Ikke rart den ser ut som den gjør, den stakkars kroppen din. Posemage, hengepupper hengehud, fjonehår. Alt har est ut, falt ned. Pupper, mage, blære.

Mammakroppen din er normal, likevel føles den som et avvik. Et avvik fra idealet, sånn du egentlig har lyst til å se ut. Sånn du trodde du skulle se ut, men så ble det ikke sånn likevel.

Ikke mye Yummy mummy her. Heller det totale forfall. And so what? Se deg rundt. Er det noen som ser på deg? Vurderer kroppen din? Mest sannsynlig er det bare mange andre utslitte småbarnsforeldre som har blikket på sine egne barn. Ingen bryr seg om kroppen din er dvask.

Slutt å se på deg selv, se heller bort på barna. Om de ikke er midt oppi et trassanfall eller en søskenkrangel, leker de kanskje blide og glade i vannkanten mens sola glitrer. Kodak moment. De små menneskene kroppen din har gitt liv til.

Og da kan du være glad, og takknemlig. Takknemlig for at disse små menneskene har bodd i deg. Føle takknemlighet over posen som har båret frem de små menneskene. Om så hele magen er dekket av tigerstriper og keiserarr så er det en slags tatovering, kroppskunst, et monument, over de små menneskene du elsker så høyt.

Det er mange måter å være vakker på. Vi må se skjønnheten i strekkmerker og posehud, føle kjærlighet til den dvaske mammakroppen som har båret livet frem.

Og gi mer f... når vi er på stranda. Så sett deg ned i sanda. Sånn bom, rett ned, uten å prøve å rigge til positur. La valkene rulles ut over hverandre som Michelinmannen. Trekk pusten, det går bra, det er ingen som ser på deg, og om noen skulle kikke: gi faen. Si vær så god, mens du viser dem bølgen med muffinsmagen.

Du er bare en sliten småbarnsmor som er på stranda for å ha det gøy med familien din.

Og ha det nå litt gøy med mammakroppen. La barna smører den inn med sand, grise til hver valke, og ta tak i muffinsmagen for å lage bølgen. Så vralter du deg ut i bølgene som en sel, skyller av sanda og leker krokodiller på grunna.

Nå håper jeg du har glemt at mammakroppen er dvask. Vær heller tilstede her med familien din, i dette vakre øyeblikket på stranda.

Publisert: 01.07.20 kl. 08:37

